El Foro de Rectores de Córdoba analizó importantes proyectos en San Francisco

El Foro de Rectores de la provincia de Córdoba, nacido como un espacio de encuentro donde se comparten preocupaciones y también surgen propuestas hacia las comunidades, tuvo cita este lunes en la ciudad de San Francisco. Por primera vez, la Facultad Regional de la UTN fue sede de estos encuentros mensuales que mantienen las máximas autoridades de las universidades públicas y privadas cordobesas y representantes de Cáritas Arquidiocesana.

En nuestra ciudad se analizaron dos proyectos importantes: uno que intenta acercar la educación y el trabajo, creándose en este sentido una plataforma llamada Ecuánime, y el segundo un observatorio de políticas sociales que está comenzando una etapa de conversaciones.

Alfonso Gómez, rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), definió estas reuniones como momentos donde no solo se conocen las distintas preocupaciones y demandas del medio, más allá de cada universidad, sino además se buscan soluciones.

De la reunión que fue encabezada por el decano de la UTN local, Alberto Toloza, participaron además de Gómez el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro; de la UTN Facultad Regional Córdoba, Héctor Macaño; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Mariela Marchisio; de la Universidad Siglo 21, Belén Mendé; de la Universidad Blas Pascal, Teresa Olivi; del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba, Luis Amuchástegui; del Instituto Universitario Aeronáutico, Renato Cabrera; de la UTN Facultad Regional de Villa María, Norberto Gaspar Cena, y de la Universidad Nacional de Villa María, Elizabeth Theiler.

Además llegaron por Cáritas Diocesana José Luis Álvarez y Tely Aguirre. El intendente Damián Bernarte fue uno de los anfitriones.

Virtudes del Foro

El Foro nació en agosto de 2013, mediante la denominada "Declaración de Brochero", en donde las universidades de la provincia conjuntamente con Cáritas decidieron crear una mesa de trabajo con reuniones mensuales para reflexionar sobre algunos de los problemas sociales de Córdoba.

Marchisio, la arquitecta sanfrancisqueña que es vicerrectora de la UNC, destacó la importancia “territorializar la educación superior” celebrando que en esta oportunidad el encuentro se realice en San Francisco: “Ojalá logremos que muchas personas accedan a la educación universitaria ya sea por oficio por grado, pregrado o posgrado, porque el país va a tener futuro si logramos una mejor educación".

Mendé, rectora de la Universidad Siglo 21, valoró estos encuentros: "Hay muchos proyectos que las universidades llevan de manera conjunta, colaborando y creo que cuando se genera un espacio como éste no somos conscientes de la multiplicación de las acciones y ese es nuestro objetivo: devolverle a la Argentina una mirada de tolerancia, de convivencia de las ideas, de cooperación y colaboración", destacó.

Soro, rector de la Universidad Tecnológico Nacional, remarcó que más allá de lo académico, científico y tecnológico, tanto la extensión como la responsabilidad social universitaria los acercan a la comunidad.

La mirada de Cáritas

José Luis Álvarez, de Cáritas Arquidiocesana de Córdoba, explicó sobre el Foro: “Hablamos de la pobreza, de la educación, de las universidades y se escapa que lo que se puede hacer posible está en la escala del uno a uno. Lo que hicimos con los rectores es sentarnos, conversar en un espacio sin competencia, para encontrar lo que nos aglutina, lo que nos suma. Cada día es más rico porque es una construcción comunitaria".

En el final, sostuvo: "Vimos que las universidades tenían una preocupación por el bien común y por la población vulnerable que era notable y que antes no se conocía. La imagen de la universidad está puesta en lo académico y pareciera que no le importa y no era lo que constatamos", agregó.

Su plataforma educativa

Equánime se denomina la plataforma educativa lanzada por el Foro de Rectores de la provincia de Córdoba, que concentra más de 100 cursos, talleres y charlas destinadas a la formación de sectores vulnerables tanto de manera presencial como remota.

Desde diplomaturas en gestión energética hasta capacitaciones en entrenamiento eficiente. Desde talleres de teatro hasta cursos de manejo del paquete de Office.

Equánime concentra en un solo sitio todas las ofertas académicas y se convierte en una suerte de vidriera común de las propuestas de extensión que tienen las casas de altos estudios: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con sus regionales en Capital, Villa María y San Francisco; la Universidad Católica de Córdoba (UCC); la Universidad Blas Pascal (UBP); la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21); la Universidad Provincial de Córdoba (UPC); el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (Iucbc) y el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).

Uno de los puntos altos de la plataforma es el mecanismo de búsqueda que permite rastrear por el tipo de propuesta educativa, la institución que lo imparte y la temática del curso que se puede realizar. La experiencia de usuario es amigable y sencilla.

No es un buscador como Google, sino con botones para que uno pueda usarlo desde el celular, inclusive desde los modelos más viejos. Está pensado para el usuario en situación de vulnerabilidad, se definió sobre su desarrollo.