La metamorfosis de la Banda Municipal de Música: “Había que salir de ese rol más elitista”

Al personal de salud, a los amigos, a la mujer en su día, a los bomberos voluntarios. Vecinos comunes e instituciones históricas de San Francisco se ven homenajeadas en el último tiempo por la Banda Municipal de Música. Un acercamiento que sus mismos intérpretes planteaban puertas adentro como necesario. ¿De qué valía tanto arte, tanto estilo para que solo sea apreciado por un pequeño sector? Alguien dijo una vez que “la música es la banda sonora de la vida” y en ese objetivo andan sus 27 integrantes por estos días.

Germán Valsagna lleva 16 años como músico de la Banda Municipal, y desde abril último es el director. Es licenciado en Composición Musical recibido de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y además Analista de Sistemas, carrera que estudió en la UTN de nuestra ciudad: “La música en esencia es matemática, todos los fenómenos musicales se explican desde la Matemática”, justifica entre risas la decisión de estudiar las dos carreras.

- ¿A qué responde esta apertura hacia la sociedad de la Banda Municipal de Música?

Ha habido como un proceso de renovación y a partir de ahí empezaron a delinearse cuestiones que tienen que ver con objetivos en distintas direcciones. Acercarse a la sociedad, a la gente, revincularse con las instituciones más importantes es parte del proyecto y también lo es salir de ese rol más elitista o más concentrado de la cultura. Intentamos fortalecer nuevas direcciones hacia la gente común.

- ¿Era un debate puertas adentro o nace esta cuestión con la pandemia y la imposibilidad de salir a tocar?

Hay un debate puertas adentro, pero los músicos estábamos solicitando un cambio, una nueva mirada artística del organismo y por suerte tuvimos respuestas del municipio, de la Dirección de Cultura que responde a la Secretaría de Gobierno, de la Intendencia. Era un reclamo genuino y que apuntaba a vivir una nueva etapa. A veces se requiere un recambio para que no haya una única mirada artística.

- Esta apertura genera mayor exposición en los músicos a través de videos, redes sociales: ¿cómo toman esta apertura?

Partiendo de la base que hace dos meses no tenemos ensayos, pudimos hacer algunos en abril y primero días de mayo, pero con protocolo y la banda partida a la mitad. Hay una situación que genera complicaciones a la hora de hacer proyectos porque no estamos en contacto todos, eso condiciona muchas cosas. Más allá de esta nueva mirada, como en todo grupo, hay gente más reticente al cambio y otra que lo apoya, pero es un nuevo enfoque, una nueva mirada. Trabajo junto al subdirector Daniel Verra y tenemos esta idea de que somos un equipo de trabajo y mi función es ser la persona encargada de obtener los recursos para optimizar aquello que se dirige, en este caso es un organismo artístico y en esa gestión hay que potenciar cada uno de los recursos humanos, económicos y otros.

- ¿Cómo surgieron los videos que publicaron en redes sociales donde hay distintos homenajes a la comunidad?

Queríamos salir de ese rol tan común, estandarizado donde está el músico tocando en una posición sentada, con el formato multi-pantalla, que me parece que en su momento fueron un boom cuando surgió la pandemia. Pero quisimos salir de esa utilización de la banda, corrernos y que venga gente a ese espacio donde estábamos sentados. En uno de los videos, dedicado al personal de salud, aparece gente que estaba trabajando en la calle, haciendo lo suyo. Después largamos tres videos sobre el Día del Amigo, con una historia de fondo que tiene que ver con que los actores que participan forman parte de la gran familia de la banda, sus integrantes, sus hijos e inclusive los jubilados del organismo. Hay una línea histórica con la idea de rescatar su identidad. Una banda que tiene casi 120 años de antigüedad, de una forma u otra se vinculó con todas las instituciones. Ha estado en actos protocolares, conciertos, acompañando una procesión, inaugurando escuelas…

- ¿Cuánto se extraña salir a tocar?

Por el momento no hay vistas de hacerlo. Probablemente se empiece a liberar un poco con aforos, es un tema que nos urge como organismo porque los músicos no son actores, el músico lo que hace es tocar y más allá de tocar en un video la cuestión visual es otro terreno y hay que gente que no se siente cómoda con eso y extraña lo básico del organismo que es salir a tocar.

- ¿Hay más homenajes en carpeta?

Tenemos hasta fin de año tres proyectos más concretos que tienen que ver con esto. Hicimos uno con Bomberos Voluntarios, que fue rescatar una marcha histórica que tenían y que se había perdido. La encontramos en el Archivo Gráfico. Se hicieron los arreglos para la banda, se grabó y se entregó como homenaje en el Día del Bombero. Después hay otras instituciones previstas para ser homenajeadas, algunas serán muy novedosas, porque hay cosas de la historia de la ciudad que se desconocen. Compositores olvidados de la ciudad. Que mejor sentido de pertenencia e identidad que este que rescatar cosas locales y que la gente lo conozca.

- ¿Hay músicos que piden integrar la Banda o cómo debe hacer quien tenga intenciones de ser parte?

Cuando hablamos de los objetivos que tenemos son varios. Puertas adentro tienen que ver con cuestiones artísticas, musicales y otros con cuestiones de la profesionalización del elenco. En los organismos profesionales el ingreso es por concurso, no hay otra forma, básicamente consta de una obra impuesta. Acá por ahora no hay reglamento aun en el regulamiento especifico de la banda. Acá históricamente el ingreso tuvo que ver con gente que estaba en el ambiente de la música, que se acercaba o venia invitado. Lo que estamos buscando en sentar las bases para que los ingresos sean por concurso y que cada persona que ingrese sume al organismo buscando algo superador en los próximos años.

- ¿Qué le genera al músico integrar la Banda Municipal?

Eso depende de cada músico. En lo personal entré cuando me recibí en Córdoba, me vine en 2005; para mí fue la realización desde lo laboral imagínate. Ojalá todos los músicos pudieran recibirse y venir a trabajar a un organismo estable y cobrar por hacer lo que uno estudio y le gusta. Estoy muy agradecido, pero hay una historia fuerte anterior a mi llegada.

- ¿Qué rol creés que cumple en la sociedad?

Cuando uno lee y conoce toda la tradición se sorprende y empieza a dimensionar lo que fue la banda para San Francisco. A veces uno mira las cosas de manera sesgada y cuando habla con gente mayor de la banda te cuentan anécdotas de 50 años atrás, lo que representaba para ellos. Las sociedades cambian, hoy no es lo mismo pero la banda para la ciudad y la región es importante… su llegada era el momento más glorioso del año, llegando para fiestas patronales, con un itinerario en el lugar, una misa, una procesión, un almuerzo, estaba metida en la sociedad de lleno. Ese rol hoy se perdió, pero tampoco hay que volver cien años atrás, no es la idea.

- Hay que adaptarse a lo nuevo, de hecho lo están haciendo.

Hay que adaptarse con el repertorio, pero es importante volver a estar conectado con la gente, desde mi firme convicción me parece que eso no quita trabajar lo artísticos y seguir jerarquizando el organismo. Es importante que la sociedad sepa que hay una banda y que por ahí la ubique no solo en esa que está al lado del palco en un 25 de Mayo tocando en el desfile patrio, sino que tiene un rol educativo, cultural y fundamentalmente social.