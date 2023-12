Cuándo estará disponible el segundo lote de bolitas de la edición "Campeones del Mundo"

Días atrás, en el marco del aniversario del título obtenido por la Selección Argentina en Qatar, la fábrica de bolitas Tinka de San Jorge lanzó una edición especial que fue furor en todo el país. Eso hizo que el primer lote se agote rápidamente, aunque todavía pueden encontrarse en algún local de San Francisco.

En ese marco, Mariana Chiarlo -una de las dueñas de Tinka- charló con El Periódico donde contó el origen de esta empresa que trabaja con materiales reciclados y anunció que el próximo lote estará disponible a partir de enero.

La empresa Tinka es la única que fabrica bolitas y bolones en Sudamérica y tiene un recorrido de 70 años. “Surge en el año 1953, mi tío Víctor Hugo trabajaba en Saicas, una cristalería de San Jorge y deciden con un amigo tomarse unos días de vacaciones para pensar en crear una máquina de hacer bolitas, eso resulta y venden su primera producción a bazares Manabella de Rosario, que era una juguetería muy grande en ese momento y de ahí queda como la fecha de inicio de esta fábrica. Después se separan, cada uno arma su propia fábrica de bolitas, a mi tío se le suma a Ricardo Reinero -un socio que ya no está- y un poquito más tarde se suma mi papá Ángel (jubilado hace unos años atrás). La fábrica queda en manos durante un tiempo de los hijos del socio Reinero”, explicó.

En ese sentido, Chiarlo comentó que “en la década del 90 llega a San Jorge un taiwanés y trae la máquina que hoy está en funcionamiento, de hacer 12 mil por hora pasamos a hacer 400 mil bolitas por día y 2 millones de bolitas por semana que es lo que producimos hoy, unas 8 millones al mes. Nosotros tenemos las bolitas tradicionales, tenemos tres modelos, uno que se hace con material reciclado de botellas de vidrio, se le ponen vetas con productos químicos por fuera y otras se hacen con botellas de vidrio transparente, con retazos de cristalería San Carlos o de cristalería Cañada de Gómez; y también hacemos la pétalo que es la transparente (japonesas)”.

“En el año 2021 con mis hermanas Rosana y Silvina, que somos hijas de Ángel, decidimos comprar la fábrica”, contó Mariana.

La edición Campeones del Mundo nació por el aniversario Nº 70 de la fábrica. “Este año hicimos otro modelo que se llama meteorito, que tiene todas las pintitas por afuera de vidrio y como cumplíamos 70 años en octubre -y como este año la venta fue realmente bastante floja como le habrá pasado todas las industrias del país-, se nos ocurrió reflotar algo que en algún momento la fábrica hizo con escudos de clubes de fútbol, hicimos un homenaje a la Selección y creamos esto que son 30 modelos, 26 con jugadores, el técnico, una tiene las tres estrellas, otra la Copa y otra a Messi besando la Copa . Son 30 modelos que se exponen en bolsitas con bolitas celestes y blancas y tres bolones con los stickers que no se repiten, pero en la caja van 25 redes al azar”, indicó.

10 de enero, la fecha indicada

Chiarlo comentó: "Todo el mundo pregunta si hay una colección dentro de la caja., nosotros creemos que hay más de una colección, pero ya el armado es al azar. Decidimos largar esta edición que salió hace unos 15 días y la primera ya está agotada, así que estamos preparando la segunda y la tercera edición más o menos para el 10 de enero. Hay un montón de gente en lista de espera que ha encargado, nosotros vamos a tomar los pedidos a partir del 10 de enero para completar porque la primera edición fue muy poquita y nunca pensamos que iba a tener esta repercusión”.

“Hicimos unas 3 mil cajas para probar y superó absolutamente todas las expectativas, así que ahora estamos instalando la segunda y la tercera producción, que si bien es hacerlas como cualquier otra bolita, no lleva nada raro, lleva un sticker que se pega en un horno a 500 grados, para que ese sticker se vitrifique”, agregó.

