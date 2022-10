La ola de estafas no se detiene ni en San Francisco, tampoco en la zona. Hace unos días los damnificados fueron trabajadores del Hospital Iturraspe.

En este caso son dos enfermeros que se desempeñan en el nosocomio local, que de alguna manera, ciberdelincuentes ingresaron a sus cuentas y le sustrajeron dinero en efectivo: a Laura Delgado -una de las víctimas- le robaron más de 29 mil pesos, mientras que a Javier Aimar cerca de 79 mil pesos.

La particularidad es que en los dos casos los ladrones robaron el dinero transfiriéndolo por el sistema “Modo” del homebanking. Uno de los casos se judicializó.

En tanto, fuentes del Banco Córdoba aseguraron que ya intervinieron en el caso de Aimar -también del psicólogo Guillermo Dora- y que lo resolvieron "positivamente" con la devolución del dinero, mientras que respecto a Delgado informaron que la entidad no tiene injerencia en lo sucedido.

Malas experiencias

Laura Delgado, enfermera del hospital, contó a El Periódico que el robo lo padeció el día 13 de julio pasado, cuando se percató que los malvivientes hicieron una transferencia de 29 mil pesos por el sistema Modo. “Yo me doy cuenta cuándo entro a la aplicación del banco para ver por qué no tenía saldo, voy a últimos movimientos y veo esto”, explicó.

En ese momento se dirigió hasta el Banco de Córdoba y allí le dijeron que no toman reclamos y que debía llamar al 0810 222 0044.

“Luego de pasar por varios operadores me pasan con la sección de fraudes, me piden haga una denuncia penal y que luego la envíe por mail junto a los comprobantes que tenga. Menos mal que yo había sacado capturas de pantalla y se lo había enviado a mi hija mayor para que me ayudase con este tema”, indicó Delgado.

Tras ello dijo: "Realizamos la denuncia e hicimos todos los pasos que les pidieron en el banco. Antes de los 10 días hábiles el banco me responde por mail que ellos habían estado verificando mi cuenta y que no detectaron ninguna anormalidad, cómo que quedaba que supuestamente a esa transacción la había hecho yo”, lamentó.

Al mismo tiempo explicó que desde el Banco no le quieren informar a quién fue la transferencia de dinero, solo que el dinero se usó para una compra por Mercado Libre, pero no le aportaron soluciones, por tal motivo decidió ir a Defensa del Consumidor para hacer la denuncia vía online entrando al Ciudadano Digital.

“Volvemos hacer la denuncia por el Cidi y hace unas dos semanas más o menos desde Defensa del Consumidor también me avisan por mail que tanto el Banco Córdoba cómo Mercado libre estaban emplazados para darme una respuesta dentro de 5 días hábiles, los cuáles obviamente ya pasaron”, Laura Delgado.

Por último, la enfermera sostuvo que la sensación que tiene es de bronca e impotencia, porque ahora no tiene más seguridad al tener la plata en la cuenta bancaria.

Un caso similar

El caso de Javier Aimar, enfermero del Hospital J. B. Iturraspe, fue similar y ocurrió el 15 de julio pasado, cuando fue víctima de una estafa donde le sustrajeron cerca de 79 mil pesos.

“Me di cuenta del robo al día siguiente cuando controlé la cuenta. Creo que me hackearon la cuenta del Banco Córdoba mediante el sistema Modo. Me extrajeron 50.000 pesos de la cuenta Caja de Ahorro y 29.000 pesos de la Cuenta Corriente”, recordó.

Aimar radicó la denuncia correspondiente en la Policía de la Departamental San Justo y luego en Defensa del Consumidor donde le dijeron que el banco se tomaba 30 días hábiles para ver su caso.

Aimar sostiene que el dinero no le fue devuelto, algo que desde Bancor dicen que ocurrió.

Un psicólogo víctima de otro estilo estafa

Todo tipo de estafa o robo en cuentas bancarias es preocupante, pero mucho más cuando pareciera que evitar el ilícito no depende del damnificado.

Es así como delincuentes están robando, también ahorros de cuentas bancarias luego de duplicar las líneas o cambiar la titularidad en las empresas de telefonía, una modalidad que se conoció en las últimas semanas.

Este fue el caso que padeció Guillermo Dora, a quien le sustrajeron una importante suma de dinero de su homebanking.

"Esto pasó el 11 de julio y cuando fui hacer un reclamo a la empresa Personal porque me había quedado sin línea encuentro que habían hecho un cambio de titularidad con los delincuentes sin yo haberlo autorizado. De esa manera los ladrones accedieron a mi cuenta y me robaron mis ahorros y parte de mi sueldo", explicó el psicólogo que se desempeña en el Hospital J. B. Iturraspe.

A la vez, acotó que "fue un acto irresponsable de la empresa telefónica porque le dieron el cambio de titularidad a una persona sin DNI u otra documentación".

"Me entraron al homebanking del Banco Córdoba y derivaron dinero mío del sueldo y unos ahorros a una cuenta", sostuvo agregando que era una suma importante de dinero.

La respuesta de Bancor

Fuentes de Bancor dieron precisiones sobre los tres casos de estafas e indicaron que dos "fueron resueltos positivamente" mientras que en uno de ellos no tienen ninguna responsabilidad.

Sobre el caso de Delgado, indicaron que a la mujer le tomaron sus fondos de una cuenta de Mercado Libre y que es allí donde debe reclamar.

Aparentemente, la víctima autorizó un débito inmediato (DEBIN), mecanismo de transferencias que debita la cuenta del cliente un banco al caer en las redes de un estafador.

Respecto a los casos de Aimar y Dora señalaron que el banco dio respuestas haciendo la devolución de dinero en ambos casos.

Consultado por El Periódico, Dora contó que tenía en su cuenta además de pesos dinero en dólares que los delincuentes debieron convertir a la moneda nacional para poder transferirlos.

Aunque reconoció la devolución por parte de Bancor, aclaró: "En ese cambio oficial, el banco me reconoce lo transferido que es la mitad del dinero que tenía. En el cambio de dólares del valor oficial al precio del dólar perdí prácticamente la mitad. Pero acepté porque sabía que iba a ser muy complejo recuperar todo en una batalla judicial", sostuvo.