El intendente Damián Bernarte se mostró muy satisfecho con la edición 2023 de la Feria del Libro de San Francisco, destacando además cómo repercutió en la economía de la ciudad.

“La feria este año me generó mucha alegría; el año pasado me gustó mucho y me pareció que iba a ser difícil mantener el nivel. Pero creo que esta fue mucho mejor desde todo punto de vista”, resaltó Bernarte a El Periódico y enumeró: “La estética fue mejor, tuvimos uniformidad en cuanto a los stands, la posibilidad de más gente participando, los escritores locales tuvieron la posibilidad de mostrarse y exponer; además la participación de editoriales pequeñas que pudieron mostrar los trabajos de sus escritores, las librerías que trabajaron bien, editoriales que vinieron de afuera y les fue bien”.

El intendente agregó que los invitados “se sintieron bien atendidos en la ciudad, les gustó mucho la feria” y señaló que lo sucedido durante los tres días en el Superdomo genera “un halo de alegría y satisfacción en la gente que entiende que el libro está vivo, pese a que se dice que va a desaparecer. No solo la gente vino sino que compró y así cerró una edición muy satisfactoria y hasta el próximo año será la mejor”.

Por último, Bernarte aclaró que todas estas actividades generaron mejoras en otras áreas de la actividad económica como el comercio, los servicios y la hotelería: “San Francisco cambió, de ser una ciudad con hoteles solo ocupados en la semana por viajantes ahora se le suman los fines de semana que antes estaban vacíos. A nosotros generar condiciones para que la gente viva mejor en la ciudad es lo que pretendemos”.