Día del mecánico: “El taller es mi lugar en el mundo”, asegura “Lolo” Garetto

Santiago “Lolo” Garetto (60) es el propietario de Mecánica SG-Chubut 1405-, lleva más de 40 años de profesión y como todo buen mecánico es un apasionado de los fierros y su relación con el mundo de la mecánica automotriz comenzó de pequeño, casi como un juego, “metiendo mano” a la moto o al auto de su padre -Santiago-.

El 24 de febrero se celebra el Día del Mecánico en Argentina y “Lolo” le contó la historia de sus inicios y su actualidad a El Periódico. “Los mecánicos de mi edad, arrancamos molestando en los talleres, jugando primero con la moto, metiendo mano y después acompañamos esa pasión con el estudio”, asegura Garetto en la sala de espera de su taller, un espacio acondicionado por el propio mecánico para charlar con clientes y amigos.

“Lolo” realizó sus estudios secundarios en el IPET N° 50, “Emilio F. Olmos”, donde adquirió conocimiento y habilidades que lo llevaron a abrazar la mecánica como una pasión que todavía mantiene viva.

También tuvo la fortuna de que su padre, metalúrgico de profesión, le inculcara el valor por el trabajo y le despertara la curiosidad por distintas formas de emprender: “En casa había muchas máquinas, entonces pude aprender a trabajar el metal, a soldar y eso mezclado con la mecánica me gustó. Tuve la suerte de tener un padre que me dio todas las posibilidades y de dejarme meter mano para aprender a trabajar. Pobrecito, ahora me pongo a pensar los líos que le habré dejado”, dice con una sonrisa.

Y agregó: “Mi oficio es pura pasión y sino la tenés no lo podés hacer. Eso te lleva a hacer cosas increíbles, a investigar, a meter la pata y volver a intentar”.

De empleado a abrir su taller

Luego de incursionar en estudios de electrónica, Santiago tuvo la posibilidad de ingresar como mecánico a la firma Volkswagen, hasta convertirse en jefe de taller. Sin embargo, su deseo de progresar lo llevaron a abrir su propio local, con el apoyo incondicional de su esposa, Mónica.

“Era una época en la que tenía mucho trabajo por fuera, dije basta y me puse mi propio taller. Mi señora me acompañó muchísimo. Dejaba cosa de lado para acompañarme, para comprar herramientas, fue un sacrificio terrible. Pero no me quejo, porque siempre trabajando y apostando pudimos crecer. Te repito, la mecánica si no le ponés pasión, no llegás a ningún lado. Es pasión, investigar, molestar, preguntar, comprar información, leer, hacer cursos; y lo lindo de todo esto y de lo que estoy agradecido, es que pude inculcar esa pasión a mi hijo Fabián que hoy me acompaña en el taller”, sostiene “Lolo”.

Empresa familiar

Durante muchos años, Mecánica SG fue servicio oficial de Fiat en San Francisco y una amplia región. En la actualidad la firma se dedica a la reparación especializada en multimarcas.

Mecánica SG es una empresa familiar, en la que su hijo Fabián -su mano derecha, le dice- se dedica a la parte eléctrica de los vehículos y su yerno, Joaquín, lo ayuda en la mecánica. “Esta situación, que la familia esté detrás de esto hace que uno no le afloje, siga invirtiendo y capacitándose”, destaca.

En mayo de este año tendrá un importante viaje para realizar un curso sobre autos eléctricos e híbridos, “lo quiero hacer porque me intriga, para poder transmitir esos conocimientos a los demás", afirma.

¿Cómo es el nivel de los mecánicos de San Francisco?

-Tenemos muy buenos mecánicos y muy buenos colegas, hay muy buena relación con ellos. Creo que la gente entendió, más con todo lo que avanzó la mecánica, que todos necesitamos de todos. Hay un diálogo permanente, ese de ida y vuelta es importantísimo entre los colegas.

-¿Cómo se imagina de acá a unos años?

Por ahí digo me voy y no vengo más-ríe-, pero no, esto lo voy a hacer hasta que me muera. Haré lo que pueda, qué se yo, el taller es mi lugar en el mundo. Tengo la suerte de tener muchos amigos, muchos conocidos que me vienen a visitar y tenemos una salita de espera donde tomamos un café y charlamos con los clientes. Por suerte trabajo con mucha gente de afuera, de una amplia zona, desde Santa Fe hasta Córdoba e incluso Buenos Aires. A veces esos clientes de las grandes ciudades nos tienen más confianza a nosotros del interior. Y eso es muy lindo. El futuro no sé, yo voy a seguir en el taller hasta que Dios diga.

Día del Mecánico: por qué se conmemora

La fecha se estableció en 1947, cuando el entonces secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), Adolfo García, solicitó reconocer el día en honor a los trabajadores mecánicos.

La primera edición de este festejo coincidió con el triunfo en las elecciones presidenciales de Juan Domingo Perón, algo que ayudó a la reivindicación de los obreros en un acuerdo tripartito entre el Gobierno, el sindicato y las empresas automotrices.