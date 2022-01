La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizó, días atrás, el acto de asunción de las nuevas autoridades para el período 2021-2025. El Ing. Rubén Soro tomó el mando como rector, mientras que el Ing. Haroldo Avetta asumió como vicerrector. El evento se llevó a cabo en el Aula Magna de la UTN Facultad Regional Buenos Aires (FRBA).

Al acto asistieron autoridades nacionales, entre ellas el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, autoridades del Consejo Superior de la UTN y miembros de la Comunidad Tecnológica Nacional.

Tal y como viene sucediendo en la última década, la Facultad Regional San Francisco viene sosteniendo un alto grado de representatividad entre los más altos órganos de decisión de la UTN, ocupando espacios tanto en el gabinete del rectorado como así también la sucesiva representatividad de todo los claustros; docentes, graduados, estudiantes y nodocentes en Consejo Superior Universitario, entre otros organismos. En esa línea, del gabinete del Ing. Soro formará parte el Ing. Daniel Luis Altina, que ocupará la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica.

Tras la asunción, Altina destacó que la UTN San Francisco se encuentre representada una vez más en Rectorado y se refirió a la importancia que este hecho tiene para esta Regional.

¿Cómo se vivió ese momento de la asunción?

Fue un día histórico y muy emotivo para la Universidad Tecnológica Nacional, no solamente por la asunción de un amigo como nuevo Rector para el periodo 2021-2025, sino que también contamos la presencia del presidente Alberto Fernández, el Ministro de Educación Jaime Perzyck, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ing. Jorge Ferraresi, y demás funcionarios nacionales. Como hecho a destacar, el primer y único presidente que había estado en la UTN había sido el general Perón, cuando inauguró la universidad en ese mismo salón. Veníamos anteriormente con un Rector que estuvo 24 años en el cargo. Luego, fue el turno del Ing. Héctor Aiassa. Y ahora, el Ing. Rubén Soro, con lo cual también la Universidad no conocía de cambios tan rápidos. Eso hizo aún más emotivo a todo el acto.

¿Qué significa para UTN San Francisco tener representación en Rectorado?

Estoy muy contento de poder ser parte también del Gabinete del Rector actual, pudiendo dar continuidad a la permanencia de San Francisco en ese lugar como se lo venía haciendo ya desde la gestión tanto del Ing. Héctor Brotto y luego durante el mandato del Ing. Aiassa. En mi caso, en la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y a partir del 20 de diciembre pasado, en la Secretaría de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica, así que estoy muy contento por nuestra Facultad. La Facultad Regional de San Francisco es mi casa, donde estudié, donde me formé, donde comencé a transitar la militancia universitaria, militancia que se da en las agrupaciones políticas, siendo la nuestra AETI a nivel local y FETI a nivel nacional dentro de UTN. Hoy llegar a tener como Decano a un amigo también, como es el Ing. Alberto Toloza, y a un Rector, que son de la misma agrupación, del mismo grupo político, no solamente es un motivo de alegría, sino de orgullo y de mucha responsabilidad para lo que se viene para estos próximos cuatro años.

¿Se podría decir que es la consolidación de un arduo trabajo?

Creo que es haber podido coronar un trabajo de más de 20 años. Nosotros localmente, desde San Francisco, hemos ido accediendo, o empezando a participar en esta cuestión política desde estudiantes, luego como graduados y docentes, de la mano del Ing. Alberto Toloza. Y el crecimiento no solamente ha sido en la Facultad Regional San Francisco sino que hoy queda demostrado que dentro de esta gran Universidad, que es la cuarta Universidad del país donde, hoy está el Ing. Soro como Rector.

¿Cómo fue este camino previo, dentro de la Facultad Regional San Francisco?

Comencé como estudiante en la Facultad Regional San Francisco a principios de la década del ‘90. Cuando uno viene del colegio secundario, al entrar a la universidad se encuentra con un mundo totalmente distinto, en el cual los estudiantes pueden ser parte del gobierno de la universidad. Con esto quiero decir que tienen un espacio importante para poder participar de los destinos de su institución, pueden ser parte de eso. Uno no lo internaliza de un día para el otro, lleva su tiempo. Particularmente yo empecé a participar del Centro de Estudiantes, de la política universitaria y de esta agrupación a la cual nosotros pertenecemos cuando la misma estaba dando sus primeros pasos a nivel nacional. Es una agrupación que nace en las regionales Córdoba, San Francisco y Villa María y de ahí se va extendiendo al resto de las 30 regionales que tiene nuestra Universidad. Indudablemente en aquel momento era una agrupación estudiantil solamente, que con el tiempo se fue expandiendo a los demás claustros, como dije anteriormente.

¿Cómo fue la llegada al gabinete de Decanato, primero, y de Recortado, después?

