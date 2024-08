Sportivo quedó a cuatro puntos de la cima

Sportivo Belgrano cayó en la tabla de posiciones tras la derrota con Sportivo Las Parejas en el marco de la tercera fecha del Nonagonal B y quedó a cuatro puntos de la cima al finalizar la jornada del fin de semana.

Lo positivo es que el equipo de Maza ya quedó libre y el próximo fin de semana tiene un nuevo partido de local, condición en la cual acumula seis triunfos y tres empates en lo que va del torneo. Recibirá a Sol de América de Formosa, equipo que todavía no ganó en esta etapa (acumula dos empates).

La Verde volvió a perder después de nueve partidos y cortó una racha de más de 7 juegos sin recibir goles.

Resultados de la 3° fecha

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 0-0 San Martín (Formosa)

Árbitro: Matías Billione Carpio

Domingo | Sol de América 1-1 Atenas (Río Cuarto)

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo | Sp. Las Parejas 1-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Central Norte 1-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: José Díaz

Libre: Sarmiento (La Banda)

Así está la tabla

4° fecha

San Martín (Formosa) vs. Sarmiento (La Banda)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. 9 de Julio (Rafaela)

Atenas (Río Cuarto) vs. Central Norte

Sportivo Belgrano vs. Sol de América

Libre: Sp. Las Parejas