Uno de los números centrales en el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción fue el de Jean Carlos, que hizo bailar a las cientos de personas que se encontraban en el óvalo y a muchas más que lo hacían desde sus lugares.

Previo a subir al escenario, el “rey del mambo” habló de su carrera y manifestó el deseo de exportar el cuarteto fuera de Argentina.

“Estoy contento de estar por primera vez en el Festival, para nosotros es una satisfacción estar aquí y sentirnos útiles, somos cantantes y lo que tenemos que hacer es alegrar al público. No soy un cantante nada más, sabe la gente que uno baila, canta y para eso uno se tiene que preparar. Hay un trabajo. Somos cantantes, nos tenemos que cuidar”, dijo, previo a anunciar que entre el repertorio de clásicos iban a incorporarse dos canciones nuevas.

Consultado sobre la opinión que tiene respecto a la repercusión que tuvieron sus innovaciones en el cuarteto, al fusionarlo con otros ritmos, dijo: “En mí no existe el celo. Yo creo que nosotros como artistas tenemos que marcar tiempos porque a través del tiempo la música fue cambiando. Así como yo puedo fusionar la música de Córdoba con el merengue, otro podrá fusionar el cuarteto con otro tipo de música. Lo que hoy estamos haciendo hay mucho cantante que lo está haciendo”.

“En realidad siempre hay uno que apuesta y el que no apuesta no sabe lo que es ganar. Entonces yo me siento hoy más que satisfecho de que muchos puedan hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros”, agregó.

Días atrás, el artista expresó su deseo de que el cuarteto traspase fronteras por lo que cuando le consultaron qué faltaba para que eso pase, sostuvo: “Yo creo que lo primero es la unión. Y después lo segundo es luchar, si queremos la ayuda de SADAIC. Siempre digo que si hay cosas que no hace la música del cuarteto es porque no tiene ayuda de SADAIC. De qué sirve componer canciones cuando no se tiene el apoyo. Pero lo primero es la unión. Y lo segundo es seguir componiendo canciones, es lo único que nos va a salvar, aunque quizá no veamos las retribuciones de SADAIC, yo creo que el cuarteto dentro de muy poco se va a internacionalizar. Todo depende de la cabeza de cada colega".

“Tenemos que aprender de los artistas urbanos, que se reúnen y hacen esos famosos duetos que llegan a millones de views, tenemos que aprender de ellos que se unen entre dos y tres y se olvidan de su orgullo, de sus locuras, de presumir, de creerse que el negocio se lo va a robar alguien, cuando el negocio hoy es interminable. Cuando estuve en Nueva York, en Dominicana, vi que el artista urbano no vive ni siquiera de los show que hace, vive de lo que les paga YouTube. Entonces la unión es lo que falta, los famosos duetos sin importar quién es uno y quién es otro, dejando atrás las diferencias y viendo el negocio, un poquito más allá”, agregó.

Sobre esa línea, Jean Carlos se refirió a la importancia de abrir fronteras: Después de la pandemia me fui, hice el media tour en República Dominicana, pasé a Puerto Rico, me fui a Nueva York. Dije ‘me voy a preparar para la próxima pandemia, si llega una segunda no quiero que me agarre con los brazos atados'. Entonces comencé a hacer algunos arreglos, varias canciones de las clásicas las hicimos en versión merengue. Eso gustó, llegó allá y gracias a Dios hoy por hoy creo que se puede abrir la cabeza hacia otro horizonte sin tener que descuidar nada, porque Luciano Pereyra va y canta a nivel internacional, lo mismo Abel Pintos, Diego Torres, y ninguno se fue, siguen viviendo acá".

“Acá hay que seguir tratando de abrir fronteras, sin descuidar a Argentina porque si hay que hablar de cuarteto, el cuarteto es número uno a nivel nacional. Estuve de gira la semana pasada, y los mismos empresarios de Buenos Aires decían que la gente hoy lo que quiere es cuarteto, cuando la cumbia era número uno en Buenos Aires. Si hoy seguimos abriendo la cabeza yo creo que vamos a traspasar las fronteras”, opinó.