Una de las tantas actividades de la Feria del Libro San Francisco 2022, que se hará desde este viernes 21 hasta el domingo 23 de octubre, será la presentación de "Bustos es Córdoba", la obra del historiador Esteban "Tito" Dómina que repasa la figura del caudillo cordobés Juan Bautista Bustos.

La charla será el sábado 22 a las 19 en el Superdomo, con la presentación del periodista local Daniel Pastore. El libro de Dómina profundiza en la personalidad de Bustos, su gobierno durante casi una década y su legado en nuestra provincia y también en el país.

La tesis inicial del historiador es que la figura de Bustos no tiene el reconocimiento que merece y considera que fue relegado a un lugar secundario en la historia de Córdoba y el país. Y asegura que su personalidad y espíritu son bien representativas de Córdoba, por lo que de ahí surgió el título de la obra.

TE PUEDE INTERESAR: Toda la grilla de actividades de la Feria del Libro San Francisco 2022

"La historiografía clásica lo redujo al rol de un caudillo más, y con supina liviandad se le formularon idénticos cargos que a personajes elegidos por la elite ilustrada para estigmatizar a quienes, en su hora, cometieron la osadía de confrontar o cuestionar a gobiernos o mandamases porteños. Sin embargo, esa lógica maniquea de la historia, aplicada a mansalva, no le cabe a Bustos; no aplica para alguien que puede exhibir una trayectoria honorable", detalla Dómina en el libro.

Asimismo, aclara que esta biografía no es un relato complaciente sobre el caudillo. "Procura ayudar a dilucidar la paradoja planteada: si no era ni autoritario ni violento; si creía en el valor de la educación, en el ejercicio de la soberanía popular y en los derechos ciudadanos, en la libertad de expresión y en el orden legal, y durante su gestión no descuidó la economía ni la prudente administración, ¿por qué se lo condenó al olvido?", agrega.

"No fue un superhombre ni careció de defectos, que obviamente los tuvo, y como todos los mortales, cometió errores u omisiones. Tampoco fue el único constructor de la Córdoba virtuosa, legada a las actuales generaciones; hubo muchos igualmente dignos y honorables, quizás con más talento o sapiencia. Sin embargo, Bustos sobresale en ese podio de notables por derecho propio", señala en otro pasaje.