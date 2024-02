El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reiteró que “más allá de los insultos” está dispuesto “al consenso y ayudar” a la gestión del presidente Javier Milei en el Gobierno nacional, pero volvió a marcar diferencias y advirtió: “Le digo que no cuenten conmigo para entregar a Córdoba, a los trabajadores y a la región productiva de la Argentina”.

Llaryora estuvo este martes en San Francisco, donde dejó inaugurado el polideportivo social de barrio Bouchard y recorrió obras de cordón cuneta en los barrios Parque y La Milka junto al intendente Damián Bernarte. Además, anunció un aporte de 30 millones de pesos para el Festival de la Buena Mesa que comenzará este viernes 16 de febrero en el predio de la Sociedad Rural; y también aportes de 30 millones para emprendimientos personales a través del Banco de la Gente.

El mandatario provincial encabezó el acto de inauguración del polideportivo ubicado en calle La Rioja al 1900, construido con fondos mayoritarios de la Provincia, donde fue recibido por una gran cantidad de personas que participaron del evento.

En medio de una creciente pelea planteada por Milei con varios gobernadores y diputados, Llaryora reiteró al igual que en sus últimas intervenciones que prioriza el diálogo con la Nación por sobre la pelea e insistió en que está dispuesto a acompañar al presidente Milei “para que encamine la economía y podamos progresar”, pero también se diferenció al señalar que la Provincia seguirá realizando obras públicas, entre otros puntos.

Por otra parte, si bien no nombró expresamente a Milei pareció cuestionar el enfrentamiento que abona el Presidente. “Yo llamo al consenso. Si hay un problema en Argentina es la pelea. La grieta te sirve a lo mejor para sostener, como te recomiendan los asesores. Una pelea de corto alcance. Los últimos gobiernos de grieta lo único que han hecho es que cada vez los argentinos estemos peor”, consideró.

“Yo creo que hoy hay que tener valentía no para gritar e insultar, hay que tener más valentía para callarse y ayudar al otro, para abrir el diálogo, para hacer consenso. Hay que tener más valentía para entender que tenemos que estar todos juntos en un momento que la Argentina sufre”, amplió.

“Voy a ser un gobernador que está dispuesto al diálogo, que más allá de los insultos nosotros estamos dispuestos a ayudar al Gobierno nacional para que encamine la economía, para que podamos progresar y que no sea otra oportunidad perdida. Ahora también le digo al Gobierno nacional que no cuente conmigo para entregar a Córdoba, a los trabajadores y a la región productiva de la Argentina”, continuó.

“Nos vamos a bancar los ataques y los agravios. Somos hombres de diálogo y de consenso. Pero Córdoba no se entrega, no se arrodilla. Sigue de pie y no esperen de este gobernador que acompañe absolutamente nada que perjudique a los cordobeses”, concluyó al mandatario provincial, ante los aplausos de los asistentes.

Obras públicas

El gobernador volvió a declarar que, a diferencia de la Nación, continuará invirtiendo en obras públicas en la provincia. “En este momento de crisis tan dura en donde la inflación no para, en donde estamos entrando en una estanflación, no estamos dispuestos a llevar a Córdoba a esa situación. Para hacer eso estamos haciendo lo posible y lo imposible para que las obras públicas sigan. Estamos estirando la plata como chicle, haciendo los recortes necesarios. La obra pública no solo es trabajo, también es progreso”, aseguró.

En otro pasaje de su discurso, anunció la entrega de 30 millones al intendente Bernarte para la realización del Festival de la Buena Mesa y elogió la importancia de estos eventos de verano en toda la provincia para el movimiento de las economías regionales.

“¿Ustedes que creen que cuando Cosquín hace las lunas no se llenan todos los hoteles? ¿no venden todos los restaurantes de Cosquín y se movilizan? ¿o cuando lo hace Jesús María? O cuando también lo hace Villa María, ¿no genera un movimiento económico que a veces es uno de los más grandes que se realizan en esa ciudad? Aún en esta corriente que hay hoy en contra de la cultura nosotros con respeto decimos en Córdoba la cultura se defiende”, fundamentó.