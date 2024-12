Fundación Infantia, entidad que asiste a mamás adolescentes que están embarazadas o que ya tienen a sus niños, cierra un 2024 sumamente positivo, y lo despedirán con una de sus actividades habituales: la última feria americana del año, que será este sábado 14 de diciembre de 8.30 a 13.30 en Avellaneda 255, donde se podrá conseguir ropa de segunda mano, calzados, accesorios, juguetes y artículos del hogar, entre otras cosas.

En La Mañana de El Periódico, por El Periódico Radio, la presidenta Vanesa Forti se refirió a este evento pero también hizo un balance del año, que contó con nueva comisión y equipo técnico.

Así, lo primero que hizo Forti fue recordar que el 2024 comenzó con cambios importantes en el equipo. “Empezamos el año con un poco de incertidumbre, porque teníamos muchos proyectos, pero cambiábamos los profesionales”, explicó Forti. Nuevos profesionales, como psicólogas y trabajadoras sociales, se unieron al proyecto, lo que requirió tiempo de adaptación tanto para los profesionales como para las mamás.

Durante el año, la participación de las mamás en los talleres ofrecidos por la Fundación fue muy satisfactoria. Siguieron las actividades en los talleres de costura y manualidades, que les permitieron a las mujeres desarrollar nuevas habilidades y tomar confianza.

"Queremos que ellas se sientan seguras, y que después lo pueden usar como una herramienta. Que puedan hacer cosas para ellas pero también para regalar a sus familiares. También pueden vender y hacer de eso una salida laboral. Pero queremos que sepan que pueden, que lo pueden hacer, que no tengan miedo. No solamente ellas aprenden, sino que nosotros también aprendemos de ellas, y aprendemos a conocerlas, te puedo asegurar que tenemos miles de anécdotas", reflejó la presidenta de la entidad.

Recientemente tuvieron el cierre, que se vivió con mucha emoción: “Fue buenísimo, excelente, les agradecimos a las mamás su participación. Yo empecé como voluntaria en el taller de manualidades y les contaba que hubo años en que yo salía de trabajar, llegaba a la fundación y no venía ninguna mamá. Pasaba que a lo mejor no tenían en qué llegar, o hacía frío y no todos tienen comodidades. Siempre pensaba qué se podía hacer para cambiar eso. Y con el tiempo lo fuimos cambiando".

"Ahora las mamás tienen el boleto, para que no les cueste venir en colectivo. Hemos ido preguntándole qué tipos de talleres querían, qué era lo que más les gustaba, y no falta ni una al taller. Hay 15 días de vacaciones en julio y ahora se viene el receso y vos te das cuenta que ellas realmente quieren venir a este espacio que nosotros les damos”, agregó.

En medio de los talleres, la Fundación también organizó diversas actividades orientadas a la salud, con la colaboración de profesionales que brindaron charlas sobre temas médicos de interés, como alergias, enfermedades respiratorias y vacunación.

Ferias y roperito

Otro de los logros de este año fue la organización de varias ferias de ropa y accesorios a lo largo de 2024. Allí se ofrecen prensas que no se utilizan en el roperito ni en el taller de costura.

“Las donaciones que llegan son muchas, gracias a la ciudad porque todos sabemos que San Francisco es solidario. Antes de la feria, las mamás eligen las prendas que ellas quieren para ellas y para sus hijos, y si algo no les es útil va a la feria. Yo recibo las donaciones y le explico esto a la gente", sostuvo Forti.

En eso, Forti hizo un apartado para sumar voluntades, no sólo para ayudar en el roperito comunitario, sino también para el cuidado de niños, lo que permitiría que las mamás puedan disfrutar de un espacio de aprendizaje y esparcimiento sin preocuparse por su cuidado.

“En los talleres, las mamás vienen con sus niños. Hay voluntarias que los cuidan pero necesitamos más gente. Las mismas personas que formamos la comisión, que tomamos decisiones, somos voluntarias, pero necesitamos más gente, jóvenes, pero es cierto que a veces están muy ocupados, pero los necesitamos, aunque sea algunas horas o de a momentos”, agregó.

A la vez, especificó: “Son una o dos horas, ya sea para acompañarnos y ayudarnos en la feria o a armar el roperito. Es mucho trabajo. O a lo mejor para eso para el cuidado de los niños”.

En eso, comentó que recientemente la Fundación lanzó el programa Creciendo Juntos, por lo que el cuidado que hacen de los niños no sólo implica lo recreativo, sino también la generación de buenos hábitos y conductas: "Les enseñamos a esperar, que los juguetes hay que compartirlos… además se hace una evaluación para ver si un niño de determinada edad hace lo que tiene que hacer un niño de esa edad. Y si no, se le hace notar a la mamá", agregó.

Luego del receso estival, y para el próximo año, Fundación Infantia tiene grandes planes de crecimiento. Continuarán ofreciendo talleres y actividades adaptadas a las necesidades de las mamás, siempre con el objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

Mientras tanto, la atención en vacaciones seguirá: “Tenemos nuestras redes sociales en donde se ve todo lo que hacemos durante el año y todas las novedades. Y ya vamos a informar que vamos a recibir donaciones en este periodo de receso pero posiblemente pongamos en redes un teléfono por si hay alguna mamá adolescente embarazada que quiere consultar cómo trabajamos, para que pueda saber si cumple con los requisitos como para poder sumarse. Vamos a estar brindando asistencia a aquellas mamás que lo necesiten”.

Contacto

Facebook: facebook.com/FundacionInfantiaSanFrancisco.

Instagram: @infantiafundacion.