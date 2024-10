El reconocido “Bar de Gamo” de San Francisco fue consumido casi por completo por las llamas en la madrugada del domingo, en un hecho que dejó al histórico local en ruinas. Según informaron fuentes policiales, el incendio se desató alrededor de las 5 de la mañana, luego de que una persona en bicicleta alertara tocando el tótem de seguridad ubicado en el sector. Rápidamente, personal de prevención urbana, policial y los bomberos acudieron al lugar, pero no pudieron evitar que el fuego causara daños graves. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni animales afectados.

Laura Gamo, integrante de la familia propietaria del bar, habló con El Periódico y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de la comunidad: "Gracias a Dios tenemos todas las amistades, todos los clientes, todos los proveedores que están diciendo que van a ayudar. Policía, bomberos, todos estuvieron bien haciendo su trabajo, pero agradezco a la gente más que todo por la solidaridad que hay, es impresionante los llamados que tenemos".

El bar Mis Amigos, más conocido como “Bar de Gamo”, se trata de un histórico bar de San Francisco, que en junio pasado había cumplido 46 años de trayectoria. Está ubicado en la esquina de avenida del Libertador Sur y Paraguay, en barrio Catedral y frente a la plaza General Paz.

La mujer destacó el compromiso de la gente para ayudar en los trabajos de limpieza y reconstrucción del local: "Ya tenemos chicos a disposición, albañiles, fleteros, dicen que no nos van a cobrar nada. Pero es lo de menos, lo principal es que ellos estén con nosotros".

Además, aclaró que se espera la llegada de peritos desde Córdoba para evaluar si la estructura del edificio puede recuperarse: "Ayuda tenemos un montón, pero necesitamos esperar los peritos de Córdoba para ver si sirve el local porque está todo destruido".

Gamo también resaltó que, afortunadamente, no había personas en el lugar al momento del incendio: "No había nadie en el local, así que gracias a Dios no hay víctimas, no hay animalitos de la calle, que siempre guardamos. Agradezco que no haya víctimas".

Con un profundo sentimiento de tristeza, Laura compartió lo que significa para la familia y la comunidad este siniestro: "Hace 46 años que estamos acá, que nos siguen los clientes, las amistades. Estamos todos acá en la plaza, destruidos. Pero vamos a salir de esto".

Cómo ayudar

Roberto Gamo, uno de los propietarios, informó que la intención de la familia es “volver a empezar” y que abrieron una cuenta para recaudar fondos que les permitan reabrir el bar.

La cuenta de Mercado Pago está a nombre de Jennifer Alejandra Nanez y los datos son CVU: 0000003100012934899436 Alias: Jennifernanez CUIT/CUIL: 27412805874

“Agradecemos desde ya, y esperamos reencontrarnos pronto, haciendo lo que más nos gusta y lo que nos une como familia”, manifestó Gamo.