Pasó la primera vuelta de la elección presidencial 2023 con la remontada y triunfo de Sergio Massa (Unión por la Patria) a nivel nacional y el segundo puesto para Javier Milei (La Libertad Avanza), quienes serán los candidatos que irán al balotaje el próximo 19 de noviembre. En San Francisco, Milei mantuvo su buena elección respecto a las PASO y también Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) volvió a colocarse en la segunda posición, aumentando también sus votos respecto a las primarias.

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, analizó los resultados de estas elecciones en el plano nacional y local. Destacó el aumento de votos obtenidos por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que prácticamente duplicó su cantidad de sufragios, y subrayó que deben tomarse los reclamos y propuestas de mayor federalismo expresadas por el mandatario cordobés en su campaña.

Sobre los resultados en el plano nacional, consideró que tras 40 años de democracia la ciudadanía valora bien su voto y decide a quién votar de manera distinta según cada elección. “Por ahí uno escucha en la calle que fue sorpresa. Para mí tiene que ver con respeto por el ciudadano. En cuarenta años de democracia el ciudadano valora su voto, que es el momento en que se puede expresar. Los votos cautivos de las estructuras políticas son cada vez menos, los votos son de la gente”, resumió Bernarte.

- ¿Qué análisis hace del resultado de las elecciones que se celebraron el domingo?

- En lo que tiene que ver con nuestro espacio político, la elección marcó un crecimiento muy importante de parte de nuestro gobernador Juan Schiaretti en el contexto nacional, duplicando la cantidad de votos obtenidos en las PASO. Nuestro espacio político ponía un diputado en juego, que era el que terminaba su mandato, y el espacio ahora tendrá tres diputados nacionales por la provincia de Córdoba, uno por la provincia de Santa Fe, lo que le dará un volumen político en una Cámara de Diputados donde ninguna fuerza tiene la mayoría a su favor, que dará importancia al momento de lograr los acuerdos para poder aprobar las leyes. Desde la perspectiva de nuestro espacio político, fue una elección que en el contexto general ha sido muy buena. Después, claramente ha sido el candidato más elegido Sergio Massa y teniendo en cuenta las elecciones Paso ha marcado un crecimiento significativo más allá del contexto nacional. Javier Milei de alguna manera supo interpelar a quienes están muy disconformes con los gobiernos nacionales que hemos tenido en los últimos tiempos, algunos adherirán a los preceptos que pregonan y otros como rechazo a a las coaliciones gobernantes en los últimos tiempos

- ¿Cree que la discusión de las ideas de federalismo que propuso Schiaretti va a ser tomada por los candidatos en la segunda vuelta?

- Creo que o se escuchan o el planteo del interior del país, casi como un fenómeno cíclico entre unitarios y federales, se va a volver a repetir. Si el Gobierno nacional no toma en cuenta que hay sectores de del país desde donde se extraen y después no vuelven de alguna manera, si no hay un concepto solidario entre aquellos que menos recursos tienen y lo que se genera a nivel nacional, si todo está centralizado en tratar de hacer más fácil las condiciones de vida para un sector que está ubicado en el área metropolitana de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, involucionaremos al siglo 19. Por lo tanto yo tengo la expectativa de que esos reclamos sean escuchados. Con un poder legislativo donde no hay mayorías absolutas, donde sea necesario el consenso para acordar acuerdos, que los espacios que representan a las provincias del interior tengan mayor fuerza parlamentaria asociados consigan una mirada más federal de del país.

- ¿Cuál cree que va a ser la postura de Hacemos por Nuestro País en esta segunda vuelta?

- Todavía no lo sé, pero no me imagino al espacio tomando partido por uno u otro candidato en esta segunda vuelta. Me parece que más allá de las definiciones de los dirigentes en decir voto a uno o a otro, está claro que en cuarenta años de democracia la gente sabe cómo vota y el peso de los dirigentes sobre la decisión de los votantes es cada vez menor. Y eso se ve que la gente vota de una manera para las elecciones municipales, de otra manera para las elecciones provinciales, de otra manera para las elecciones generales y de otra cuando son elecciones de de medio término. Por lo tanto tampoco me parece que alguna manifestación sea de voluntad definitoria en cuanto a la forma de votar de los ciudadanos de la provincia de Córdoba en en la segunda vuelta.

- En cuanto a los resultados de San Francisco, ¿qué análisis hace? ¿le sorprendió que Juntos por el Cambio sea el único partido que perdió votos?

- Me parece que cuando uno suma los votos de La Libertad Avanza y de Juntos por Cambio terminan siendo porcentajes muy parecidos a los que habitualmente se ven en estas elecciones en San Francisco, dentro de esa postura. Mirando las elecciones anteriores, pareciera que La Libertad Avanza se hubiera apoderado de votos de Juntos por el Cambio. Unión por la Patria tuvo uno de los mejores desempeños que ha tenido en la ciudad. Y Hacemos por Nuestro País se mantuvo en los mismos porcentuales. El crecimiento más significativo lo tuvo Sergio Massa. Otra cuestión importante es que Hacemos por Nuestro País tuvo más votos de los candidatos a diputados que para presidente, unas quinientas personas cortaron boleta en favor de los diputados de nuestro espacio.