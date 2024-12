Inauguraron la pavimentación de barrio Bouchard: los detalles de la obra

Este viernes se llevó a cabo el acto de inauguración de la obra de pavimentación en barrio Bouchard.

La obra comenzó a ejecutarse en septiembre de 2023, comprendiendo la utilización de 27.400 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 4.700 metros cúbicos de hormigón, lo que equivale a la utilización de 670 camiones mixer.

Tal como ocurre en cada obra de estas características, la Municipalidad de San Francisco aportó el hormigón producido en la Planta Hormigonera Municipal mientras que el Centro Vecinal contrató la mano de obra.

Las calles pavimentadas fueron las siguientes: Rioja, entre calle General Paz y Av. Del Libertador Sur; Catamarca, entre calle General Paz y Av. Del Libertador Sur; Juan Díaz de Solís, entre Bv. Juan B. Justo y Av. Del Libertador Sur; Av. Del Libertador Sur, entre calles Carrá y sur de Juan Díaz de Solís; Baggio Ferrazzi, entre calles Rioja y sur de Juan Díaz de Solís; Rivadavia, entre calles Carrá y sur de Juan Díaz de Solís; Av. Del Libertador Sur, entre calles Carrá y sur de Juan Díaz de Solís; Córdoba, entre calles Carrá y sur de Juan Díaz de Solís; Masjuan Garay, entre calles Rioja y sur de Juan Díaz de Solís; Liwacki, hacia el sur de Juan Díaz de Solís; Fleming, hacia el sur de Juan Díaz de Solís; Jonas Salk, hacia el sur de Juan Díaz de Solís; Pubill de Gardella, hacia el sur de Juan Díaz de Solís.

El acto

Del acto formaron parte el intendente municipal, Damián Bernarte, el secretario de Infraestructura Carlos Ortega; concejales y miembros del Departamento Ejecutivo; autoridades del Centro Vecinal Barrio Bouchard y de distintos centros vecinales, vecinos e invitados especiales.

En este acto, Bernarte resaltó: “Esta es una manera inmejorable de cerrar el año en una ciudad que ha tenido este nivel de actividad, acción y ejecución de obra pública desde el primero hasta el último día del año. Nos da muchísimo orgullo poder compartir este momento”.

“Nos da mucha alegría cuando vemos el resultado del cumplimiento de la palabra empeñada. Es algo que nos llena de orgullo y esto es poner en relieve la importancia de la función pública en la vida de la comunidad”, agregó.

Más adelante destacó: "El secreto de una ciudad que progresa está en el trabajo conjunto entre la municipalidad, las entidades intermedias y los vecinos. Aquí fueron los vecinos quienes decidieron enfrentar una obra pública que marca un antes y un después en la historia del barrio”.

“Este no es el mismo barrio que yo conocí. Me acuerdo que hace mucho tiempo se hablaba de que era un barrio postergado, olvidado. En este momento esa realidad cambió notoriamente y en eso tuvieron que ver obras que se fueron realizando como el cordón cuneta en todo el barrio, seguida de la pavimentación de una importante cantidad de calles de tierra. Hoy no quedan calles de tierra en el barrio. Además se construyó este hermoso polideportivo social y ver a los chicos disfrutando nos dice que la decisión de hacerlo aquí fue la correcta”, añadió el mandatario.

Luego recordó que “estuvimos trabajando en la Plaza Benito Ribba con la reparación de juegos, se pavimentó la avenida Antártida Argentina que atraviesa el barrio Hipólito Bouchard y que da una nueva salida a los vecinos del sur de la ciudad; las luces LED sobre Antártida Argentina, Juan Díaz de Solís y Libertador (S); las cloacas en un sector que no tenía este servicio. Estamos empezando a trabajar en la Plaza Baggio Ferrazi; el cierre del Polideportivo de la Escuela Hipólito Bouchard. El barrio está hermoso, los vecinos lo disfrutan a pleno. Yo sin vivir en el barrio me siento orgulloso de la evolución que ha tenido para beneficio de sus vecinos”.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal Barrio Bouchard, Julio Funes, remarcó: "Es un momento especial para agradecer por el apoyo del intendente Damián Bernarte y la subcomisión que trabajó con todos los vecinos que vienen a colaborar al centro vecinal, sumado a la empresa que tuvo a su cargo la obra”.

“Esta forma de hacer las obras públicas en la ciudad ponen de manifiesto que cada centro vecinal, muchas veces, se convierte en una sucursal de la municipalidad en cada barrio. Estoy más que agradecido a todos porque esta obra se hizo realidad con mucho esfuerzo y ahora está para que los vecinos la podamos disfrutar”, sumó.

En tanto, la representante de la Subcomisión del Pavimento del barrio Bouchard, Sara Juárez, subrayó la importancia que reviste para los vecinos esta obra que “es un hermoso sueño hecho realidad”.

“Despertarnos por la mañana y ver que nuestras calles tienen pavimento es un sueño hecho realidad. Estoy feliz de estar en mi casa y recibirlos a todos con pavimento, gas natural, agua luz, con un polideportivo que es un lujo. Gracias señor intendente, Damián Bernarte por todo”, dijo.

Por su parte, la vecina Mercedes Laughero recordó que cuando llegó a vivir al barrio “todo era muy precario". "Ver hoy todos los adelantos que tiene me pone muy orgullosa. Gracias a los vecinos de la Cooperativa que nos permitieron unirnos al proyecto. Es lo que nos faltaba y ahora el barrio es otro, totalmente renovado, cambiado, mejorado”, reflejó.

Tras ello se llevó a cabo el corte de cintas con lo que se dejó formalmente inaugurada esta obra.

Balance

Durante el año 2023 se ejecutaron 3.800 metros cuadrados en obras de pavimento de hormigón para lo que se utilizaron 700 metros cúbicos de este producto, es decir, el equivalente a 95 camiones mixer. En 2024 la pavimentación de calles de tierra creció hasta los 23.600 metros cuadrados de pavimento de hormigón utilizando 4.000 metros cuadrados de hormigón.