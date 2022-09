Fue alumna en la Sarmiento, hoy es docente: “Hay una pertenencia que hace que la escuela sea tu lugar en el mundo”

Miriam Bono es maestra de nivel primario en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de San Francisco desde hace casi 20 años, pero lleva consigo una historia especial que la vincula a su profesión: abrazó la docencia gracias a su madre Marta, también docente, y fue alumna en el mismo establecimiento en el que hoy da clases.

Por la celebración del Día del Maestro y la Maestra, este 11 de septiembre, la mujer dialogó con El Periódico sobre su experiencia, la coincidencia de regresar a la escuela donde fue alumna y todo lo que está viviendo la comunidad educativa tras la pandemia por coronavirus

Bono es maestra de grado en el área de Ciencias Sociales y Naturales, en 4°, 5° y 6° grado. Pero además es profesora de Formación Docente en el Conservatorio Arturo Berutti.

“Toda mi escolaridad primaria la hice en la escuela Sarmiento -comenzó contando la mujer-, pero nunca me alejé de la institución por diversos motivos. Cuando estaba terminando el sexto grado, mi mamá, que también es docente, fue trasladada para trabajar acá, vivíamos a la vuelta de la escuela, entonces terminé la escolaridad primaria y quedé siempre vinculada con la escuela. Los hijos de los maestros nunca nos vamos de las escuelas donde trabajaron nuestras mamás, siempre por alguna razón volvemos”.

Durante sus estudios en el Profesorado de Educación Primaria (EGB1 y 2), Miriam también se desempeñó durante varios años como bibliotecaria de la institución.

Hasta que tuvo la oportunidad y la casualidad, tras un ofrecimiento público de cargos, de elegir tomar clases vacantes en la escuela Sarmiento.

En este sentido, relató: “Mi mamá hacía ya un año que se había jubilado, de una tanda de docentes que se acogieron a la jubilación anticipada, entonces en un acto público yo pude tomar su vacante. No en su grado, porque ella siempre dio clases a primer grado y yo lo hago en el segundo ciclo. Pero quedó ese lazo también, del lado familiar con la escuela”.

Al respecto, la “seño” Miriam recordó la anécdota de haber estado presente el primer día de trabajo de la que fuera su maestra de música, Carmelina, y también en la despedida de la mujer, por jubilación. “Esas cosas marcan tu trayectoria en una escuela y el sentido de pertenencia que hace que sea como tu lugar en el mundo”, admitió.

Según su experiencia, para Miriam la escuela guarda vestigios de su propio pasado. “Hay lugares, cosas, muebles y rinconcitos que están igual, como que entro y viajo en el tiempo. Pero también la escuela fue cambiando porque cada institución cambia cuando cambia la gente que la hace”, manifestó. Y añadió: “Creo que la esencia es la misma, es decir, elegir una escuela donde tiempo atrás vine a aprender y ahora a enseñar, lo que se valora es el vínculo con las personas. Acá me sentí muy querida como estudiante y eso es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos”.

La vocación y el vínculo familiar

La maestra no negó que su vocación tenga un fuerte arraigo familiar aunque reconoció con una sonrisa: “También la asocio a los juegos que hacía de niña, en mi infancia, por ejemplo, los míos estuvieron siempre marcados con cosas que tenían que ver con la escuela, jugar a la escuelita, explicarle a mis vecinas lo que no entendían. Es más, me acuerdo que mis dibujos de jardín de infantes eran todos mapas, porque era lo que veía en casa”.

Y agregó al respecto: “Siempre les digo a los estudiantes del profesorado, ‘a la escuela la amás o no’, es decir, no se puede trabajar en una escuela tantos años sin sentir esa pasión por lo que hacés. Me pasa cuando me doy cuenta que mis alumnos entendieron lo que les explique o que algo se trabajó mucho pero salió bien”.

Para Miriam, el trabajo en la escuela “te mantiene como siempre al día, siempre actual acorde a los tiempos que vivimos, porque la escuela necesariamente se va adaptando a lo que los chicos necesitan”, subrayó.

-¿Qué reflexión puede hacer sobre el Día del Maestro y la Maestra luego de todo lo que se ha vivido con la pandemia?

- Este día es particular porque nos encontramos de nuevo en la escuela con más libertad. La semana pasada pasó algo que me va a quedar grabado y es que me puse en la puerta el día que entraban los chicos y les decíamos que se podían sacar el barbijo. Sus caritas sorprendidas como diciendo ¿ya está, se terminó esto? El poder volver a vernos, ver sus sonrisas, porque con muchos niños hace dos años que no nos veíamos el rostro entero. En la escuela el protocolo se cumplió y los niños fueron ejemplo de eso. La reflexión es que la tarea docente es hermosa, está bueno que sea una carrera que se elige realmente con la convicción porque el trabajo en una escuela te tiene que despertar esa sensación de que cuando entrás al aula es algo mágico y está bueno pasas por la vida de muchas personas.

De todos modos, Miriam insistió en la necesidad de reforzar los vínculos para compartir la vida de la escuela con la de la familia. “Que los papás puedan volver después de dos años para un montón de situaciones, desde venir a ver a su hijo o hija al izar la bandera o cuando participan de un acto. Todas esas cosas que por mucho tiempo no fueron rutina, entonces este año la idea es recuperar todo y está bueno para revalorizar la escuela como un espacio donde, básicamente, lo que vamos construyendo día a día es una sociedad mejor”, destacó.

Día del maestro entre madre e hija docentes

La “seño” Miriam se refirió a la celebración del Día del Maestro junto a su madre: “Siempre nos saludamos y tenemos nuestra propia celebración. Pero generalmente, a pesar de que ella hace años está jubilada, muchas de las charlas con mi mamá giran en torno a la escuela”, comentó.

Pandemia: “Los dos años de pandemia fueron muy difíciles, los docentes trabajamos muchísimo aunque para el imaginario social pareciera que no. Tuvimos que adaptarnos, amigarnos con la tecnología, buscar la forma de no perder el vínculo con los estudiantes, tratando de enseñar, como se podía”.

Reconocimiento: “Siempre es grato encontrarse con ex alumnos y alumnas. Cuando los encuentro me señalan que les enseñé a estudiar, a hacer los resúmenes, los cuadros sinópticos y eso ya es todo para mí. Que ellos valoren una estrategia de estudio cuando eran niños y que se la llevan hasta la universidad, eso para mí es muchísimo”.

Por qué se celebra

El domingo 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en la Argentina. La fecha fue elegida en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, figura en la historia de la educación formal en el país.

Sarmiento fue el impulsor de la idea de que era necesario plantear una ley nacional de educación, aunque fue bajo el gobierno de Julio A. Roca que se sancionó la Ley N° 1420, norma que estableció que la educación debía ser universal, obligatoria, gratuita y laica.