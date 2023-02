El Poder Judicial de Córdoba abrirá la inscripción para integrar el Registro Único (RU) de Aspirantes con Discapacidad.

Será entre el 1 y el 10 de marzo, desde las 14.

La convocatoria ocurre en el marco de los acuerdos del Tribunal Superior de Justicia Nos. 1618/20 y 1789/22, que prevén la selección por antecedentes y la actualización del registro cada dos años. El formulario web estará a disposición tanto de las nuevas personas interesadas como de quienes actualmente integran el RU 2021. Éstas deberán renovar su intención completando la inscripción para formar parte del RU 2023.

En los Tribunales de San Francisco, actualmente se desempeñan laboralmente bajo esta figura dos personas. Una de ellas es Fernando Terisotto (42), quien ingresó a trabajar en el año 2008 y en diálogo con El Periódico incentivó a todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad que vivan en nuestra ciudad y tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a inscribirse en el padrón de ingresantes para trabajar en el Poder Judicial de Córdoba.

“Hago esta convocatoria porque el área de Recursos Humanos apunta a la integración e inclusión laboral de esta condición especial que tenemos las personas con alguna limitación física y/o cognitiva”, explicó.

Su ingreso

Terisotto ingresó al Poder Judicial hace 15 años, según contó, por gestiones del ex camarista Hugo Ferrero. Su ingreso se dio en el marco de la Ley 25.689 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que otorga un cupo para personas con discapacidad.

Inició sus actividades en la fiscalía de Bernardo Alberione, luego se desempeñó en la Unidad de Gestión de Audiencias -UGA plan piloto oralidad del fuero penal-, pasó por la fiscalía del ex fiscal Gerónimo López. También estuvo dos años en la oficina de Administración general de tribunales y hoy se encuentra trabajando en el Centro Judicial de Mediación.

Un accidente que no lo detuvo

Como ya lo contara en una oportunidad en El Periódico, Terisotto se accidentó el el 13 de enero de 1994 en la pileta que tenía el Club Sportivo Belgrano. Fue tras tirarse del tobogán acuático de la pileta más grande del predio.

Pero la mala construcción de lo que para esa época era un atractivo veraniego, provocó que Fernando se desestabilizara en la curva descendente y no ingrese al agua de una forma aerodinámica para impedir que su cabeza reciba un verdadero impacto contra el agua. Todo lo contrario.

“Al caer me lesioné la columna a nivel cervical. El nivel del agua del natatorio estaba muy por debajo de lo permitido para que sea seguro. Entonces la violenta caída me produjo un golpe de mentón contra el agua y, en eso, el tobogán jugó su parte. La lesión me implicó una luxación de las vértebras, cortándose una y astillándose otra, que entrecruzaron a la médula y la dañaron. Automáticamente perdí los movimientos y la sensibilidad, pero no el conocimiento, sufriendo una cuadriplejia”, recordó.

Fernando quedó con importantes secuelas físicas y motrices convirtiéndose en una persona con discapacidad.

Con el tiempo –contó- debió librar una verdadera lucha para conseguir un trabajo formal acorde a sus limitaciones físicas. “Asistí a innumerables entrevistas laborales, pero al observar mi condición física automáticamente me descartaban diciéndome que no calificaba para ese puesto de trabajo, teniendo mi capacidad cognitiva e intelectual intacta”.

Trabajar cómodamente

En 2022, el edificio de tribunales de San Francisco acondicionó su estructura edilicia y medios informáticos/tecnológicos para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan desempeñarse laboralmente de una manera cómoda, fácil y sencilla.

Se logró habilitar una nueva oficina para que Terisotto pueda desarrollar de manera más cómoda su actividad laboral. La nueva dependencia se encuentra en planta baja, cerca de la puerta de ingreso del personal y del fichero digital; cuenta con el mobiliario adecuado para afrontar las limitaciones físicas, baño privado, amplia ventilación, entre otras cosas.

“En este nuevo paradigma socio-humanitario de incluir a este tipo personas debo destacar las gestiones realizadas por la Dra. Roxana Peredo, actual delegada de Administración (Superintendente), los integrantes de la Comisión Directiva de AGEPJ (gremio de empleados judiciales) Daniel Crivello y Luciano Rabbia y las personas a cargo de la Oficina de Personas con Discapacidad, Daniel Ovando y Rosana García”, indicó.

Cómo inscribirse en el RU

Los interesados podrán inscribirse en el siguiente vínculo: https://forms.office.com/r/sGp7CMcj8W ; también pueden ingresar por el sitio oficial www.justiciacordoba.gob.ar .

Por medio de este formulario, las personas deberán declarar identidad y poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o en trámite. Además, si ya formaran parte del RU (2021), podrán actualizar parte de los datos requeridos: antecedentes, datos personales, seleccionar la sede, entre otros.

Una vez publicada la admisión definitiva, los o las aspirantes deberán presentar sus antecedentes académicos, laborales y títulos, los que serán merituados en relación con el ámbito de interés seleccionado.

El RU 2023 definitivo será utilizado para la cobertura de puestos laborales conforme las vacantes y las necesidades de servicio existentes.