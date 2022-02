Nombre y apellido: Jesica Benavidez.

Apodo: Jesi o Cuchi.

Edad: 29.

Profesión/ocupación: peluquera.

¿A qué hora se levanta en vacaciones? A las 10 aproximadamente.

Le regalan unas vacaciones con todo pago, ¿dónde se va y con quién? Me gustaría conocer México, con mi mamá.

¿Y con quién no se iría aunque le regalen todo? No se me ocurre.

¿El lugar más lindo al que viajó? San Luis.

¿Bebida favorita para las noches de calor? Fernet negro.

¿Con qué tema se pasaría horas hablando con amigos? Sobre anécdotas vividas.

¿Última serie, libro o película con la que se enganchó? Maid: una serie que cuenta lo que hace una madre por sus hijos y por todo lo que nos toca atravesar para obtener su bienestar.

¿Cuándo fue la última vez que jugó a las cartas? Hace un mes aproximadamente con mi hija mayor.

¿Qué música está escuchando? En este momento, Dalila.

Si le regalan 10 minutos para entrar a un negocio y llevarse todo gratis, ¿qué tipo de negocio elige? Una tienda, sin dudas.

¿Qué hace para desconectar? Salgo a caminar, me pongo a limpiar o me pongo en modo requisa a revisar el ropero y lo que no uso más lo saco.

¿Equipo verano o equipo invierno? Invierno.

¿Qué permitido se da en vacaciones? Con estar libre de actividades de mis hijos, así sea pasando horas en mi casa, lo disfruto y me relajo.

¿Qué le gusta del verano en San Francisco? El movimiento de gente en las calles.

¿Un recuerdo inolvidable de algunas vacaciones? Las vacaciones de enero 2021 en Marull con uno de mis hermanos recientemente fallecido. Las charlas con él, el asado que nos hizo y todo lo que compartimos ese día va a ser imborrable para mí.

Se junta a comer con su pareja o amigos, ¿cuánto tiempo mira el celular? Me gusta disfrutar más del momento que de estar pendiente del celular. Para lo que sí me gusta usarlo es para capturar los momentos a través de las fotos.

¿Mintió en la respuesta anterior? No.

Para estar en forma, ¿gym, salir a correr o nada? Gimnasio, aparatos; aunque ahora no esté haciendo nada.

¿Un infaltable en la valija? Pinturas y perfumes.

¿Cómo se cuida del Covid-19? No me cuido, cuando más me cuidé es cuando más lo agarré. Trato de manejarme lo más normal posible y en algunos lugares que te exigen barbijo lo uso.

¿Una meta para este año? Me propuse dedicarme tiempo para mí, para mis proyectos y poder cumplirlo en el plazo de este año.