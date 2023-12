Red Solidaria San Francisco extendió “Navidar”, su campaña solidaria, hasta el viernes 22 de diciembre. Se trata de la movida solidaria que busca que quien pueda confeccione cajas con alimentos no perecederos y productos navideños para llevar entre las familias que más las necesiten para que puedan pasar unas fiestas dignas.

Marcelo Valverde, al frente de la organización que impulsa la campaña, se refirió en La Mañana de El Periódico acerca de esta 12º edición de “Navidar” y sostuvo: “Dentro del abanico de problemáticas que abarca Red Solidaria, siempre tenemos alguna campaña puntual que repetimos todos los años y ‘Navidar’ es una".

“La idea es muy sencilla, convocamos a la gente a armar una caja a la que le pongan alimentos no perecederos y alimentos característicos de Navidad, la envuelvan con papel de regalo y le pongan una tarjetita, un mensaje, para que el que la reciba no reciba solamente una donación, sino un un regalo y un mensaje de de esperanza ya que seguramente no la está pasando bien, hay veces que no tienen la comida garantizada, que sea un mensaje de que hay gente que los está acompañando", explicó Valverde.

Según reflejó el titular de Red Solidaria, la demanda hace un par de años viene siendo sostenida a la par de la ayuda. “Pero como los precios de las cosas no son accesibles, por ahí gente a la que siempre le gusta dar una mano no llega a donar ese pack de leche que dona todos los meses, o ese alimento no perecedero. Pero lo complementa alguna empresa, desde su responsabilidad social. Hay muchas empresas de la ciudad que están muy comprometidas, a las que les agradecemos. Además siempre en conjunto con algún credo o con iglesias locales se redobla el esfuerzo. Tratamos de ser optimistas. Pero sí, hay una realidad que es compleja y tratamos de redoblar la apuesta”, dijo

Dependiendo de la cantidad que se junte se decidirá el destino de las cajas, pero desde ya que las primeras irán para las familias a las que Red Solidaria acompaña durante todo el año. También referentes de merenderos suelen encargarse de entregar en cada barrio: “Todos los años hacemos así. Esperemos que se junte mucho para poder cumplir con todas las demandas”.

Sobre ello, precisamente, Valverde comentó que la campaña se mantiene porque “todos los años hay gente que da una mano y que arma las cajas”. “Hay familias que lo hacen desde la primera edición, que arman la caja en familia, o con los compañeritos de escuela. Por ejemplo, hoy a la tarde tengo que pasar por un instituto educativo local donde entre todos los alumnos armaron doce cajas. A veces en las empresas se juntan compañeros de trabajo y arman las cajas, ponen un poquito cada uno. Se hizo como una tradición para algunas personas. En algún momento se juntaron muchas cajas y fuimos hasta la zona a repartir. Esos momentos quedaron atrás, pero cualquier número que juntemos de cajas siempre es bien valorado”, cerró.

Personas interesadas en colaborar pueden llamar o escribir al número de teléfono 3564 619188, a la cuenta de Instagram @redsolidariasanfco o llevar cajas a Sportivo Belgrano.