Diabéticos Unidos cuenta con un nuevo espacio para asesoramiento y atención

En un acto encabezado por el intendente Damián Bernarte, quedó inaugurado el nuevo consultorio para el asesoramiento y entrega de medicamentos a cargo de la Asociación Diabéticos Unidos (ADU) San Francisco, el cual funcionará en la Asistencia Pública, cuyos horarios de atención se darán a conocer próximamente.

Estuvieron presentes además el secretario de Salud Fernando Giacomino, integrantes del ejecutivo municipal, ediles, la presidenta de la Asociación Diabéticos Unidos Viviana Rodríguez junto a miembros de la comisión ADU.

En ese marco, Bernarte destacó la importancia de la colaboración entre la asociación y el estado municipal, señalando: "Es un momento muy importante para la ciudad, quiero felicitar a la comisión de la Asociación Diabéticos Unidos (ADU) San Francisco por el trabajo que vienen realizando desde hace tanto tiempo, es necesario que la asociación esté interactuando con el estado municipal porque siempre digo que lo óptimo en nuestra visión sería que la asociación no existiera porque el estado debe ocuparse de resolver estos problemas, capacitar e informar sobre la patología y como no se cumple con ello, por suerte hay vecinos y vecinas con vocación de servicio dispuestos a organizarse y trabajar para hacer lo que el estado no hace”.

Asimismo, el intendente aseguró además que “esa es la manera en la que tenemos que concebir la construcción de la vida en comunidad en San Francisco, a través de la interacción, de la unión de fuerzas, el trabajo colaborativo, en red, y creemos que de esta manera estamos abordando ese concepto”.

Bernarte también enfatizó en la importancia de proporcionar un espacio adecuado para las reuniones de la asociación, concluyendo que: "darle a la asociación la certidumbre de tener un lugar apropiado, vinculado a la actividad que llevan adelante con las condiciones óptimas, es un acto de estricta justicia, un acto donde, de alguna manera, nosotros, desde el rol que nos compete vinculado a la salud pública, podemos prestar auxilio, colaboración y podemos trabajar en conjunto porque de alguna manera hay una interacción entre lo que ustedes hacen y lo que hacemos nosotros, y muchas veces resulta necesario complementarlo, esto viene a potenciar a la asociación y a la salud pública local, y esa sinergia va a traer beneficios para vecinos y vecinas no sólo de la ciudad, sino también de la región".

Por su parte, el secretario de Salud Fernando Giacomino mencionó que esta inauguración se da luego de varios encuentros con la Asociación de Diabéticos Unidos de San Francisco, quienes manifestaban la necesidad de contar con un espacio para asesoramiento y almacenamiento de medicamentos, “y que mejor ese lugar sea justamente en la Asistencia Pública, esta gran casa que tenemos y contar con un gran equipo”.

Al mismo tiempo, el secretario mencionó la importancia de que las organizaciones públicas y privadas trabajen en conjunto, lo que permite logar grandes cosas en beneficio de la comunidad.

En tanto, el miembro de Diabéticos Unidos Asociación Civil San Francisco, Miguel Perín, expresó: “Hoy estamos reunidos acá por un motivo muy especial e importante, lo que no sería posible sin el testimonio de vida de Viviana Rodríguez, a quien todos los que integramos la asociación nos encolumnamos detrás de ella para hacer todo este trabajo”.

“Hemos logrado un paso muy importante que es conseguir una personería jurídica –agregó-, y hoy estamos alcanzando otra meta gracias al aporte de la Municipalidad de San Francisco encabezada por el intendente Damián Bernarte, los doctores Giacomino y Passamonte , todo el equipo que trabaja con ellos y los funcionarios que respondieron a nuestra inquietudes y en quienes encontramos la posibilidad de dialogar, ser escuchados y encontrar soluciones a las demandas que presentábamos en cada encuentro”.

Por último, Perín valoró el nuevo lugar puesto a disposición de la asociación que integra ya que “nos permitirá perfeccionar nuestra tarea dado que la labor era ocupar nuestros lugares, nuestras viviendas, nuestros tiempos para atender las demandas de las personas con diabetes que se encontraban con un problema de salud para la cual no estaban preparados y para el cual muchas veces no recibían la información adecuada para interpretar lo que les estaba pasando”.