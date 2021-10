Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, con el objetivo principal de concienciar sobre la prevención de esta enfermedad y su temprana detección.

Es por esto que desde la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) San Francisco llevan adelante durante todo el mes una intensa campaña de concientización y controles mamarios en la sede de calle Córdoba 344.

El cáncer de mama es el tumor más común en todo el mundo, seguido del cáncer de colon, el colorrectal, el de próstata y el del estómago. Es una enfermedad tan habitual, que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos se diagnostica cáncer de mama en algún lugar del mundo.

“Es un día muy importante para prevenir. Por eso estamos concientizando a la gente y realizamos mamografías en la sede local que se hacen todo el año pero intensificamos en este mes octubre”, destacó la presidente de LALCEC San Francisco, Catalina Borello de Monzoni.

Al mismo tiempo indicó que las mujeres que quieran realizarse el estudio de detección deben acercarse a la institución de calle Córdoba 344 los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas.

"En la prevención está la vida. Tenemos que llegar a un diagnóstico temprano, no dejemos para mañana el control. No importa que sean jóvenes o que no tengan antecedentes en la familia, de todas formas hay que hacerse el control todos los años a partir de los 40 años”, informó.

Además agregó que aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares deben realizarse los estudios desde los 33 años.

Detectar a tiempo

Aunque oficialmente se celebra el 19 de octubre, es una enfermedad tan importante y extendida que la OMS declaró octubre como el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, el llamado ‘mes rosa’. Con el propósito de incrementar la atención, el apoyo, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de las mujeres y hombres que padecen esta patología.

“Nosotros en realidad no tendríamos que curar, deberíamos detectar todo a tiempo”, dijo Catalina Borello de Monzoni.

En este sentido, reiteró que si hacen los controles a tiempo hay mucha más posibilidad de curar y ganar la batalla.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres, pero también puede llevar a afectar a los hombres. Aunque las cifras son significativamente menores. Se estima que para este año 2021 un total de 43.600 mujeres y 530 hombres morirán por esta enfermedad.

Jornada de concientización

Las integrantes de LALCEC repartieron barbijos de color rosa en locales del centro de San Francisco con el fin de concientizar la prevención de esta enfermedad.

“La idea surgió porque los chicos de La Florería se acercaron a la institución para colaborar. Por eso decidimos nosotros llegar al centro para repartir barbijos color rosa”, sostuvo.

“Ya repartimos más de 150 barbijos en los locales del centro y pedimos a los comercios que decoraran sus vidrieras con algo rosa para concientizar”, indicó.

Al mismo tiempo destacó que las mujeres de San Francisco cada vez toman más conciencia sobre la importancia de estos controles.

El cáncer de mama es una enfermedad cada vez más común, pero las cifras de sobrevivencia son alentadoras.

La tasa de sobrevivencia para mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90%, mientras que si el tumor invasivo se encuentra solo en la mama la tasa de sobrevivencia a 5 años es del 99%. Las cifras son menos esperanzadoras para los hombres, que tienen más probabilidades de morir que las mujeres por esta enfermedad. La supervivencia general de los hombres a los 5 años después del diagnóstico es del 77,6%, según un informe de la revista JAMA Oncology.

Los avances tecnológicos, científicos y médicos permiten que cada año las estadísticas suban en favor de los pacientes. Entre las novedades para la lucha de esta enfermedad destaca un estudio sobre el ADN para predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de mama. La teoría de este ensayo publicado en 2020 demuestra que conocer la expresión genética de las células del cáncer de seno es una oportunidad para individualizar el tratamiento y hacerlo más efectivo.