Tras su espectacular presentación en la segunda noche de la 20° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, Luciano Pereyra brindó una conferencia de prensa donde repasó su particular relación con San Francisco, adelantó la próxima salida de su nuevo disco y también se refirió al simpático momento que vivió con un perro sobre el escenario.

Al ser consultado sobre con qué estilo musical se sentía más cómodo, si melódico o folclórico, respondió: “A veces digo que cometemos el error nosotros de discriminar la música por géneros o por ritmos, cuando la música no nos discrimina y a mí me gusta la música en general y todos los ritmos que puedo hacer fusionados a mi raíz folclórica, bienvenido sea. Y en este escenario como en todos, me gusta hacerlo, porque aparte es con la música que me crié con diferentes géneros, diferentes ritmos, y eso me ayuda a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir disfrutando aún mucho más de la música”.

Tras su presentación en San Francisco, Pereyra continuará con una gira festivalera, por Jujuy, Catamarca, San Luis y luego viajará a México, Ecuador y Estados Unidos. “Y arrancamos a grabar el nuevo disco. Ya terminamos la preproducción, así que ahora sólo toca meter las voces y empezar a producir”, comentó.

Momento viral

Cerca la 1:45, el artista entonaba uno de sus hits y un simpático can apareció en escena y compartió un momento tierno con Luciano Pereyra que levantó aún más a la multitud en el predio de la Sociedad Rural.

“Estar acompañado en esta vida de manera cotidiana de una gran pasión como es la música, eso para mí es una bendición y después cada escenario es un es un regalo, hoy tuve un perro arriba del escenario y fue espectacular”, dijo. Y añadió: “Yo soy bastante perrero, bichero y que haya subido y encima terminó la canción, se me subió arriba llenándome de besos, fue un concierto inolvidable y me lo hizo el perro. Es muy lindo lo que me toca vivir porque siento que desde arriba del escenario tengo un palco VIP, donde puedo ver el verdadero espectáculo y el verdadero festival que lo da el público. Soy un privilegiado de poder tener esa visión desde arriba del escenario con músicos y poder compartir lo que tanto amo hacer que es la música con tanta eso es un privilegio”.

Con respecto a su relación con el interior del país y con San Francisco en particular, contó: “A cada sitio donde tengo la posibilidad de cantar, que te hagan sentir como parte del paisaje de ese pueblo es un es un privilegio y con San Francisco en especial, tengo algo en particular, unos vecinos en la esquina de la casa donde nací, en Luján, son de acá, me han criado, he ido a molestar en las siestas a la casa de ellos y siempre me esperaban con algo para comer. Recuerdos muy lindos de mi niñez y que ellos siempre me hablaban de este lugar, así que con San Francisco siempre hay algo particular y siempre los recuerdo cada vez que tengo la posibilidad de venir acá”, cerró.