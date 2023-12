El gesto solidario de niños y niñas de Fasta: se sumaron a la campaña para armar cajitas navideñas

La comunidad educativa de nivel primario del Colegio Fasta Inmaculada Concepción de San Francisco se unió a la campaña NaviDar, que organiza todos los años la Red Solidaria local, para realizar un regalo especial a las familias más necesitadas durante esta Navidad.

La vicedirectora de nivel primario de la institución, Laura Burtin, compartió la historia detrás de la iniciativa: "Todos los años realizamos alguna campaña solidaria, pero este año nos resultó difícil organizarla. Fue entonces cuando conocimos la campaña NaviDar a través de distintas publicaciones de El Periódico y decidimos sumarnos", contó.

Con 12 grados en el nivel primario, las docentes compartieron la información con los pequeños alumnos detallando los alimentos necesarios para armar cajas navideñas. Laura explicó: "Seguimos las indicaciones y lo que pedía la lista que arma la Red Solidaria. Cada grado contribuyó con alimentos específicos. Además, les pedimos a distintas familias que prepararan una caja forrada para que cada regalo fuera especial".

Burtin comentó que armaron 12 cajas para armar una cena navideña para esa familia que la reciba y que contaba con aceite, fideos y arroz, puré de tomate, sal, leche, mate cocido, yerba, azúcar, pan dulce, garrapiñadas y turrones.

El toque especial de la campaña fue la inclusión de mensajes navideños escritos por los alumnos: "Los chicos expresaron hermosos deseos para las familias. En primer grado, cada niño hizo un deseo, y en otros grados, se consolidaron en una única carta que acompañó a cada caja", expresó la vicedirectora. Y agregó: "Los deseos de los chicos incluyen paz, alimento, y la posibilidad de pasar una Navidad en familia, disfrutando la presencia de Jesús en cada hogar".

El gesto solidario de los más pequeños del Colegio Fasta es un ejemplo de cómo la comunidad educativa puede unirse para ayudar a los más necesitados.

Campaña que sigue

Red Solidaria San Francisco extendió la 12º edición de “Navidar”, su campaña solidaria, hasta el viernes 22 de diciembre.

“La idea es muy sencilla, convocamos a la gente a armar una caja a la que le pongan alimentos no perecederos y alimentos característicos de Navidad, la envuelvan con papel de regalo y le pongan una tarjetita, un mensaje, para que el que la reciba no reciba solamente una donación, sino un un regalo y un mensaje de de esperanza ya que seguramente no la está pasando bien, hay veces que no tienen la comida garantizada, que sea un mensaje de que hay gente que los está acompañando", explicó Marcelo Valverde, referente de la Red Solidaria local.