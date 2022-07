El municipio apuesta a la restauración y transformación en museo del Palacio Tampieri

La Municipalidad de San Francisco, con el intendente Damián Bernarte a la cabeza, anunció el inicio del proceso de diagnóstico y elaboración del proyecto para la restauración del Palacio Tampieri, con la intención de convertirlo en museo histórico.

En la mañana de este sábado, Bernarte junto al arquitecto Enrique Zanni, magister en Conservación y Rehabilitación en Patrimonio Arquitectónico, informaron sobre el proceso de diagnóstico y elaboración del proyecto para la restauración del Palacio.

Para referirse a ello, el secretario de Infraestructura Néstor Gómez expresó: “Es una alegría poder contarle a la sociedad de San Francisco sobre el trabajo que venimos realizando desde comienzos de año y por indicación de nuestro intendente, junto con la Comisión de Patrimonio Arquitectónico municipal. En principio empezamos una ronda de consultas con distintos especialistas que vinieron a visitar el Palacio a los efectos de realizar un diagnóstico de la situación edilicia del mismo y a través de ese diagnóstico comenzar a intervenir para recuperarlo como patrimonio sanfranciqueño”.

Y luego agregó: “En ese trabajo se recibieron a distintos profesionales y en conjunto con la Comisión de Restauración municipal hemos contratado al arquitecto magister en Conservación y Rehabilitación en Patrimonio Arquitectónico Enrique Zanni quien junto a su equipo ya está trabajando a los efectos de brindarnos un diagnóstico de la situación del edificio, plantearnos una solución de esa patología y además en función de esas especificaciones técnicas que tiene la obra de restauración, brindarnos las pautas necesarias para el llamado a licitación de la empresa que se encargará de ejecutar los trabajos necesarios”.

Primera etapa: diagnóstico y proyecto

Con respecto al diagnóstico y elaboración del proyecto, el arquitecto Zanni, que “tuvimos el honor de ser convocados por el gobierno municipal para efectuar dos tareas, que se aúnan en el resultado, que es el diagnóstico del estado del edificio y el proyecto de reparación y rehabilitación del mismo. Somos una consultora que nos especializamos hace 31 años en patología de la construcción y patología ambientada a patrimonios, trabajamos en forma conjunta con el arquitecto Javier Correa que se encarará del proyecto de conservación. Junto al arquitecto Correa ya hemos realizado varias obras durante los últimos años como la restauración patrimonial de la Iglesia de los Capuchinos en Córdoba y la Capilla Buffo que son obras que han ganado premios internacionales”.

“Lo que vamos a hacer en esta primera etapa-continuó- es diagnóstico y proyecto, ese proyecto terminará entregándole a la intendencia planos, pliegos y especificaciones técnicas para que puedan llamar a licitación para ejecutar la obra, este trabajo se plantea en un plazo de 60 días. Como estamos viniendo desde el mes de abril venimos adelantados, vamos a poder cumplir con los plazos que nos planteó el ejecutivo municipal. Me parece muy importante la iniciativa del señor intendente y de todo su equipo de trabajo de rescatar un edificio de tan alto valor patrimonial como es el Palacio Tampieri, es muy importante invertir parte del presupuesto en la conservación del patrimonio porque este es parte de nuestras raíces y porque si un pueblo no sabe de dónde viene, la sociedad no sabe hacia dónde va. Hay una trilogía que dice que hay que conocer para valorar, hay que valorar para querer y hay que querer para conservar”, finalizó el profesional.

“Una necesidad impostergable”

Por su parte, el intendente municipal comentó: “Queremos contarles a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que este es un trabajo que hemos venido haciendo desde comienzo de este año. Ignacio (García Aresca) ya tenía la inquietud sobre la recuperación del Palacio Municipal y desde el mes de diciembre que comenzamos a plantearnos la necesidad impostergable de ponernos a trabajar en relación al tema del Palacio”.

“Desde un primer momento recibimos la colaboración del cuerpo de arquitectas de la municipalidad que se pusieron en contacto con profesionales de primer nivel de Córdoba Capital y allá por el mes de abril nos visitó Enrique (Zanni) y recorrió el Palacio, que es el profesional que estará a cargo del diagnóstico y presentación del proyecto, después vendrán los plazos propios de la administración pública de llamar a oferentes para licitar la obra pero la decisión política de avanzar con este proceso de recuperación del Palacio está tomada”, admitió Bernarte.

Por último, sobre los plazos de la restauración sostuvo: “Son los propios de la administración pública con la decisión política de avanzar. Llevará el tiempo que se necesite y el Estado Municipal afrontará el costo de la obra que sea necesario porque entendemos que es imposible marcar un rumbo si desconocemos de dónde venimos y los sanfrancisqueños estamos muy orgullosos de lo tenemos y para marcarlo a fuego, nada mejor que recuperar el icono de la ciudad”.

Sobre el Palacio y “un día de fiesta” para Macchieraldo

El Palacio Tampieri fue construido en 1933 a pedido del empresario Ricardo Tampieri y su construcción fue encomendada al arquitecto Rosarino de la Rúa quien tardó 14 meses en la edificación.

Los materiales llegaron en barco desde Europa, dado que la ciudad natal de Tampieri era Bolonia, en Italia. Posee pinturas y vitrales que representan desde próceres argentinos y músicos famosos hasta situaciones cotidianas de la vida y las Torres de Bolonia.

El 19 de octubre de 1964, el intendente Aldo Ferrero compró el edificio por la suma de 12 millones de pesos.

En la presentación de la primera etapa de trabajo estuvieron presentes Arturo Bienedell, de la fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región, y el arquitecto Rafaela Macchieraldo que expresaron su satisfacción sobre el anuncio.

Para el hombre que diseñó la Catedral de San Francisco, la información significó "un día de fiesta. La recuperación del Palacio como obra de arquitectura es fundamental, pero principalmente como parte de la historia de la ciudad".

"Cuando se recupere, será un emblema para el turismo local", estimó el arquitecto.

"Es una enorme satisfacción saber que se va a poner en marcha el proyecto. Lo acompañé a Enrique en visitas porque tenía curiosidad sobre detalles de la obra y lo seguiremos acompañando hasta que llegue el momento de convertir al Palacio en un museo de sitio", dijo Bienedell.