“Los Murales de Cervantes” le cambian la cara al ingreso a San Francisco

Esta edición del San Francisco Expone tendrá un color diferente gracias al ciclo denominado “Los Murales de Cervantes”, que implicó que más de 350 metros de pared frente a la Sociedad Rural, se llenen de vida con los trabajos de 16 artistas de la ciudad.

Los trabajos están comprendidos entre el Skatepark y avenida Trigueros, y ya pueden ser apreciados por aquellos vecinos que realizan actividad física en el lugar y por aquellos expositores para visitan San Francisco en el marco de la tradicional muestra agropecuaria.

En este contexto, el caricaturista Fabián Zaccaría realizó su primer mural a la intemperie en una pared de 12 x 2 metros contó su experiencia. “Es aportar un granito de arena a esta muraleada gigante donde participan todos artistas locales que le metieron un montón de color y vida a la Costanera”, comenzó diciendo.

“Si bien lo mío es la caricatura no soy muralista-acotó-, he hecho algunos trabajos privados pero nada así a la intemperie. Y bueno este es el primer mural y la temática era libre, me incliné por el lado de la música, quería hacer un músico o algún icono referente de nuestro país, bien argento. Descartando el deporte que ya está medio visto Messi y Maradona pensé en ir por el lado de la música y me incliné por la Negra -Mercedes Sosa-”.

Del tablero a la pared

Zaccarría tomó el desafío de cambiar su tablero de trabajo por la pared con mucho agrado por lo que manifestó: “Cuando trabajas en un mural lo primero es llevar el dibujo a escala, o sea, tratar de que llevarle la cuadrícula para que se respete el trabajo y no se vaya en las proporciones. Después todo lo que es trabajar al aire libre, viento, que se te vuelen las cosas, el sol, pero es hermoso, me alegra formar parte de todo esto”.

Por último, valoró la propuesta del municipio de darle color a dicha pared en el Paseo Cervantes, “está buenísimo que todo el que entre a la ciudad pueda ver un poco de arte de la gente de acá, que hay mucho arte, mucho talento y que la Muni nos de el espacio para poder para poder mostrar lo que hacemos”, cerró.