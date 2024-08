Sportivo hizo méritos, pero no le alcanzó y perdió en Las Parejas

Sportivo Belgrano cayó por 1 a 0 este domingo en su visita a Sportivo Las Parejas, por la tercera fecha del Nonagonal B del Federal A. La Verde mereció más de un partido que se le complicó con sorpresivo cabezazo en el final de la primera parte; jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más, hizo méritos, pero no le alcanzó.

La primera parte del encuentro ofreció pocas emociones en los arcos durante los primeros minutos, con un Sportivo más intenso y tomando la iniciativa gracias a un destacado ‘Cuqui’ Márquez en el ataque sanfrancisqueño. La Verde generó peligro con jugadas a balón parado, principalmente con balones al área desde los laterales.

A pesar de la paridad inicial, fueron los locales quienes lograron abrir el marcador en casi la única llegada que tuvieron. A los 36 minutos, Martínez rompió el invicto de Roggero con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, poniendo el 1-0 en el marcador.

Sportivo intentó reaccionar con algunas aproximaciones buscando la igualdad, pero no pudo superar a González. Sobre el final de la primera etapa, el equipo local se quedó con un hombre menos debido a la expulsión de Matías Martínez, quien propinó un codazo a Forlín y se fue prematuramente a los vestuarios.

En la segunda parte Sportivo tomó decididamente las riendas del partido, más aún cuando los locales perdieron por lesión a Lucio Almada -el más desequilibrante en la primera parte-. Maza no demoró en mover las piezas y armó línea de tres en el fondo acumulando más gente en ataque con los ingresos de Arriola (por Forlín) y Parodi (por Berlo).

Sportivo empezó a merecer largamente el empate, pero la figura de Diego González se agigantó en el arco santafesino. Sin embargo, Sportivo también se iba a quedar con 10 hombres: Tapia vio la segunda amarilla por un 'manotazo' y fue expulsado cuando la Verde estaba cada vez más cerca del empate.

La Verde intentó por todos los medios, pero no pudo. Con mucha gente en ataque, generó incontables situaciones de gol que no supo concretar y se quedó con las manos vacías en un partido en el cual merecía algo más. Tuvo la actitud, la impronta, pero no la certeza para traerse algo de suelo santafesino.

Síntesis

Sp. Las Parejas 1: Diego González, Lautaro Príncipe, Santiago Strasorier, Matías Martínez, Alan Luque, Joaquín Iturrieta, Juan Bonet, Facundo Britos, Ciro Leineker, Martín Caballo y Lucio Almada. DT: Sebastián Cejas.

Sportivo Belgrano 0: Santiago Roggero, Leonardo Ferreyra, Brian Berlo, Brian Flores y Mariano Mauri; Ricardo Tapia, Pablo Cortizo, Tomás Federico y Facundo Hang; Máximo Forlín y Fernando Márquez. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Joaquín Gil A1: Leonel Suarez A2: Karim Doussouk 4°A: Alejo Cid

Cambios: Pasinato por Leineker (SLP) Brian Martínez por Almada (SLP) Arriola por Forlín (SB) Parodi por Berlo (SB) Albano por Príncipe (SLP) Valor por Britos (SLP) Ramírez por Cortizo (SB) Leiva por Mauri (SB) Turina por Hang (SB) Mariano Martínez por (SLP)

Goles: M. Martínez 36' 1T (SLP)

Expulsados: M. Martínez 1T (SLP) Tapia 2T (SB)

Estadio: 4 de Septiembre