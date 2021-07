La Municipalidad de San Francisco informó este lunes que los distintos talleres culturales municipales volverán desde hoy a tener clases de manera presencial, bajo la modalidad de "burbujas", tanto los que se dictan desde la Dirección de Cultura como los que se cursan en el Centro Cultural San Francisco.

“Estamos con muchas expectativas porque a partir del lunes vuelve la preespecialidad a los talleres que ya se habían comenzado a dictar este año, a lo que se suman dos nuevos como son Porcelana Fría y ArteTerapia, este último dividido para adultos mayores, adolescentes y adultos, y para niños de 8 a 11 años”, contó el coordinador del Centro Cultural, Gabriel Quaranta.

“El lunes volvemos a la actividad presencial con los cuidados pertinentes que nos marcan los protocolos teniendo en cuenta las burbujas, tal cual lo veníamos trabajando hasta el mes de mayo en el que se dispuso dejar la presencialidad y pasar a la virtualidad por la cuestión sanitaria”, dijo la directora de Cultura de la Municipalidad, Claudia Lenis.

Todos los talleres en el Centro Cultural San Francisco

Quienes ya estaban inscriptos desde principio de año pueden volver sin necesidad de reinscribirse. Para ello deberán ponerse de acuerdo con el respectivo docente. Quienes quieran sumarse a cualquiera de los talleres desde la semana que viene, pueden dirigirse al Centro Cultural San Francisco de lunes a viernes en horario de 9 a 14 o llamar por teléfono al docente del taller correspondiente.

Para más información contactarse por WhatsApp al número 3564-545014 de 9 a 14.

Quaranta aclaró que se respetarán los protocolos sanitarios, con capacidad limitada dependiendo del tamaño del aula donde se dicte el taller. Los que tienen que ver con las danzas o el teatro son más grandes y permiten hasta 15 personas; mientras que en los restantes la capacidad permite hasta 10 personas.

“Además, entre turno y turno, habrá un tiempo para que quienes trabajan en el Centro Cultural puedan limpiar y sanitizar el espacio utilizado para su posterior uso”, agregó.

Taller de Arte para adultos

Miércoles 16 a 18 hs - Profesora Lala Boscarol tel.: 3564-376166

Taller de Arte para niños

Lunes o miércoles y jueves 18 a 20 hs - Profesora Lala Boscarol tel.: 3564-376166

Taller Literario

Sábado 15 a 17 hs - Profesora Laura Pratto

Taller de Ajedrez

Sábado 10:30 a 12:30 hs – Profesor Germán Grospietro tel.:3564-569853

Taller de Fotografía para Celular y Automática

Miércoles 14:30 a 16 hs Profesora Aylen Bovio tel.: 3564-638459

Taller de Fotografía Básica

Miércoles 20 a 21:30 hs (3 meses) - Profesora Aylen Bovio tel.: 3564-638459

Taller de Danzas Árabes

Lunes 15 a 18 hs - Viernes 15 a 19:30 Hs - Profesora María Eugenia Ferreyra tel.: 3564-621209

Taller de Teatro para niños (4 a 7 años)

Lunes 18:30 a 20 hs – Profesora Victoria Pérez tel.: 3564-300062



Taller de Teatro para niños (8 a 12 años)

Miércoles 18:30 a 20 hs – Profesora Victoria Pérez tel.: 3564-300062



Taller de Teatro para Adultos

Sábado 16 a 18 hs - Profesora Victoria Pérez tel.: 3564-300062

Taller de Mosaiquismo

Martes 17 a 19:30 hs- Profesora Mercedes Altolaguirre tel.: 3564-622610

Taller de Street Dance

Lunes y Miércoles 20 a 21 hs. – Profesora: María Luz Aimar tel.: 3564-472875



Taller de Street Dance para niños

Miércoles 17 a 18 hs. – Profesora: María Luz Aimar tel.: 3564-472875



Taller de Danzas Contemporáneas

Viernes 19:30 a 21 hs Profesora: María Luz Aimar tel.: 3564-472875

Taller de Yoga

Martes y Jueves 14 a 15 hs. O 15 a 16 hs.– Profesora Laura Cortez tel.: 3564-623408



Taller Danza Terapia

Miércoles 8 a 10 hs y Sábado 15 hs cada 15 días. Profesora Laura Cortez tel.: 3564-623408

Taller de Circo Integral

Martes y Jueves 18:30 a 20 hs – Profesor: Ignacio Gregorio tel.: 3564-330903

Taller Club de Canciones (7 a 10 años)

Lunes 17 a 18:30 hs – Profesores: Sebastián Cáceres

Taller Club de Canciones (11 a 15 años)

Miércoles 17 a 18:30 hs – Profesores: Sebastián Cáceres

Taller de Porcelana Fría

Jueves y viernes de 18 a 19.30 hs para niños. Sábados de 10.30 a 12.00 hs para adultos – Profesora Juliana Balari – Teléfono 3564-659659.

