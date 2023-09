El Espacio, la galería artística y comercial de El Periódico, cuenta con una nueva muestra: se encuentran exponiendo las artistas Fabiana Gatti y María Verónica Musso.

Una de ellas, Gatti, visitó La Mañana de El Periódico para referirse a su propuesta, que comprende cinco pinturas al óleo. Su colección se llama “Frutos de mi tierra” y lleva ese nombre porque la pinturas reflejan frutos de las sierras, así como naranjas o limones de la propia producción familiar.

“Me gusta mucho lo que es naturaleza, pinto en óleo. De chica siempre fui a dibujo y pintura. Después dejé, y hará unos 10 años una amiga me invitó al taller de Patricia Ludueña, que es una genia y a quien considero mi maestra, mi mentora, y empezamos a trabajar. Porque no solamente tiene que gustarte la pintura y tener talento, si no hay que aprender, es trabajo”, contó sobre sus inicios.

En esa línea, hace aproximadamente una década que viene trabajando con las paletas y los diseños. Pese a ello, este fue el primer año en que decidió empezar a mostrar sus trabajos en exposiciones: "Es la cuarta muestra. En realidad me empujó mi marido, me dijo que tenía que mostrar lo que hacía así que me animé y me largué”.

De San Francisco a París

Sobre lo que pinta, contó: “La naturaleza me empuja mucho, me encantan las frutas, las flores. Ahora estoy haciendo ciudades, estoy haciendo Nueva York e hice un paisaje parisino que se va ahora al carrusel de París”.

Sobre ello, contó que a partir de un contacto, logró que sus obras lleguen al Carrousel du Louvre, aunque ella no podrá estar presente, al menos en esta oportunidad.

“Uno en este camino va aprendiendo y va haciendo contacto con galeristas. Una va mandando su trabajo para ver si a ellos les gusta, si es compatible, y a uno de ellos, que está en San Telmo, le encantó lo que yo hacía. Él expone ahora en octubre en París y en noviembre en Barcelona, así que le mando esa obra”, detalló.

Cabe destacar que su obra estará exhibida en el Carrousel du Louvre, un centro comercial subterráneo de París, Francia. Su nombre hace referencia a la cercanía con el Museo del Louvre y la Place du Carrousel. El centro comercial contiene un famoso tragaluz, la pirámide invertida del Louvre.

“Ahí hay un espacio donde galeristas de todo el mundo llevan sus trabajos. Por ahí a lo mejor, aunque uno no la venda, puede hacer contactos en muchos países. Esto abren puertas, esto también es un camino, un proceso", apuntó.

Visitas

La muestra permanecerá habilitada durante septiembre en El Espacio, Bv. 9 de Julio 1844. Se puede visitar y se podrán adquirir obras de martes a viernes de 16 a 19 y sábados de 9 a 12.