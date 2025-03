Inauguró el Museo Histórico "Héroes de Malvinas", un homenaje a los veteranos

En un acto de profunda emotividad, donde se saldó una deuda histórica de la ciudad con los veteranos de la guerra de Malvinas, quedó formalmente inaugurada la sede del Museo Histórico “Héroes de Malvinas”, emplazada en el predio ubicado en Perú al 1300.

Se trata de una obra de 300 metros cuadrados de superficie cubierta, con ingresos independientes incluyendo un sector específico para la sede administrativa y un salón donde funciona el Museo de Malvinas. Para su ejecución esta obra demandó una inversión de 136 millones de pesos afrontada enteramente con recursos municipales.

El acto contó con la presencia del intendente municipal, Damián Bernarte; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas San Francisco, Alejandro Giletta; el presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega; el legislador provincial, Gustavo Tévez; funcionarios del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas; representantes de distintas instituciones de nuestra ciudad e invitados especiales.

Tras la entonación del Himno se realizó un minuto de silencio en conmemoración a los excombatientes de nuestra ciudad fallecidos. Seguidamente se llevó a cabo el descubrimiento de dos placas recordatorias a través de las cuales se deja testimonio de la inauguración.

Luego, el sacerdote Mario Ludueña, párroco de la Iglesia Cristo Rey y el pastor Marcelo Ahumada, ambos en representación del Consejo Interreligioso local realizaron una bendición y pronunciaron una oración.

Al dirigirse a los presentes, el intendente municipal, Damián Bernarte comenzó señalando que “es un día muy especial para la ciudad de San Francisco donde los excombatientes, por decisión unánime del Concejo Deliberante fueron declarados ‘héroes de Malvinas’ y este marco de público tiene que ver con ustedes. Toda la comunidad los acompaña y dudo que la Argentina tenga una causa que genere más adhesión que la epopeya de Malvinas. Este es el acompañamiento que nuestros vecinos están haciendo con ustedes”.

“Lo que vemos aquí no es un edificio. Este es un hecho de reparación histórica a través de una obra que tiene más de 300 metros cuadrados que incluye distintas dependencias y, de manera fortuita, tiene que ver con lo que en su momento nuestros héroes de Malvinas soñaron como lugar de encuentro”.

Más adelante el intendente mencionó: "Es un momento de enorme felicidad, pero sobre todo para que nuestros héroes puedan jugar de local, que no tengan que andar buscando un lugar por los colegios y las instituciones para contar su historia sino que sean los colegios y las instituciones los que los visiten aquí y conozcan el museo. Ellos soñaron con un espacio donde no solo puedan reunirse y compartir momentos, sino que su sueño era poder malvinizar desde un lugar propio. Esto forma parte de una infraestructura muy importante que tiene la ciudad de San Francisco que nos permite que quienes deseen visitarnos desde otros puntos del país puedan entender y acceder al conocimiento de primera mano por parte de nuestros héroes de Malvinas aquí, en su casa”.

“Estoy convencido que los soldados no mueren en el campo de batalla, mueren cuando el pueblo pierde su memoria”, concluyó.

Por su parte, el legislador departamental Gustavo Tévez resaltó: "Esta obra es admirable y habla de un compromiso cumplido por parte del intendente, Damián Bernarte, para con los héroes de Malvinas. Gracias por permitir al departamento San Justo contar con un espacio como este que se suma a los lugares importantes que tiene San Francisco y que permitirá a los niños de las escuelas y los jóvenes de la ciudad y la región escuchar y vivir de cerca esta historia tan especial”.

Luego indicó que “esto no hace otra cosa que continuar malvinizando a la comunidad. Hay que seguir hablando de Malvinas, no podemos callarnos y en eso nuestro gobernador Martín Llaryora fue muy claro cuando dijo que no importa cuál sea el gobierno que lleve adelante nuestro país porque tiene el mandato que es seguir luchando para recuperar Malvinas por medio del diálogo y la diplomacia y por eso no tengo dudas que por esa vía Malvinas van a volver a ser argentinas”.

Más adelante, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Alejandro Giletta destacó, entre otras cosas y, con mucha emoción, que “hoy, los veteranos de San Francisco queremos decirles ‘bienvenidos a nuestra casa’. Por fin podemos decirlo después de casi 43 años”.

“¿Por qué nos interesa a los veteranos tener este espacio?. Siempre hablamos de malvinizar y ¿qué mejor que un chico de una escuela venga, escuche y pueda tocar elementos o cosas que estuvieron en Malvinas?. Si logramos que dentro de 30 años se siga hablando de Malvinas habremos cumplido con la misión de este centro de veteranos”, destacó.

Luego, llegó el momento de la entrega de presentes a las autoridades para finalmente proceder al corte de cintas que dejó formalmente inaugurada la sede del Museo Histórico “Héroes de Malvinas”.