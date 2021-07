Elecciones legislativas: las listas comienzan a cerrarse y García Aresca analiza el ofrecimiento de la Provincia

El intendente Ignacio García Aresca vive días movidos. Al frente de la Municipalidad, con una pandemia de por medio y con obras importantes en ejecución, tiene por estas horas otro frente abierto: decidir si será o no candidato en representación de Córdoba en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre próximo, pero que tendrán en septiembre sus primarias.

Su presencia en la lista de diputados de Hacemos por Córdoba está garantizada y aunque no trascendió el lugar que ocupará y en qué lista irá –diputados o senadores-, los trascendidos lo ubican detrás de Natalia de la Sota, quien encabezaría la boleta del justicialismo cordobés en diputados: podría ser el segundo o el cuarto espacio, y esto no es un detalle menor.

García Aresca, por el momento, gambetea los micrófonos de la prensa cual Ariel Arnaldo Ortega en sus mejores épocas con la camiseta millonaria. Solo agradece el lugar que le otorgan y aclara que se tomará su tiempo para definir qué será de su futuro político: “Lo voy a decidir uno o dos días antes”, remarcó esta semana. Siguiendo con la jerga futbolera, piensa definir el partido sobre la hora. Mientras tanto amasa la decisión.

En la lista

Esta semana se confirmaron las alianzas y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas de Córdoba debido al cierre de las inscripciones de cara a las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán adelante el 12 de septiembre.

Finalmente habrá cinco espacios que competirán en esta etapa y luego en las legislativas del 14 de noviembre en alianzas: el oficialismo de Hacemos por Córdoba (HPC), Juntos por el Cambio (JPC), el Frente de Todos (FDT), el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) y Avanza Libertad Córdoba (ALC).

Ahora resta que el próximo sábado 24 de julio se oficialicen las listas de los competidores con los nombres de los precandidatos de cada espacio; algo que ya se discute puertas adentro de cada fuerza y donde el nombre de García Aresca está escrito. ¿Pero dónde?

La boleta de senadores de Hacemos por Córdoba llevaría en el primer lugar a Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti y detrás al vicegobernador Manuel Calvo, aunque sobre este último se piensa que será, en caso de darse, una candidatura testimonial.

La lista de candidatos a diputados tendría a Natalia De la Sota (hija del exgobernador fallecido) en el primer lugar y detrás de ella suenan dos nombres: el del intendente de San Francisco y el actual ministro de Gobierno de Córdoba, Facundo Torres (el tercero correspondería a Nora Bedano) Aquí deberá tallar si es necesario o no llevar a un dirigente del interior para contrarrestar, por ejemplo, la figura de Martín Gill en representación del Frente de Todos. El actual secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María en uso de licencia, no dio señales al momento de que acepte.

El lugar en la lista no es para nada un detalle menor porque pronostica las posibilidades de acceder a una de las bancas en disputa. Se sabe que la provincia de Córdoba renovará este año nueve bancas de diputados nacionales (cinco de Juntos por el Cambio, tres del Bloque Federal – Hacemos por Córdoba y una del Frente de Todos), mientras que en el Senado están en juego tres escaños (dos de JPC y uno del FDT).

Un dato a tener en cuenta es que en cada elección nacional, Córdoba es tierra fértil para Juntos por el Cambio a diferencia del kirchnerismo, por lo que la fuerza que lidera Schiaretti pugnará al menos por conservar lo que tiene y obtener un segundo lugar.

La decisión y el ejemplo Llaryora

A García Aresca lo ata San Francisco, algo que manifestó públicamente. Por eso hasta se animó a decir que trabajaría en cambiar la ley electoral provincial (10.406) que hoy no le permitiría un tercer mandato consecutivo: “En el 2016 se trató esa ley, que habla para atrás. Porque dice que el primer mandato empieza en 2015 y no se legisla para atrás. Después si quiero o no es otra cosa. Pero el primer mandato debiera ser el del 2019-2023. Es mi pensamiento. Entonces lo hablé con los legisladores, el presidente de bloque (Francisco Fortuna) y hay que salir al debate”, le decía el intendente a El Periódico en marzo, agregando: “Nosotros estamos por voto popular y una ley no me puede prohibir presentarme. Si yo quiero estar, quiero que la oportunidad me la de la gente, no una ley. Vamos a trabajar en la posibilidad de tener el otro mandato”.

Claro que el intendente también reconocía que decirle “no” a un pedido del gobernador Schiaretti o de su amigo Martín Llaryora, ambos a la cabeza del peronismo cordobés, era salirse del proyecto provincial.

Y es que el ejemplo del actual intendente de Córdoba Capital es el que encaja justo para este momento que vive García Aresca, ya que nuestra ciudad podría revivir una situación política como la sucedida en 2013 y 2014, cuando Llaryora dejó la intendencia para sumarse al gabinete del por entonces gobernador José Manuel De la Sota. Luego se convirtió en vicegobernador y diputado nacional, donde tuvo un importante rol en la defensa de la educación pública de San Francisco cuando en 2017, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se puso en duda la continuidad del Centro Regional de Educación Superior (CRES) en nuestra ciudad, ante el recorte de aportes económicos. ¿Sirve tener un legislador nacional que pertenezca al departamento San Justo? Si tomamos este ejemplo seguramente, aunque los debates en el Congreso son en su mayoría sobre temas menos regionales.

¿Qué pasaría ante el logro de una banca por parte de García Aresca?

Suponiendo que García Aresca termine ocupando el segundo lugar en la lista de diputados y que en noviembre HPC alcance los votos para que obtenga una banca, en el caso de aceptarla deberá pedir al Concejo Deliberante la aprobación de una licencia para asumir como legislador nacional. Este cargo es de cuatro años (hasta 2025) por lo que debería ser reemplazado durante los dos que le restan de mandato.

Este escenario le abre las puertas a Damián Bernarte, actual secretario de Gobierno que se sumó a la gestión de Hacemos por Córdoba en 2019. A favor le juega que si bien ocupa una secretaría, fue elegido como presidente del Concejo Deliberante, cargo del cual pidió licencia al asumir. Legalmente, esta situación le despeja el camino hacia una intendencia interina. Sin embargo, no es el único en carrera.