A solo tres días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de septiembre, el director de Zuban Córdoba y Asociados, Gustavo Córdoba, analizó cómo fue la campaña en la provincia de Córdoba y el país.

“A nivel país es una campaña atípica, atravesada por una pandemia, y es una campaña profundamente aburrida, como si le hubiesen sobrado algunas semanas”, expresó el reconocido encuestador a El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Los precandidatos no le hablan a la gente, no conversan con la ciudadanía. Es sólo diálogo entre políticos y la gente no fue invitada a ese diálogo. Se da una situación de falta de clima electoral”, manifestó, y agregó: “Como la gente no le presta atención a los políticos, los políticos tratan de exacerbar la nota y ahí vienen los episodios de violencia verbal, que nada tiene que ver con las propuestas que se deben llevar al parlamento”, dijo.

En este sentido, Córdoba, consideró que “este tipo de campaña debería ser anticipo de la política pública en el Congreso Nacional y se ha transformado en una suerte de plebiscito emocional para ver quién descalifica más fuerte a su adversario”.

¿La gente va a ir a votar?

Con esta situación que se enmarcó previo a las elecciones, el consultor político explicó que es posible que mucha gente no quiera ir a sufragar el próximo domingo.

“Hay mucha gente que no tiene doble dosis de vacuna, o que tiene temor de ir a un lugar con muchas personas, más la campaña que tuvimos, hacen que el contexto no sea el mejor”, comentó.

Por otro lado, Córdoba, dijo: “Los argentinos tenemos incorporado el ADN de ir a votar por esto creo que vamos a estar por encima del 60% del padrón electoral tanto Córdoba como a nivel nacional”.

“Mucha gente no está al tanto de lo que se votará el fin de semana. Los políticos perdieron tiempo y no explicaron con pedagogía qué es lo que se va a votar. Pero también confío que para noviembre será distinto y habrá un clima electoral diferente con otra discusión más seria”, sostuvo.

Encuestas

Teniendo en cuenta que son días de veda electoral para difundir números de encuestas, remarcó que hay que tener en cuenta lo que sucedió en las últimas elecciones de 2019.

“Todas las encuestas marcaban un empate entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero porque las encuestas no llegaron a registrar el caudal del voto peronista”, recordó.

A la vez agregó: “Al igual que sucedió en aquel momento hay una sensación de que Alberto Fernández está caído, pero eso no es lo que se ve en las encuestas nuestras”.

Incluso remarcó que los números le daban una desventaja para Cambiemos en algunos distritos claves como Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, ya que perderían votantes a manos del liberalismo.

“Si bien Cambiemos va a ganar en Capital Federal, la presencia de Milei le saca una masa importante de votantes”, consideró, agregando que todos tendrán un motivo para festejar: “Larreta festejará que ganará en Buenos Aires y Fernández que ganará en la provincia de Buenos Aires”.

“Yo veo que la elección nacional la va a ganar el Gobierno Nacional pero después habrá que ver si es por poco o mucho margen”, dijo Gustavo Córdoba.

Córdoba

El encuestador manifestó que en la provincia de Córdoba se espera un triunfo en término de listas de Hacemos por Córdoba.

“En tanto que en la primaria de la lista de Luis Juez versus de la Mario Negri, puede haber una ventaja por la primera. En cuarto lugar lo vemos al Frente de Todos, tratando de superar el 10%”, expresó.

Sobre el posible triunfo de Juez en la interna de Juntos por el Cambio dijo que es un voto antisistema y representa una válvula de escape. “Aquí hay que inscribir una derrota de Mauricio Macri y Mario Negri”, comentó.