Esta semana delincuentes causaron destrozos y robaron diversos elementos del espacio verde perteneciente al proyecto Arquitectos Sociales, ubicado sobre el Paseo del Ferrocarril.

Además, hubo daños al memorial de Valentino Ponce Favot y al de Chocolate. En ese marco, Ariel Muratore, a cargo el proyecto, se refirió a este lamentable hecho en La Mañana de El Periódico.

“Estamos justo en el mes de la mujer, estábamos a full abocados a eso, con los premios, pero nos sorprendió esto. Ayer a la tarde (martes) a pleno horario de la siesta, a las 15 horas, recibimos el llamado de la policía -las chicas hicieron un excelente trabajo- que llegaron ahí porque un vecino escuchó ruidos que golpeaban el vidrio del templete, son vidrios templados de diez milímetros, laminados, no lo pudieron romper, pero al escuchar llamaron a la policía. Llegaron al lugar y sale corriendo la persona que estaba ahí tratando de sacar una vasija grande, una urna grande hermosa, que es de bronce y que tiene la tierra de las batallas de San Lorenzo, de Salta, de Tucumán, de Chacabuco, dos años y medio nos llevó a juntar la tierra para armar esa urna, que la hicimos en memoria a los soldados desconocidos caídos en la Independencia”, explicó.

Por otro lado, Muratore comentó también que destrozaron tres mármoles blancos que sostenían esa urna. “La policía fue, habían limpiado todo las chicas y juntado los bulones, pero se les fue corriendo para el lado de Tribunales. Es un momento feo porque te da una bronca que vos no querés tener nunca en tu vida y lo que nos faltaba, me acerco al lugar donde está el memorial de los chicos de Malvinas y las madres de Plaza de Mayo, también habían sacado las dos vasijas de bronce que tenían tierra de la ESMA y de La Perla, también son vasijas de bronce”, señaló Muratore, quien también comentó que por este último hecho deberá ampliar la denuncia.

Sin embargo, fueron más los hechos registrados: “Cuando venía de regreso tenía que pasar por el local para ver a mi hijo, paso paso por el memorial de Valentino, miro y me doy cuenta que habían sacado el copón de bronce, que es la llama votiva, que se prende para la lucha contra el cáncer infantil. Todas esas jornadas vamos nosotros a la tardecita que oscurece, ponemos un trapo con gasoil y prendemos la llama… cuando llego y le comento a mi hijo, también me dice por el de Chocolate. Me fui, me subí al auto, di la vuelta atrás y habían sacado también la urna que tiene las cenizas chocolate. Entonces, me duele muchísimo porque adentro están las cenizas del perrito símbolo de maltrato animal”, comentó.