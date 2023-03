La industria del software está en franco crecimiento a nivel mundial, en este contexto San Francisco también muestra avances constantes en varios sentidos. Tal es así que cientos de jóvenes y no tan jóvenes eligen por estos días cursar la carrera de programación que brinda la UTN de San Francisco con el fin de encontrar una salida laboral rápida y en la mayoría de los casos bien paga.

Este panorama lo advirtió más de diez años atrás Sergio Beccaria, ingeniero en Sistemas de San Francisco, por lo que decidió conformar la primera empresa de software de la ciudad dedicada a ofrecer el servicio denominado outsourcing para abastecer a distintas compañías que no llegaban a concretar algunos proyectos por no tener programadores disponibles. Así nació E-Partners SRL.

En poco tiempo, la empresa logró consolidarse en el rubro, a tal punto que en la actualidad ya cuenta con un equipo de aproximadamente 30 personas conformando por analistas, programadores, testers. Y como si esto fuera poco, días atrás consiguió ser la primera de la ciudad en adherir a la Ley de Economía del Conocimiento (LEC). Se trata de una iniciativa del Ministerio de Economía de la Nación que promueve nuevas tecnologías, facilita el desarrollo de las PyMEs, genera valor agregado y aumenta las exportaciones.

“Como empresa es una satisfacción muy grande, porque para poder acceder a la ley y sus beneficios, la empresa debe cumplir requisitos muy rigurosos”, destacó Sergio Beccaria a El Periódico.

En este sentido, mencionó que en primer lugar, la empresa debe estar al día impositivamente, tener sus empleados en blanco, facturar correctamente todos sus servicios. Además, debe realizar importantes inversiones en investigación y desarrollo, inversiones en capacitación e implementar procesos de mejora continua. Sumado a esto, es un trámite extremadamente burocrático donde se debe presentar un plan de trabajo y numerosos informes que acrediten el cumplimiento de los requisitos mencionados.

“Haber logrado la Ley de Economía del Conocimiento brinda estabilidad fiscal, bono de crédito fiscal, por el equivalente porcentaje de las contribuciones patronales pagadas por la empresa, y se pueden utilizar para el pago de IVA, reducción del Impuesto a las Ganancias”, resaltó el ceo de E-Partners S.R.L.

-¿Cómo nace la empresa?

La empresa comienza a gestarse aproximadamente en el 2011 pero se constituye como sociedad en 2016. En aquel momento vimos que las grandes empresas de software, radicadas principalmente en ciudades como Bs. As., Rosario, etc. no podían llevar a cabo algunos proyectos por no tener programadores disponibles, entonces comenzamos a ofrecer el servicio conocido como outsourcing donde estas grandes empresas nos tercerizaban el trabajo que no podían tomar.

-¿Quiénes son los clientes?

Inicialmente nuestros clientes eran estas empresas de software, y si bien en la actualidad seguimos manteniendo proyectos de manera colaborativa con empresas de software, nuestros principales clientes ahora son clientes finales como compañías de seguro, empresas de retail, etc. Brindamos el mismo servicio conformando equipos de profesionales formados por analistas, programadores, testers, para colaborar con nuestros clientes en el desarrollo del software que el cliente necesita. Fuimos los primeros en implementar este modelo de negocios en nuestra ciudad.

-¿Qué significa haber logrado la Ley de Economía del Conocimiento?

Como empresa es una satisfacción muy grande, porque para poder acceder a la ley y sus beneficios, la empresa debe cumplir requisitos muy rigurosos. En primer lugar, la empresa debe estar al día impositivamente, tener sus empleados en blanco, facturar correctamente todos sus servicios, etc. Pero además, debe realizar importantes inversiones en Investigación y Desarrollo, inversiones en capacitación, implementar procesos de mejora continua, etc. Sumado a esto, es un trámite extremadamente burocrático donde se debe presentar un plan de trabajo y numerosos informes que acrediten el cumplimiento de los requisitos mencionados.

-No es para cualquier empresa…

No todas las empresas pueden calificar para acceder a la LEC, lo que nos posiciona como una empresa seria y consolidada y por este motivo nos enorgullece haber logrado la Ley de Economía del Conocimiento.

-¿Es la primera de la ciudad?

Es la primera empresa de la ciudad dedicada al desarrollo de software que pudo aplicar a la LEC.

-¿Qué beneficios trae esto?

Estabilidad Fiscal, bono de crédito fiscal, por el equivalente porcentaje de las contribuciones patronales pagadas por la empresa, y se pueden utilizar para el pago de IVA, reducción del Impuesto a las Ganancias.

-¿Creen que esto incentiva a otras empresas locales?

Si, por supuesto. Algunas empresas pueden aprovechar los beneficios de la ley más que otras, depende de la estructura y modelo de negocios de cada una, pero más allá de los beneficios, motiva a las empresas a dar un salto de calidad.

-¿Ahora cómo siguen?

Nuestro principal objetivo es hacia adentro, pensamos que nuestros colaboradores son el valor más importante de la empresa, e intentamos brindar las mejores condiciones laborales. Tenemos también un semillero de programadores, hemos capacitado a cientos de estudiantes y futuros profesionales para insertarlos al mercado laboral brindando un acompañamiento en todo el proceso. Estamos muy comprometidos con nuestros clientes actuales y nuestra prioridad es con ellos, permanentemente nos esforzamos por mejorar nuestro servicio, y al mismo tiempo estamos evaluamos las nuevas oportunidades que nos brinda el mercado, teniendo como objetivo incrementar la exportación de servicios.

-¿En qué momento se encuentra la industria del software?

La industria del software se encuentra en un momento de continua evolución y crecimiento. En la actualidad, el software es una parte fundamental de la economía mundial y es utilizado en prácticamente todos los sectores y en la vida diaria. Además, la pandemia de Covid-19 ha acelerado la demanda de soluciones digitales, lo que ha llevado a un mayor crecimiento de la industria del software.

-¿Faltan profesionales?

Actualmente la oferta laboral no puede cubrirse con los profesionales que ofrece el mercado, y si bien esto representa un problema, son cada vez más los estudiantes que se están decidiendo por carreras afines al desarrollo de software.