Nehuen Rodríguez es el más chico de tres hermanos y vive con su mamá en una casa de barrio La Milka, tiene los ojos grandes y una sonrisa inocente. Cuando era pequeño empezó a manifestar un comportamiento poco habitual ya que era excesivamente inquieto y también presentaba dificultades en el habla.

La situación puso en alerta a su mamá y a quienes estaban en su círculo cercano. Anahí Berta empezó así su peregrinación en busca de un neurólogo infantil que le brindara un diagnóstico. Con el tiempo pudo conocer que Nehuen tiene Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDHA), dislexia y un trastorno del lenguaje todo en condición severa.

“Con mi familia nos dimos cuenta que era débil en su habla, pero los sonidos también lo sobresaltaban, se asustaba. Él tiene 10 años y no logra expresarse bien, es muy activo y me habían dicho que tenía un TDHA grave, también tiene dislexia. Otro neurólogo nos explicó que su caso no es muy común”, contó su mamá a El Periódico.

Ingresos

Hacer el tratamiento se hace cuesta arriba para la familia porque los ingresos provienen de los trabajos que realiza Anahí.

La mujer es empleada de una vidriería, una estética y con una adulta mayor se dedica a la preparación de empanadas. Percibe por otro lado la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cada niño y con eso la va “remando”.

“Eso me sirve para mantenerlos, darles de comer y lo que necesiten. Nos vamos arreglando, aunque ellos siempre necesitan algo”, agregó.

Objetivo

La situación lamentablemente no les permite tener una obra social, en rigor de verdad tuvieron una, pero Anahí no pudo pagarla más. La complejidad del cuadro de Nehuen la llevó a buscar una que le cubra más terapias, pero solo podrá registrarse allí cuando termine de pagar la anterior.

“Hoy él no tiene una obra social, tenemos que terminar de pagarla para pasar a una más completa donde pueda acceder a mayor cobertura”, añadió.

La esperanza de ella es que este año pueda sostener bien el tratamiento y avanzar, esto depende también del abordaje de un neurólogo, psicólogo, psicopedagoga, un docente integrador, fonoaudiólogo y medicación.

Por eso sigue con la venta de números, así podrá abonar la nueva consulta con el neurólogo y también terminar con ese saldo. La rifa tiene un costo de 1500 pesos y los cuatro premios se sortean el 15 de marzo.

Los premios son: 1° tres kilos de asado, 2° dos pollos y un vino, 3° un pollo y un vino, 4° dos pizzas elaboradas.

Quienes quieran aportar cualquier ayuda económica también pueden hacerlo llamando al teléfono 3564239457de Anahí Daniela Berta o también se reciben donaciones en la cuenta de Banco Macro cuyo CBU es 2850303340095063623378 (CUIT 23 - 36185428 - 4) y el alias NUCLEO.ORILLA.BANDA.