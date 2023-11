Honor y orgullo nacional: Mara Riva, la abanderada del Colegio Superior San Martín

Ser abanderado es un honor que va más allá de la mera representación simbólica: para cualquier estudiante, esta responsabilidad implica asumir un compromiso con los valores y principios que la bandera encarna.

Mara Riva (17) lo sabe. Estudiante de sexto año especialidad Informática del Colegio Superior San Martín, fue distinguida con ese honor en el último año, destacándose como ejemplo entre sus compañeros y, a la vez, inspirando un sentido de patriotismo y orgullo por la identidad nacional.

En su caso, portar la bandera nacional fue un deseo desde hace muchos años y con su esfuerzo y perseverancia lo logró. “Es algo que esperaba desde siempre, si bien fue una alegría no fue tanto una sorpresa porque siempre tuve buenas notas”, sostuvo.

La jovencita reconoció que para ella estudiar nunca fue un sacrificio: “Siempre me resultó bastante fácil estudiar o aprender materias de no tanto estudio, como por ejemplo Matemática, pero no por eso no le dedicaba tiempo, siempre me esforcé y le di mucha importancia al estudio, a la responsabilidad. Iba a clases con la tarea hecha, con lo que había que llevar, soy de mucha participación en clase, eso fue haciendo que todos los años tuviera buenas notas”, explicó.

En su camino fue fundamental su familia que, destacó, siempre la apoyó. “Me ayudaron a que fuera para adelante, estando orgullosos de mí y felicitándome. Era una motivación. Siempre mis papás dicen que nunca necesité ayuda. Si yo tenía que estudiar, mis papás no tenían que decirme que me pusiera a estudiar, yo me sentaba. Obviamente si necesitaba ayuda, ellos siempre estaban para mí”, recordó.

Las experiencias como abanderada

La adolescente recordó cómo vivió su primer acto escolar en el que tuvo que portar la insignia nacional.

“Sentí nervios de estar parada delante de todo el mundo, pero fue lindo. Y sentí orgullo, porque es un reconocimiento a mi esfuerzo de tantos años, también de la primaria, orgullo de portar la bandera argentina”, afirmó.

A posterior le siguieron los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, en el monumento de Av. Maipú, el Día de la Bandera, oportunidad en que recibió la distinción Manuel Belgrano en el Teatro Mayo, y por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín en la Plaza Cívica. Desafortunadamente, la suspensión por mal tiempo la privó del desfile por el 25 de Mayo.

Ahora restan el acto en donde entregará la bandera a los estudiantes que hoy están en quinto año y, luego, el acto de fin de año, en donde portará la bandera por última vez.

Vale mencionar que Mara fue elegida abanderada entre estudiantes de cuatro especialidades del turno mañana, ya que el turno tarde tiene otros abanderados. Este año, de casualidad, quienes la acompañan en la bandera nacional son compañeros de su misma división.

Los estudiantes con mejores promedios portan la bandera nacional mientras que los mejores compañeros, a criterio de los docentes y los propios estudiantes, son los que portan la bandera provincial.

A futuro

Tras su paso por la escuela secundaria, Mara, que en su tiempo libre hace telas y da clases de esa disciplina, estudiará Periodismo y Nuevos Medios.

De hecho, ser abanderada fue una cuestión muy importante ya que ese reconocimiento provocó que obtuviera una beca para poder estudiar.

“Me gusta mucho leer, y además me gusta mucho la historia, el plan de estudios de mi carrera tiene mucha historia argentina y latinoamericana, y mucha histora política”, comentó.

Sin dudas, su experiencia demuestra el potencial transformador de la juventud, resaltándose valores como liderazgo, responsabilidad y excelencia académica.