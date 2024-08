En un importante paso en su historia, El Periódico de San Francisco pasa a formar parte del Grupo Apolo, un importante grupo multimedio con larga trayectoria en Río Cuarto, Villa María y Villa Mercedes.

Sin perder su identidad, apoyado en sus objetivos informativos desde el primer día, en el trabajo de su equipo de profesionales y en su relación diaria con la comunidad de San Francisco y la zona, todos los medios de El Periódico se integran ahora en una estructura más amplia a nivel provincial y que constituye todo un desafío de crecimiento.

El Periódico, líder en audiencia digital en toda la región, pasará a formar parte del Grupo Apolo, que entre sus principales medios agrupa a las emisoras Radio Río Cuarto (LV16 AM 1010), Radio Villa María (LV28 AM 930) y Radio Villa Mercedes (LV 15 AM 640, San Luis).

Con este nuevo eslabón, el multimedio potencia su penetración en las principales ciudades de la provincia de Córdoba, más las frecuencias FM que amplían la cobertura.

El Grupo Apolo es líder en el corazón del país por el amplio despliegue de su potencia informativa, con radios, soportes digitales y los sitios más visitados por su caudal de contenidos, la dinámica de publicación y su alcance en redes y canales.

La meta corporativa es seguir creciendo, con el fin de generar la mayor cantidad de contenidos que se distribuyan con la mejor calidad, donde esté cada uno de los miembros de la comunidad en el corredor productivo del país.

Con esta incorporación, el Grupo Apolo amplía su alcance en el marco de una expansión en toda la provincia con medios de larga trayectoria y claros referentes en sus ciudades, para llegar con una propuesta informativa amplia, plural y de calidad a una audiencia cada vez más grande.

Los medios de comunicación transitan etapas de profunda transformación, adaptándose a las nuevas demandas de información, la inmediatez de los tiempos actuales y los nuevos modos de llegar a sus audiencias. El objetivo de este grupo informativo es consolidar su expansión en la provincia y aprovechar las fortalezas de cada medio local, que combina radios con trayectorias de más de 50 y 70 años con otros más jóvenes y con mucho crecimiento.

Para el Grupo Apolo es de mucha importancia y una gran satisfacción poder sumar a El Periódico y a toda la comunidad de San Francisco en este proyecto, ya que no dejará de ser un medio que sirva a su ciudad y toda la zona, con las buenas características que lo hicieron crecer en todos estos años.

La integración de medios locales y provinciales en estructuras más amplias desde hace tiempo se estableció como una tendencia en el ámbito de la comunicación en todo el mundo, en el marco de proyectos de crecimiento que les permite mantener su tarea y su función social. Se trata de fortalecer un proyecto común más grande pero también el sostenimiento individual de cada medio que lo integra, con estrategias para adaptarse a los escenarios que se van sucediendo y los que se vienen.