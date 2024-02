En su visita a San Francisco para inaugurar tres importantes obras, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora anunció su decisión de transferir la gestión de los Polideportivos Sociales a los municipios. La medida busca "poner en manos de Centro Vecinales" la utilización estos espacios deportivos y culturales, y garantizar su uso por parte de la comunidad.

Llaryora justificó la decisión destacando la necesidad de que el Estado intervenga en aquellos lugares donde no llega el sector privado. "Es muy difícil que los vecinos se junten y hagan una colaboración para poder hacer un club", señaló durante la inauguración del Polideportivo de barrio Bouchard. "Si no estuviéramos nosotros y no tuviéramos la vocación con el intendente -Damián Bernarte- de poder ir para adelante y construirle un club en los barrios donde se necesitan, esto no sería posible".

Luego, el gobernador también resaltó la importancia de los Polideportivos para la seguridad y el desarrollo social de los barrios. "Esta obra, primero mejora la seguridad del sector, porque vos lo ves todo encendido. Pero lo más importante, es aquello que queremos la vida sana de los chicos, y la vida sana de los chicos tiene que ver con que los chicos estén en la escuela y con que los chicos puedan hacer deporte", declaró.

Llaryora concluyó su anuncio comprometiéndose a firmar los convenios necesarios para que los polideportivos pasen a manos de los municipios: "Lo que te planteo-, dijo dirigiéndose al intendente de San Francisco, Damián Bernarte-, es que cuando venga la próxima vez, te firmo los traslados para que vos pongas los profes y todo lo necesario y para que los Polideportivos queden en manos de los intendentes, en manos del Centro Vecinal y de los barrios".

Y añadió: “Para que vos, en conjunto con los Centros Vecinales o con las escuelas puedan decidir qué hacer y que esto se llene de vida. Y estoy seguro que el día de mañana empezaremos, como se empezó en muchos lados, a rodear esto, a cercarlo y que llegue a convertirse en el club de barrio Bouchard”.