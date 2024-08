Lautaro Mina (23), un talentoso DJ y productor de San Francisco, está viviendo un momento de notable crecimiento en la escena de la música electrónica, ganando proyección a nivel nacional e internacional. Actualmente reside en el sur de Italia, donde se mudó para completar su ciudadanía, un trámite que ya pudo finalizar. Mientras tanto, sigue adelante con su carrera, que abarca una amplia gama de actividades en la música: mientras se dedica a la mezcla y masterización para diversos artistas y bandas, ejerce además como profesor de coaching en Ableton Live, el popular software de producción musical. En este rol, Mina se enfoca en ayudar a otros productores a perfeccionar sus habilidades y conocimientos, llevando su potencial creativo y técnico al siguiente nivel tanto dentro como fuera del software.

En la actualidad, asimismo, se encuentra trabajando junto a un amigo, Dino Ross, en el desarrollo de una distribuidora de música, encontrándose en la etapa final de ese proyecto.

En una entrevista con El Periódico, se refirió a esta pasión: contó sobre sus inicios y opinó sobre el lugar que se le está dando a la música electrónica en su ciudad natal. Cabe recordar que este año el municipio presentó en San Francisco "Música en Evolución", un ciclo destinado a los amantes de la música electrónica. La propuesta artística, impulsada por Juan Pablo Navarro y Nicolás Bovio, viene recorriendo diferentes plazas de la ciudad con cultores de este género, Dentro del desarrollo de este ciclo, se dispuso también el dictado de una serie de clases de producción musical.

Mina asimismo se refirió a los sellos discográficos que lanzó dándole lugar a artistas nuevos y reforzando a artistas ya consolidados.

¿A qué edad descubriste tu pasión por este género musical?

Descubrí la pasión por la electrónica en una fiesta del verano en San Francisco en 2016. Yo estaba ayudando a un amigo, él era quien estaba encargado del sonido en la pista de la música electrónica. Me acuerdo que tocaba Mauro Butto de San Francisco y otros DJs que no recuerdo porque tenía muy poco conocimiento del tema aún. Ahí me gustó mucho la música más electrónica más underground. Si bien antes ya conocía todo lo que es el mainstream como el EDM, festivales como Tomorrowland Ultra y David Guetta, Martin Garrix. Si bien está bueno, lo respeto, no lo comparto tanto. Y en esa fiesta me interioricé más con la música electrónica. De esa manera fue el acercamiento. A partir de ahí empecé a indagar mucho más y a buscar y a conocer, buscar artistas, música. Empecé también algún camino de autodidacta en cuanto a lo que era DJ. Empezar a entender esa música, cómo se mezcla.

¿De qué manera influyeron tus amistades?

Las amistades influyeron mucho a la hora de nutrirme, aprender no solo sobre música, sino también de cómo manejarme dentro de industria, a la hora de concretar un show, un lanzamiento y también a la hora de generar eventos. Y también recibo mucho apoyo por parte de ellos y gran motivación también.

¿A qué edad decidiste estudiar Producción?

Comencé en Clap, que eso fue en 2017. Mi primo Julian Borroni me presentó a Gonza Fernández y me cuenta de su academia. Él fue clave para que to conozca esta música y me acerque al mundo de la producción. Clap era la academia de Gonza Fernández y la parte de producción la dictaba Berni Turletti, que es un artista y productor DJ de Villa María, también muy reconocido en su género. Con él tuve el primer acercamiento al software Ableton Live (software para la creación y la interpretación musical), composición, instrumentos, y todo eso que conlleva. Después tuve mucho de autodidacta. Y el primer año de pandemia, en abril, decidí comenzar con la carrera de Producción, que me llevó a dos años. La hice en Buenos Aires en Arjaus, pasé por varios profesores, cada uno tocaba diversos aspectos de la producción. Y sí, necesitaba quizás entender cómo lograr ciertas cosas, que es algo que seguimos aprendiendo todo el tiempo y todos los días, con toda la tecnología nueva y los plugins que trabajan en simultáneo con el programa. Eso se va aprendiendo todo el tiempo. Lo podés tener más claro con la carrera pero siento que todo el tiempo se está aprendiendo y eso es lo que está bueno.

¿Cómo nace Urban Garden, tu sello discográfico, y en qué año? ¿Qué te llevó a fundarlo? ¿Y Urban Garden Limit?

Urban Garden, que es el sello que estoy manejando, surge de fiestas que realizábamos en la ciudad bajo el nombre de Jardín Urbano con uno de mis amigos. Ya desde ese principio se tenía el concepto de darle lugar a los DJs locales y también traer a DJs nacionales, con un concepto de música que era el house, que es lo que más me gusta y es lo que estoy buscando plasmar en el sello. Luego, este concepto de fiesta se transforma en un sello que nace cuando yo estaba viviendo en Villa María. Ariel Sacone, un amigo y dj de San Francisco, me ayudó a llevarlo a cabo y darle forma. En pandemia, ya se empieza a desarrollar de manera mucho más profesional y mucho más completa, abordando muchas cuestiones del mercado de la música. Ahí, al trabajar de manera más profesional empezó a tener más visibilidad. Mucho artistas referentes del estilo en el país han sacado música, muchos artistas de afuera también, como de Reino Unido, de Latinoamérica como Colombia, Uruguay, Chile, hay chicos de Estados Unidos también que han sacado. Son muchos. Se generó ahí una comunidad y un vínculo con los DJs y productores muy copados que hasta el año pasado se habían empezado a hacer estilo showcase. Nosotros buscábamos a ciertos productores que hayan sacado música en el sello y programábamos una fiesta en su ciudad y tocábamos, nos conocíamos y se generaba un vínculo mucho más profundo más allá de la música.