En 2013, siendo parte del claustro graduados, acompañamos al Ing. Alberto Toloza en lo que fue su llegada al Decanato de la Facultad Regional San Francisco. Fuimos parte de todo ese equipo que durante años estuvo trabajando para poder lograr ese objetivo. Ahí ocupé la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad. Paralelamente a nivel nacional, el Ing Héctor Brotto estaba transcurriendo su último periodo como Rector, con lo cual se iba a reconfigurar todo el esquema de Gobierno de la Universidad, desde el Ejecutivo. El Ing. Aiassa llega a ser Rector por un período de cuatro años y a mí me toca estar como Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de Rectorado. Siempre destaco que no es un espacio personal ni particular, es un espacio de la Facultad Regional San Francisco. Tenemos el mejor de los vínculos y de las intenciones para trabajar en pos del crecimiento de nuestra querida Facultad Regional dentro de la Universidad.

¿Cuál va a ser el trabajo desde Relaciones Internacionales? ¿Qué proyectos se van a trabajar en esta gestión?

La internacionalización de la educación superior es una temática que está en boga desde hace un par de años. Unos 20 años atrás, la Universidad no hablaba de internacionalización. Hoy y desde hace unos años, con el advenimiento de la globalización nos permite estar comunicados todo el tiempo con personas e instituciones de diferentes partes del mundo, es cuando empezamos a hablar de internacionalización de la educación superior. Es un área en la cual cada universidad o cada institución internaliza a la internacionalización como lo cree más conveniente. Históricamente lo primero que aparecieron fueron programas de intercambios estudiantiles, donde un estudiante viajaba a otro país, hacía una experiencia, no solamente curricular o de enseñanza en su carrera, sino que se mezclaba con otras culturas, con otras costumbres. Y era un crecimiento importante, desde lo personal. De hecho siguen existiendo programas de este tipo. Con el tiempo se empezó a hablar. Y es más, hoy hay todo un desarrollo al respecto, que tiene que ver con la movilidad académica, que ciertos trayectos formativos puedan ser reconocidos en la institución o universidad de origen, en tu país, cuando el estudiante lo hace en una universidad del exterior. Eso básicamente es lo que se viene, en lo que vamos a trabajar fuertemente para poder concretarlo. En lo que es la validación, la validez o el reconocimiento de títulos en diferentes países.

¿Y desde Vinculación Tecnológica?

Como la palabra indica, es la vinculación con una mirada fuertemente tecnológica. Hay un concepto que viene asociado a la vinculación que es la transferencia de tecnología, donde las universidades como espacios de investigación hacen transferencias a los sectores productivos de ciertos conocimientos, de nuevas tecnologías, que nuestra Universidad, por el carácter federal que tiene, todas las regionales hacen ese tipo de interacción, todas están en cada uno de sus territorios vinculados con el medio socioproductivo considerando que hay muchas de nuestras regionales que son la única institución universitaria en ese lugar.

Como sucedió en San Francisco…

En San Francisco fuimos un ejemplo de eso. De hecho hoy hay otras instituciones universitarias, se ha conformado el Cres y hay universidades privadas, pero durante mucho tiempo la Facultad Regional San Francisco fue la única universidad constituida con todos sus claustros, con todos sus estamentos de gobierno. Entonces era la única universidad formalmente constituida. Eso genera un vínculo con el sector socioproductivo donde el sector demanda y la Universidad ofrece. Hay siempre un fuerte vínculo con estos sectores, más teniendo en cuenta que somos una universidad tecnológica. El próximo paso, entiendo, es institucionalizar todas esas actividades que se vienen realizando, potenciarlas. Hoy hay muchos programas que vienen desde los diferentes ministerios del Estado nacional para poder intensificar ese vínculo, pero tenemos que empezar a institucionalizar ese tipo de actividades formalmente dentro de la Universidad. Viene de la mano la acreditación de carreras, la autoevaluación institucional que hace CONEAU, entonces necesitamos tener algunos procedimientos con los cuales nosotros podamos dar fe de todo esto que estamos haciendo.

¿Agradecimientos?

El agradecimiento es para la comunidad de la Facultad Regional San Francisco. En definitiva son ellos los que me han permitido estar acá, ocupando este espacio en Rectorado, tanto en el periodo anterior como en este que acabamos de comenzar. Este no es un espacio mío propio particular, sino que es un espacio de nuestra Facultad. Y un agradecimiento a todos con quienes hemos trabajado, con quienes hemos comenzado a transitar esta vida universitaria desde la década del 90, por ahí personificados en el nombre del Ing. Alberto Toloza, pero extensivo a todos y a cada uno de los participantes y de los integrantes de la comunidad tecnológica con quienes hemos trabajado siempre muy bien y con un objetivo común, compartido y muy claro, que es el crecimiento de la Facultad Regional San Francisco y por la Universidad Pública, accesible a todas y todos los argentinos.