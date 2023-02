San Francisco empezó a vivir a pleno sus tres días festivos de febrero con la vuelta, luego de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción 2023.

En una noche fresca, ideal para disfrutar del variado menú que las distintas colectividades ofrecen, el Ballet Patria actuó como anfitrión abriendo una primera jornada bien folclórica en el predio de la Sociedad Rural.

Luego se subieron al escenario los locales El Trío del Este y Cantorcitos, quienes pisaron fuerte en casa para darles lugar más tarde a agrupaciones clásicas como Los del Suquía, Los Cantores del Alba y Los 4 de Córdoba, que dejaron el escenario bien caliente para la llegada del humor, el recreo musical que estuvo en manos de un grande como Cacho Buenaventura.

Antes de desplegar todo su repertorio, Cacho habló con la prensa y se mostró feliz de volver a San Francisco y de dejar atrás la pandemia. Consultado por su vigencia luego de tantos años en el escenario, el cordobés se despachó en agradecimientos: “Cuando hacés algo que te gusta y te va a bien no te preguntás por qué, seguís en la huella. Tengo la suerte de tener gente al lado que me aconseja, o me avisan si hay algo que cambiar y estoy muy agradecido de eso”, afirmó.

Fiestón en el óvalo y en las carpas

En el predio se vivió una verdadera fiesta, no sólo en la zona del escenario sino en las carpas de las colectividades donde también ofrecían espectáculos.

En el óvalo varios pañuelos se levantaron celebrando la música popular argentina. El público respiró alegría por varias horas, satisfaciendo esa expectativa previa por esta nueva edición que llegó a agotar rápidamente, por ejemplo, las plateas para este sábado.

De antemano, desde la organización se incentivó a los espectadores a llegar temprano para sumarse a lo que iba a ser una “gran peña” en la zona central de la pista donde se dispusieron tablones y sillas.

El plato fuerte llegó al final, alrededor de las 2, una vez que las hornallas se fueron apagando poco a poco en las carpas. Ya de madrugada, Sergio Galleguillo trajo la chaya a nuestras tierras ofreciendo una fiesta popular como pocas, fiel a lo que mostró en sus presentaciones estivales previas.

El frío no paralizó a nadie, todo lo contrario ya que levantó al público de sobremanera y lo incentivó a arrimarse al frente del escenario donde Galleguillo apareció haciendo ademanes como boxeador cuando recorre la pasarela hacia el ring: dispuesto a noquear con su voz.

Sueño contigo, Volver a Tilcara, Niñachay y Carnaval en La Rioja, fueron entre otras canciones las que hicieron delirar a un público que supo devolver con calurosos aplausos cada presentación. La harina como en cada presentación del “Gallo” es un clásico y los sanfrancisqueños lo tenían bien claro.

“Me enorgullece que la música mía haya gustado muchísimo y darle alegría a la gente después de un encierro tremendo que fue la pandemia, por eso los festivales son un éxito y se nota que querían salir. Me toca a mí llevar la chaya riojana a todos lados, es una responsabilidad grande pero me pone muy contento hacerlo. Es una alegría grande estar en San Francisco”, explicó el artista antes de subir al escenario.

El Festival tendrá continuidad este sábado. Las hornallas y las brasas volverán a encenderse y las puertas a abrirse desde las 20. Están todos invitados.

CÓMO SIGUE EL FESTIVAL Y EL PRECIO DE LAS ENTRADAS

Este sábado se subirán al escenario principal Los Alpa; Julio “Lalo” Valle; Destino San Javier; el humor del Flaco Pailos y el destacado del Festival 2023: Luciano Pereyra. Entrada General $2000. Tribuna: $3000 (incluye entrada general). Campo Sector C y D: $4000 (incluye entrada general).

El domingo el cierre será con una noche de cuarteto: se presentarán Grupo Impacto; Cumbia de Una, Jean Carlos y Q' Lokura. Entrada General: $1500 (sirve para ingresar además al óvalo). Tribuna: $2000.

Tienen acceso gratuito al predio (no así en sector plateas y/o tribuna) niños menores de 12 años, como así también personas con discapacidad más 1 acompañante, quienes en debieron gestionar su entrada presentando certificado.

Cabe resaltar que la entrada general incluye un cupón de descuento canjeable en las colectividades italiana, española, alemana, sirio-libanesa, cubana, mexicana y Agrupación Tradicionalista El Matrero, quienes participan del evento con sus exquisitas propuestas gastronómicas.

Entre el viernes y el domingo, la venta de entradas de manera presencial es en el predio de la Sociedad Rural, de 9 a 13 y desde las 17 en adelante.