Taller de Arteterapia para adultos mayores

Lunes de 15.30 a 17.30 hs (Duración 1 mes y medio). Dictado por la profesora Erika Sudarovich. A través del mismo se busca comprender el funcionamiento actual del adulto, promover la autonomía a nivel creativo, desarrollar capacidades sociales, ejercitar cuarto y memoria, restablecer relaciones efectivas, elaborar pérdidas y recorrer la historia personal desde al arte.



Taller de Arterapia para adolescentes y adultos

Miércoles de 15.30 a 17.30 hs (Duración 1 mes y medio). Dictado por la profesora Erika Sudarovich. Con él se pretende elaborar problemáticas a partir del trabajo artístico, desplegar el poder creativo para poner en movimiento emociones bloqueadas, estimular al individuo en general para un buen desarrollo afectivo, físico y social, flexibilizar el pensamiento y brindar placer y bienestar

Taller de Arterapia para niños

Viernes de 15.30 a 17.30 (Duración anual). Dictado por la profesora Erika Sudarovich. Busca aprender a través de los procesos creativos, estimular diversas sensaciones y percepciones, motivar, aprender recursos para afrontar situaciones difíciles, activar motricidad visoespacial y sublimar emociones.

Talleres, escuelas y elencos de la Dirección de Cultura

No es necesario que quienes ya se habían inscripto vuelvan a hacerlo, pero los interesado en sumarse o para mayor información pueden concurrir a la Dirección de Cultura en Bv. 9 de Julio 1187, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.

Los espacios donde se brindan las clases de los talleres, escuelas y elencos son los salones pertenecientes a la Dirección de Cultura, el Museo de la Ciudad, el Centro Cultural San Francisco, y el escenario e ingreso del Teatrillo Municipal.

“Si bien muchos docentes siguieron trabajando virtualmente, en lo que ofrecemos desde la Dirección de Cultura mucho tienen que ver con el cuerpo, movilización y expresión corporal, por lo que es muy difícil atraer a los adultos, jóvenes y niños a través de la virtualidad”, consideró Lenis.

En cuanto a los protocolos de trabajo, la funcionaria dijo que cada docente posee un termómetro digital para tomar la temperatura de los asistentes. “Además llevamos un registro diario de cada persona en una planilla, no se podrán compartir baños, no permitimos el ingreso a los salones de padres que traigan a sus hijos, el uso de alcohol en gel, airearemos los salones y los vamos a sanitizar entre turno y turno, etc. Es decir, cosas que ya veníamos haciendo antes de que se suspenda la presencialidad”, detalló.



DANZAS



*Escuela Municipal de Danzas Folclóricas, dirigida a niños de ambos sexos desde los 6 años de edad y adultos de ambos sexos.

*Taller de Bombo y Malambo, para niños a partir de los 6 años, jóvenes y adultos.

*Escuela Municipal de Danzas Españolas, con enseñanza de danzas regionales como así también técnicas de castañuelas, zapateos y manos, recibe a niños de ambos sexos desde los 6 años de edad.

*Escuela Municipal de Danzas Árabes, inscribe a niños desde los 4 años, jóvenes y adultos.

*Escuela Municipal de Tango Danza

*Ballet Municipal Patria.



COROS

*Coro Municipal Niños Cantores de San Francisco, para niños de ambos sexos de 7 a 14 años de edad.

*Coro Polifónico, jóvenes de 18 años y adultos.

*Coro Municipal de Mayores, a partir de los 55 años.



BANDAS

*Banda Mayor

*Banda Infanto Juvenil Municipal, imparte estudios a niños y jóvenes de ambos sexos desde los 9 años de edad. En esta escuela reciben enseñanza de saxo, trompeta, trombón, clarinete, flauta traversa, corno, tuba, batería y percusión, a cargo de profesores para cada especialidad.

*Orquesta Sinfónica.



LETRAS

*Taller Literario Municipal, se llevan a cabo actividades destinadas a jóvenes y adultos a partir de los 17 años.



TEATRO

*Taller Municipal de Teatro, dirigido a jóvenes y adultos desde los 17 años.



ARTES

*Taller Municipal de Artes Visuales, se imparten clases de dibujo y pintura a niños desde los 7 años, y jóvenes y adultos hasta 50 años de edad.

*Taller de Arte Cerámico, recibe a jóvenes desde los 15 años de edad y adultos.



LENGUAS

*Laboratorio de Lenguas Extranjeras: Inglés, Francés, Italiano.