Grupo de vecinos planifica un proyecto para que la comunidad reconozca a “Monchito” Cortez

“Quiero que en San Francisco se valore a los artistas”, decía el artista Ramón “Monchito” Cortez en una entrevista con El Periódico al terminar el mural que le dedicó a Lionel Messi y le regaló a la ciudad.

Es así, que Nicolás Urquía decidió llevar adelante, con la colaboración de sus compañeros de trabajo y amigos, un sencillo e interesante proyecto para que la sociedad le reconozca parte de su trabajo al talentoso artista.

La iniciativa consta en elaborar una urna de metal reforzada para instalarla al lado del mural ubicado en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield para que las personas que pasan por ahí, se sacan una foto o disfrutan de la obra, aporten con una colaboración económica.

“La obra está espectacular, paso todos los días con mi hija y nos encanta. Me parece que es una forma de ayudarlo para que pueda seguir haciendo de estos trabajos en la ciudad”, comentó Nicolás Urquía a El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

Urquía expresó que la urna o "alcancía solidaria" ya está casi lista y espera poder colocarla el próximo fin de semana. Para eso se pondrá en contacto con Cortez para poder instalarla y darle la lleve del candado.

Además sostuvo que apelarán a la solidaridad de las personas para ayudar y espera que no dañen o roben la urna.

“Esperamos que sea una iniciativa para reconocer a otros artistas también. No conozco a ‘Monchito’, pero me parece que hay que ayudar estos jóvenes y valorarlos”, destacó.

El joven artista de San Francisco viene teniendo días de muchísima repercusión tras finalizar el mural el pasado fin de semana. Su trabajo quedó tan espectacular que los vecinos y familias no dejan de asombrarse y compartir las imágenes en las redes sociales.

De hecho, el lunes tras la entrevista realizada en este medio, el Diario Olé, compartió la nota en su portal web logrando una llegada a nivel nacional.

“Llevó muchísimo tiempo, trabajo, esfuerzo y dedicación. No pensé que iba a quedar tan espectacular, porque en principio iba a ser un solo dibujo de Messi, después me di cuenta que estaba muy vacío me decidí hacerlo en toda la pared”, comentó Ramón Cortez de 31 años, mientras con su mirada se sigue asombrando del mural que logró.

“La idea de hacer un homenaje a Messi la venía craneando desde antes que salgan campeón de la Copa América. Por eso al lunes siguiente después de la obtención de la copa agarré la bici y salí a buscar un muro. Fue así que preguntando llegué con el dueño de la empresa en la esquina de Belgrano y Vélez Sarsfield y me autorizó”, recordó.

Pese a que su obra transformó una esquina que estaba olvidada y pasaba desapercibida en el microcentro de la ciudad, “Moncho” no recibió un peso de ningún espacio político.