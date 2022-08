Profesionales de la salud y la educación que trabajan con personas con discapacidad, acompañados por pacientes y familiares de los pacientes, marcharon este lunes por la tarde por el centro de San Francisco en reclamo del pago de honorarios que les adeudan las obras sociales. La marcha en nuestra ciudad fue una más de las que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país.

Según afirman, las obras sociales manifiestan que no depositan dichos fondos porque la Superintendencia de la Nación, el mecanismo que gira el dinero, no les realiza el depósito correspondiente.

Alicia Cordi y Marisa Olmedo, dos profesionales que trabajan en un centro de inclusión social y escolar que participaron hoy de la protesta, explicaron cuál es la situación que atraviesan.

"Es una convocatoria a nivel nacional, vemos que está muy precarizada nuestra situación laboral. Hace más de tres meses que las obras sociales no depositan los honorarios. Inclusive hay obras sociales que todavía no han comenzado a pagar en el año. Por eso estamos acá sumándonos a una lucha nacional por las personas con discapacidad", explicó Cordi.

Olmedo agregó que se elevaron reclamos a las obras sociales pero que la respuesta de las mismas es que la Superintendencia de Salud no gira los fondos para que puedan hacer el desembolso a los prestadores: "Dicen que no saben cuándo se va a normalizar, y es preocupante, porque nosotros los prestadores en lo que va del mes todavía no cobramos nada, por eso reclamamos, porque si bien nos afecta a nosotros también afecta a las personas con discapacidad, porque como decimos siempre, sin prestador no hay prestación".

Las profesionales aseguran que esta situación no es nueva y que afecta a todas las instituciones y profesionales que trabajan con discapacidad en general, desde transportistas, centros de día, institutos de rehabilitación, etc. "Es una historia de nunca acabar, hace muchos años que venimos con este sistema precario, siempre cobramos con desfasaje, con tres o cuatro meses de espera, pero no se puede sostener más porque tenemos gastos cotidianos de mantenimiento de las instituciones", explicó.

"Lo importante sería que se pueda arreglar, no solamente lo de este mes. Esto ya lo vivimos muchas veces, nos ponen en una situación de tener que reclamar el pago por el trabajo que estamos brindando", expresó Olmedo.

Según indicó, pese a lo que sucede las prestaciones no se cortaron, más allá de este lunes en que sí pararon para llevar adelante el reclamo.

"Es continuo, es como la historia nunca acabar, la discapacidad parece ser el sector olvidado. Pero ahora está como gravemente visible por la situación del país", cerró Cordi.