En lo que va del año, ya son varias las personas que fallecieron por intoxicaciones con monóxido de carbono o incendios en Córdoba. En las últimas horas, incluso, una familia murió en un departamento de la capital provincial intoxicada con ese gas. Por eso, en La Mañana de El Periódico (de lunes a viernes de 10 a 12 por FM 97.1) el Oficial Principal B.V. Cristian Carle, de Bomberos Voluntarios de San Francisco, explicó cómo se pueden prevenir accidentes de este estilo.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón. Puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.

“Es un gas muy venenoso, y es el más silencioso. Podemos tener gases venenosos, como el como el gas natural, pero podemos percibirlo por el olor. En cambio el monóxido de carbono, que es un gas que se produce por la mala combustión de algún artefacto, no se percibe al olfato, entonces no nos damos cuenta de que está en el ambiente”, explicó Carle.

El bombero agregó que, cuando empieza a saturarlo, comienza a producir en la persona un adormecimiento: “Y si estás dormido, aún peor, porque entrás más profundamente en un sueño que termina matándote”.

Carle comentó que, por ejemplo, cuando la llama es amarilla y no es azul podemos tener un indicio de que hay una mala combustión. “Eso nos puede prender un alerta, por eso en todas las casas se exigen, cuando uno hace una conexión de gas natural, las rejillas. Hay una arriba y una abajo, cruzadas. Eso es para la circulación. Si no las tenemos hay que dejar ventilación. A veces uno no tiene gas natural pero calefacciona con una garrafa. La idea es dejar algo abierto para que haya circulación de aire”, detalló.

“Nosotros recomendamos desde Bomberos, todos los años, llamar a un gasista matriculado cuando tenemos estos tipos de artefactos, no solamente pasa con los calefactores. también pasa con las estufas, la cocina, las hornallas, los calefones. Los calefones a veces hacen una mala combustión. Tuvimos el caso, hace unos años, de una persona que por el calefón terminó falleciendo en una una vivienda. Entonces hay que llamar a un gasista matriculado antes de que empiece el frío para que haga una revisión de todo y para que limpie todo el sistema para que todo esté correctamente funcionando”, agregó el oficial principal.

Prevención de incendios en el hogar

Carle también se refirió a la prevención de incendios en el hogar. “En una casa, la vela es algo muy recurrente en los incendios de vivienda, muy recurrente. La gente por ahí le prende una vela a un santo, la deja prendida sobre un mueble, y no toma conciencia de que esa vela se va a consumir. Y cuando se consuma, la cera va a estar muy caliente. Eso puede provocar un incendio. O simplemente con que dejemos una ventana abierta, esa vela puede prender fuego”, comentó.

Seguidamente, dio otro ejemplo: “En esta época, ponemos la ropa secar en las estufas. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Principalmente en lo que usamos para calefaccionar. Que las velas o las hornallas no estén cerca de ventanas, o si están cerca de ventanas tener cuidado con las cortinas si las dejamos abiertas, porque un poco de viento puede provocar un incendio”.

Consultado acerca de si más allá de una llama, el solo calor puede generar un incendio, lo afirmó y apuntó: “Eso produce un fenómeno que se llama pirólisis. La pirólisis es la deformación de ese objeto, lo vamos a ver en el plástico principalmente, como una burbuja. Eso ya te está avisando. Ya empieza a cambiar la forma del cuerpo por la temperatura. Primero empieza la pirólisis y después sí el fuego”.

Sobre el final, Carle sostuvo que este año han tenido que intervenir en accidentes de este tipo: “Hemos tenido incendios por calefacción. Recientemente tuvimos un incendio en unos locales de la ciudad, donde el sistema de calefacción provocó un principio de incendio. Gracias a Dios se pudo detectar rápido”.

En eso, resató la importancia de contar con extintores en las viviendas. “Es importante tenerlo. Y si no lo tenemos, lo importante es tratar de dejar la habitación lo antes posible y cerrar las puertas. Cerrar las puertas nos va a ayudar, primero, a contenerlo en una sola habitación. Y segundo, como el fuego necesita oxígeno para mantener la llama, cuando lo consuma, si no tiene una fuente de oxígeno, se va a terminar consumiendo solo. No hace falta mucho más”, cerró.