"Le digo a la gente que está interesada que el 10 de enero ya se puede contactar porque vamos a tratar de hacer una edición doble. Los pedidos son para venta al por mayor, lo mínimo de venta son 10 cajas. Enviamos a los centros más grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, el transporte está incluido y de ahí si va a otras partes del país el transporte corre por cuenta del cliente. Vendimos mucho a San Francisco y tenemos pendiente encargos que ya se hicieron para la próxima edición"", anticipó Chiarlo.

De San Jorge para todo el país y próximamente al mundo

De alguna u otra manera, las bolitas de Tinka llegaron a casi todos los rincones de Argentina. “Esta edición ha llegado a Bariloche, Santa Cruz, nos hemos mantenido solo en el país, podemos abastecer con la máquina y el horno que tenemos solo al país, nunca hemos podido exportar. Está en nuestro proyecto hacerlo para el año que viene, pero para eso queríamos hacer otro horno y comprar otras máquinas", dijo.

A la vez, agregó: "El tema es que nosotros hacemos la bolita con gas, somos gas dependiente, pero el gas que tenemos es domiciliario, no hay gas industrial y tenemos una equis cantidad de consumo mensual. Estamos iniciado el trámite para pedir a Litoral Gas la extensión y la amplitud de la boca de gas y hasta que no tengamos eso no vamos a poder ampliar la producción”, explicó Chiarlo.

Además, sostuvo: “Después de eso nuestra intención era exportar porque tenemos mucha demanda de los países limítrofes, tenemos una demanda concreta de Alemania, pero eso depende de una serie de requisitos que todavía no podemos cumplir”.

La empresa tiene nueve empleados en planta permanente y seis personas de la familia dueña de la fábrica que también están abocados permanentemente. “Somos tres hermanas, tres sobrinos, hijos de mi hermana mayor trabajando en la empresa y con este producto en especial hay un montón de gente dando una mano y laburando porque el pegado de los stickers es uno a uno y requiere de un trabajo que no lo podemos hacer solamente con la gente que tenemos. Hoy concretamente somos 15 más”, dijo Chiarlo.

Por otro lado, la fábrica recibe visitas a quienes quieran conocerla, pero en el lugar se trabaja a mucha temperatura por lo cual las visitas guiadas se realizan de marzo a octubre.

Un trabajo artesanal

Chiarlo comentó que la fábrica es pequeña y para lanzar esta edición debieron sacar un crédito. “Quiero destacar que esto es un trabajo muy artesanal, que lleva mucho tiempo y que nuestros compañeros de trabajo y empleados se han puesto todo esto al hombro, estamos eternamente agradecidos a nuestros compañeros de trabajo a toda la gente que nos ayudó y también eternamente agradecido a los medios de comunicación porque pensamos en algún momento al comienzo a hacer alguna publicidad, pero para esta producción arrancamos pidiendo un crédito en dólares porque tiene productos importados, lo arrancamos con un dólar a $385 y ustedes ya saben cómo está el dólar oficial hoy , así que bueno, con lo que sacamos de la primera edición nos alcanza para arrancar la segunda y la tercera edición, así que todo con mucho sacrificio, todo muy familiar, es una industria muy chiquitita, teníamos este sueño y fue un sueño que en realidad se hizo inmenso, muchas gracias a la gente que las compró y gracias a los medios nos han llamado de todo el país”, señaló.

“Son 70 años, imagínate todo lo que para la familia significa poder seguir haciendo este juego, nos da mucha satisfacción ver que sigue habiendo un gran consumo, siempre nos dicen que a la gente grande la lleva hacia su infancia y esto que los padres o los abuelos puedan transmitirle a los chicos este juego, si bien no competimos y no intentamos bajo ningún concepto competir con las nuevas tecnologías, el hecho de que todavía se siga jugando para nosotros un gran honor y un gran orgullo”, concluyó.