El concepto sigue siendo el mismo, darle lugar a artistas nuevos y reforzar eso artistas que ya estén consolidados. Creo que ahora se ha vuelto mucho más cerrado a la hora de la búsqueda, hay como una curaduría un poco más específica en cuanto a los tracks que sacamos. No descartaos pero tampoco aceptamos algo de baja calidad. En ese caso brindamos herramientas para que puedan mejorar la canción y también para que esa persona pueda aprender.

Y Urban Garden Limited nace como un subsello de Urban Garden, para darle otra cara, u otro estilo de música, que si bien sigue siendo la rama del house pero con sonidos más dishouse, más profundos, algunos sonidos más frescos, simplemente con esa razón, para tratar de tener dos caminos que están en la misma pero a la vez hay como ciertos caminos paralelos que está bueno tenerlos separados para ser más objetivos a la hora de lanzar la música, que cada uno tenga su protagonismo.

Y vos, ¿en qué sellos editaste?

Edité en sellos como: Nervous, Key Records, HedZup, Happiness Therapy, Rendr, Música Lunar, MyHouseYourHouse, Música Fuera De Tiempo, Alliwant Music, Distance, Conceptual, Late Ninety, SelectA Rec, Philu Música, Love & Loops Records, Indeep, BienAimer Music, Frost Plates Recordings, Welter Records, Fahren Lab, Perceptions, Valera Under Records, Atmos Label.

A lo largo de estos años sacaste muchos tracks, ¿cuál es tu álbum favorito?

Como álbumes favoritos tengo un track que lancé en pandemia, fue en abril o mayo, que se llama Ortodoxo. Es un single que salió por un sello de Inglaterra que fue uno de los tracks que más furor causó. Siento que se reforzó mucho mi carrera y mi productora en ese momento. Después tengo otro, salió hace poco tiempo, que forma parte de un álbum con varios artistas. Yo colaboro con un track que salió en un sello de Uruguay. El track se llama Game Over y es un poco el sonido que más me está gustando en este momento. También es algo muy significativo para mí por el sello y por los artistas con los que estoy compartiendo. Es un sello que tiene mucha trayectoria a nivel internacional y local también.

¿En qué sellos discográficos pudiste firmar tu música? ¿Cuál es tu favorito?

Hay sellos que son de Estados Unidos, de Uruguay, de Francia, de Reino Unido, de Argentina, de Moldavia, también de Chile, de Rumania y Perception que es de Bélgica, Valera Under Records es de Colombia. Creo que Nervous, que es un sello estadounidense, es mi favorito por todo el trasfondo que tiene. Es un sello muy viejo, todos los artistas que a mí me gustan, pioneros del house, están dentro de ese sello. Son un poco los pioneros, que han empezado a sacar música en formatos vinilo, y después con la evolución en formato más digitales. Creo que por eso es mi favorito. También en su momento, cuando empecé a buscar música por primera vez, me he topado con este sello en varias ocasiones.

¿Qué DJs locales internacionales y nacionales te influenciaron?

Locales, Gonza Fernández. Es con el que aprendí más sobre DJ en su academia Clap. Internacionales, Kerri Chandler, Frankie Knuckles, artistas que son muy influencias y también pioneros dentro del estilo. Algunos artistas más nuevos como Josh Baker, Sidney Charles, John Digweed. Nacionales, Hernán Cataneo, cien por ciento, ya tiene gran cuota internacional. Después està Mateo, que es de Buenos Aires, también muy pionero de un estilo nuevo y de una forma de tocar también bastante particular, en combinación con un sonido medio noventero, dos mil, traído a la actualidad. Y Nacho Bolognani, hace poco tuve la oportunidad de trabajar con él. Esos son un poco los DJs que me han influenciado y que aún lo siguen haciendo.

¿Compartís la idea de que San Francisco se conoce por ser innovadora en el mundo de la electrónica?

Sí, comparto. Pero quizás recién ahora se está como abriendo un poco la cancha, se están haciendo eventos, se empezando a agrandar el círculo de gente. Y con esto que se está dando también en Música en Evolución, las clases, empezar a abordar la música desde una parte educativa también y de nuevas tecnologías que se aplican para realizar este tipo de música y arte. Yo creo que un poco ahora se empezó a ver ese cambio y esa innovación, por así decirlo. Siento que antes estaba como muy cerrado, muy tabú, quizás había mucha desinformación también al respecto. Pero me alegra y valoro mucho el tiempo que le están dedicando los chicos para dar a conocer todo este movimiento y todo lo que conlleva.