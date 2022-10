BBB Express S.A.S es una joven empresa de trasporte y logística que lleva un camino de crecimiento y decidió este año asumir un desafío bastante importante: explotar la Estación Terminal de Ómnibus “Pte. Juan Domingo Perón” de San Francisco, aunque previamente deberá trabajar no solo en cambiarle la cara al lugar sino además en ponerla en condiciones edilicias, condición trascendental.

Hace unos días, la firma que dirige Guillermo Quiroga desde hace cuatro años fue anoticiada de que se había quedado con la concesión del emblemático edificio por los próximos ocho años. El otro competidor era Termini, que está al frente del lugar desde el año 2011.

Quiroga le cuenta a El Periódico que si bien el desafío es grande y que sus objetivos son claros y tienen que ver en un punto con la responsabilidad social de la empresa, vieron la posibilidad de un vínculo entre la terminal de ómnibus y su empresa, cuestión que lo llevó a interesarse en el negocio. La inversión estimada hoy, en tanto, es de 37 millones de pesos.

“Dentro de la política de la empresa está la diversidad de servicios y teníamos pensado crear puntos de recepción y entregas de cargas para acercarnos a los clientes en lugar de que ellos tengan que venir hasta nuestro centro de distribución y depósito, la intención es descentralizar”, explicó en primera instancia, agregando que allí aparece la situación de la estación de ómnibus: “Nos pareció una muy buena alternativa porque vamos a tener un punto de recepción y entrega de carga a todos el país en el centro de la ciudad. Tenemos hoy muchos clientes que lo van a poder aprovechar”.

BBB Express S.A.S tiene sucursales en Córdoba, San Francisco, Rosario y Buenos Aires. Lleva adelante el servicio diario de paquetería y otro de cargas exclusivas de camiones completos entre diferentes puntos del país. además hace poco anexaron la parte internacional con el tráfico Argentina-Uruguay y actualmente se encuentran en un proceso previo a mudarse a un deposito con mayor capacidad de almacenamiento de mercadería.

Proyecciones

Quiroga señaló que el desafío con la terminal es tratar de “lograr algo que quede en la ciudad, que la empresa sea parte de la historia por hacer algo lindo y apuntar a que después de las transformaciones se genere una experiencia muy buena con la gente que pase por la terminal”.

- ¿Cuándo tomarán posesión del edificio y qué proyectan bajo ese objetivo que tienen como empresa?

- Hay una parte legal, la firma de los contratos, el traspaso entre la actual concesionaria y nosotros. Habrá una reunión esta semana con el municipio. Estimo que se definirá la fecha de traspaso. Desde el primer día que tengamos poder de decisión sobre el edificio vamos a comenzar con obras que son más críticas y urgentes, el pliego detalla mucho de lo que hay que hacer y nosotros agregamos lo estético y la posibilidad de sumar locales nuevos. Pero el pliego establece muchas obras que vamos a realizar en su totalidad como arreglos estructurales, iluminación, pintura.

- ¿La idea es dotar de más locales la zona comprendida en el bulevar 9 de Julio?

- Dentro de lo que es el diseño hay locales que se van a agregar sobre 9 de julio. La idea es no superponer rubros para que no se quiten mercado entre ellos. Ya hay muchos interesados en querer participar, ya que nuestro proyecto contempla sumar cuatro locales más sobre ese bulevar. Hoy tienen prioridad los comercios inquilinos que están, queremos sentarnos a conversar con ellos para ver cuál es su propuesta para mejorar el servicio y escuchar sus sugerencias. Falta además redefinir el ingreso de taxis para que sea funcional.

- ¿Tramitar la llegada de otras empresas de transporte que hagan recorridos que no incluyen hoy a la ciudad está en carpeta?

- Pretendemos una terminal más conectada con el resto del país. La intención es atraer a empresas que brinden el servicio aprovechando que estamos en el centro del mapa argentino. En el sentido logístico, de movilidad de mercadería, es fundamental, pero también lo es para el transporte de pasajeros.

- ¿Seguirán las dos paradas de taxis? ¿Sumarán la posibilidad de que levanten pasajeros los remises, algo que se debatió hace poco?

- Seguirá habiendo dos sectores para taxis, aunque veremos el diseño del ubicado en 9 de Julio. Respecto a los remises hay que reacomodar la ordenanza, juntarnos las partes, taxis, remises, concesionario y municipio para llegar a un acuerdo en la que el mayor beneficiado sea la sociedad. La idea no es afectar a ningún sector, todo lo contrario.

- El funcionamiento del resto bar también es un punto importante. ¿Quién y cómo lo piensan manejar ya que no son una empresa vinculada al rubro gastronómico?

- No tenemos experiencia en el rubro gastronómico ni nos interesa ingresar. Le vamos a alquilar el salón a Eduardo Borgogno (Termini). Sí le vamos a cambiar la estética, vamos a refuncionalizarla con un nuevo patio cervecero. Por ahora, en una primera etapa, hasta que se reactiven los horarios nocturnos de los colectivos pensamos que la confitería no funcione en horas de la madrugada.

- También existe una planta alta en el edificio que alguna vez fue un boliche: ¿qué harán allí?

- Hay que analizar la estructura. La intención es armar una sala de espera con sillones, oficinas y sala de reunión que puedan ser usadas por un profesional o estudiante donde encuentren privacidad y sitio tranquilo.

- ¿Cuándo empezaría a verse lo que pretende de la terminal?

- Como ciudadano quisiera que sea ya, pero hay plazos que cumplir y no puedo entrar hacer una obra cuando los documentos no están firmados para operar libremente. Espero que sea diciembre o no más de enero del año que viene para empezar las obras. Aunque hay cuatro años para la ejecución de las obras de reparación, nosotros queremos realizarlas en un plazo de dos.

- El desafío y la inversión son grandes: ¿por qué decide la empresa tomarlo?

- Eso fue el motor de tomar una decisión de esta índole, como presidente de mi empresa quiero que tenga un lugar en la historia de San Francisco, es muy importante la oportunidad y hay una responsabilidad social que quiero asumir. Las empresas deben invertir y recibir un retorno por eso, pero más allá del negocio hay que apostar fuerte a lo que es la responsabilidad social. Queremos que aquel que pase por la terminal tenga la mejor experiencia posible, que de gusto ir a pasear, a comprar algo un domingo, ir a comer sin tener que utilizar el servicio de colectivo.