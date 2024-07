Estudiantes de Proa Software se consagraron ganadores del primer “San Francisco Debate”

Estudiantes de la escuela Proa Desarrollo de Software se consagraron ganadores de la primera edición del “San Francisco Debate”, evento organizado por el Área de Juventud del municipio, junto a la Asociación Civil Conciencia, que se llevó a cabo en las instalaciones del IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos”.

El equipo estuvo integrado por los estudiantes Zaira Arias, Lucia Beltramino, Brisa Ludueña, Morena Bertollio y Gaspar Colin.

En segundo lugar quedaron los estudiantes del Instituto Pablo VI, Anna Sosa, Nerina Sosa y Isabella Ruggia.

El evento contó con la participación de ocho instituciones de nivel medio de la ciudad, con más de 120 estudiantes de 3°a 7° año, distribuidos en 20 equipos de entre tres y cinco integrantes.

Así vivieron la experiencia

La profesora de Lengua y Literatura, a cargo del club de Oratoria, Soledad Rico, se refirió en dialogo con El Periódico a esta experiencia, que tuvo un buen resultado fruto del trabajo realizado en conjunto: “La propuesta de este debate, organizado por la Municipalidad de San Francisco, era que se pudieran presentar tres estudiantes para debatir sobre diversos tópicos y dos asesores o asesoras para acompañarlos en esta propuesta. Desde la institución, como profesora de Lengua y Literatura, Soledad Rico, la profesora Marcela Fiorano, de Ciudadanía y Participación, y la profesora Cindy Blanda, de Geografía, en conjunto, estuvimos trabajando con los estudiantes en cuanto a los tópicos”.

“Este es el primer año que la institución se presenta en un certamen de este tipo, por ello consideramos que ha sido histórico, porque hemos hecho un arduo trabajo y nuestros chicos resultaron ganadores. Como siempre les decimos, ya participar y ser parte de este tipo de propuestas genera un aprendizaje y uno ya puede decir que ganó en algún punto. Pero nos hemos visto sorprendidos y muy agradecidos nosotros como oyentes y como institución educativa de haber recibido el primer puesto”, agregó Rico.

La docente comentó también: “Tenemos estudiantes que han desarrollado habilidades con los años no solamente para aprobar. En Proa Desarrollo de Software lo que se trabaja es el pensamiento crítico y el trabajo autónomo, y estos estudiantes, que son nuestra primera promoción, van a recibirse con estas habilidades que tienen que ver con la realidad del día a día. Además de todos los aprendizajes, por supuesto, que se realizan de manera tradicional. Proa tiene esa ‘vuelta de tuerca’ que nos permite trabajar e ir un poquito más allá”.

Rico agregó que debieron elegir un equipo para participar por tema de cupos: "El trabajo que hicieron los estudiantes ha sido maravilloso. Consideramos como docentes que ganaron no solamente por el esfuerzo que pusieron en la preparación, que es fundamental, y ellos lo saben porque lo trabajamos en todas las asignaturas, sino por el trabajo en equipo. Ellos tenían que llevar adelante diferentes tipos de habilidades que se trabajaron desde el primer año, como herramientas y técnicas para llevar adelante sus argumentos, que sean claros, concisos y eficaces. Y la parte netamente de la oratoria que es persuadir, convencer y poder estar a la altura de las circunstancias y las preguntas o respuestas que se les solicitaba en este certamen. Como también el cuerpo, resolver en el momento, y por ahí no tener tanto tiempo para buscar estrategias más complejas.

Para concluir, es un hecho histórico para nuestra institución, porque es la primera vez que nos presentamos en un certamen así y resultamos ganadores. Y también este es el primer año que los estudiantes tienen oratoria, y no es un dato menor. Hace seis meses que los estudiantes vienen trabajando con la asignatura, y uno de los objetivos de nuestra institución es el desarrollo de estas habilidades para la vida de los estudiantes. Con esta 'promo' podemos ver que que hemos logrado los objetivos y realmente estamos muy felices".

La palabra de los estudiantes

Brisa Ludueña, una de las estudiantes, valoró: “Lo que me llevó a ser parte del debate es que ya participé anteriormente en actividades de esta índole y me interesan un montón, tanto los foros, el modelo de ONU, siento que es algo que me apasiona”.

“Lo más importante de esta experiencia para mí es que supimos resolver, en un momento me quedé en blanco y por eso quiero destacar que no tenemos que dudar de nuestros conocimientos, lo principal es estar tranquilos, si tenemos el conocimiento previo ya está. Además fue un equipazo, tanto los moderadores como mis compañeros que debatieron supieron resolver esto que me estaba pasando y me lograron tranquilizar” agregó Ludueña.

A su turno, otra de las integrantes del equipo, Zaira Arias, opinó: “Fue una experiencia transformadora. Me enseñó mucho sobre la persuasión, ya que cada palabra y argumento cuentan. Aprendí, escuchando a mis compañeros y a otros oradores, cómo estructurar mis ideas de manera clara y convincente, a escuchar y defender mis puntos de vista con respeto”.

“Haber sido parte del equipo es hermoso. Me siento llena de orgullo por mis compañeros y por mí, tambiín muy agradecida a mis profesoras que estuvieron hasta en horas donde no debían trabajar con nosotros, ayudandonos en todo momento. Estoy emocionada por lo que el futuro nos prepara y motivada para seguir mejorando y aprendiendo en cada nueva experiencia”, sumó.

Morena Bertollio, otra participante, reflejó: “Esta experiencia me dejó muchas cosas hermosas, primero cómo controlar mis nervios, mi ansiedad, y sobre todo a tener el autocontrol conmigo misma. Desde ya me dejó una anécdota y energías super positivas, en la superación personal y tanto como en equipo, fue muy lindo”.

“Ser parte de este equipo ganador me hizo sentir llena de orgullo, supimos tener mucha empatía entre nosotros como compañeros, y en todo momento nos hicimos sentir que estábamos apoyados el uno con el otro”, añadió.

Sobre el final, Gaspar Colin, también miembro del equipo, dijo: “Lo que más me marcó es que no hay necesidad de tenerle miedo a un público, con tal de mostrarte carismático se puede convencer a la gente”.

En tanto, sobre cómo tomó el resultado, reflejó: “Al principio no lo podía creer, pero ya después sentí mucho alivio y felicidad por los frutos de haber sacrificado cosas por estudiar”.