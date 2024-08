La Agencia Córdoba Joven (ACJ) y Sportivo Belgrano firmaron un convenio para facilitar el acceso de jugadores al Centro de Idiomas Córdoba (CIC). De esta manera se garantiza el estímulo por otras actividades extradeportivas, pero también que los interesados tengan un lugar donde poder estudiar.

El convenio fue firmado por el presidente de Sportivo Juan Manuel Aróstegui junto con el titular de la ACJ José Ignacio Scotto y el intendente Damián Bernarte. El vínculo permitirá que el club facilite el internet y las instalaciones para que los jugadores y jugadoras puedan estudiar sin preocuparse por limitaciones materiales.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio con Sportivo, el CIC tiene como objetivo brindar capacitaciones en cinco idiomas (inglés, italiano, francés, portugués y chino mandarín) a los jóvenes cordobeses de 18 a 35 años”, explicó al inicio Scotto.

Vinculación

Sin embargo, a pesar de que ya hay dos cohortes que accedieron a este programa en algunos casos no han podido concluirlos. Ello se debe a la falta de condiciones materiales para hacerlo como sucede con un lugar con internet o datos suficientes, ante esa situación surgió la posibilidad de ampliar el programa a instituciones.

Scotto dijo al respecto: “Si bien el curso es gratuito, virtual y asincrónico hay muchos jóvenes que no tienen internet o no tienen suficientes datos para completarlos. Por eso firmamos un convenio para que los chicos puedan usar las instalaciones, usar el internet y que ningún chico se quede sin la posibilidad de tomar estos cursos porque no tienen”.

Lazos

De esta manera aseguró también se fomentan los lazos entre los estudiantes y con las instituciones y gobiernos locales.

En relación a ello Aróstegui señaló: “Queremos agradecerle a la Agencia Córdoba Joven por ayudarnos a seguir expandiendo la parte educativa del club para formar personas y no solo jugadores. No todos llegan a cumplir el sueño de ser profesionales y somos responsables del acompañamiento de esos jóvenes que vienen a la institución, es una posibilidad para los socios también y que sus hijos puedan aprovechar el programa”.

Esta propuesta se suma a otras complementarias como son el ajedrez, tenis de mesa, ayuda escolar, la huerta, finalización de los estudios para jugadores de primera división que no lo hicieron. “Me pone contento porque ponemos nuestro granito de arena en el acompañamiento de los jugadores y jugadoras”, afirmó el presidente.

Formato

Los cursos duran aproximadamente tres meses, en la actualidad están cursando quienes forman la segunda cohorte y este convenio se aplicará desde la tercera que comenzará en septiembre.

En cuanto a la modalidad señalaron que “una vez que finalice el período de inscripción comunicarán al club quiénes son los jóvenes que se anotaron para que puedan acompañarlos”

“Queremos profundizar la educación de los jóvenes, los idiomas son una exigencia para los nuevos trabajos por eso nos hemos sorprendido con este programa. En la primera edición tuvimos 10.000 inscriptos de 345 localidades, ahora son 16.134 de más de 360 localidades. Eso marca la federalización del programa y eso demuestra que los jóvenes demandan más capacitaciones”, aseguró Scotto.