Emotivo homenaje a Pablo Fasano, profesor de deporte adaptado fallecido

El artista sanfrancisqueño Ramón “Monchito” Cortez dejó inaugurado un mural en memoria de Pablo Fasano (35), profesor de educación física, acompañante terapéutico y entrenador de Sportivo Belgrano en deporte adaptado, que falleció de un cáncer fulminante en agosto de este año.

Está ubicado en la esquina de Alberdi con Lamadrid y fue encargado por un grupo de amigos de Fasano.

El artista mostró las imágenes del proceso de trabajo en redes sociales con sentidas palabras: “Publico este mural por el cual muchos me hablaron maravillas de esta persona, no tuve la suerte de conocerlo pero el amor con el que hablan de él es un fiel reflejo de su legado. Gracias a quienes me escribieron al privado...emocionados, felicitándome por tan sentido homenaje, y por supuesto muchas gracias a sus amigos que contaron con mis servicios”, expresó.

Fasano se desempeñaba como profesor de educación física en el área de deporte adaptado en Sportivo Belgrano y también como acompañante terapéutico de estudiantes del IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti”.

Su desaparición física causó profundo dolor en la comunidad que manifestó su dolor en cientos de mensajes. Ahora su legado, sobre todo como un referente en el trabajo de la inclusión de personas con discapacidad en San Francisco, sigue presente en sus compañeros y en el bello mural que lo recuerda.