Día de la Memoria en San Francisco con fuertes críticas al gobierno de Milei

La Mesa de Trabajo que reúne a un grupo de Organizaciones que militan por la defensa de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Francisco, pronunció este domingo por la tarde un fuerte discurso contra el gobierno de Javier Milei, en el acto por el Día de la Memoria, a 48 años del último golpe de Estado.

Tras una movilización que convocó a cientos de vecinos, incluido el intendente de la ciudad Damián Bernarte y algunos funcionarios, el acto central se desarrolló en el Paseo de la Memoria sobre avenida Cervantes.

Allí se leyó el documento que cuestionó las medida económicas del actual gobierno, pero que también criticó duramente la “reivindicación abierta del Genocidio”, por parte de la vicepresidente Villarroel.

Parte del documento

“Cada 24 de Marzo, desde hace cinco años, la Mesa de Trabajo que reúne a un grupo de Organizaciones que militan por la defensa de los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia, emite un Documento en el que se vuelcan una serie de reflexiones colectivas acerca de la historia de nuestro país-comenzó-, haciendo especial hincapié en la última Dictadura cívico militar y eclesiástica, en sus acciones, en sus fundamentos, en sus resultados y en sus continuidades y resistencias, tanto en su momento como en el contexto histórico actual, el cual toma forma definitiva pocos días antes del Aniversario del Golpe Militar de 1976. Este año, por el contrario, el presente documento es, a la vista de la ferocidad con la que está actuando el actual Gobierno, forzosamente transitorio. No pasa un momento en el cual los funcionarios y los sostenedores de la actual administración no vulneren un derecho, no ataquen a un colectivo, no atropellen a las instituciones que caracterizan al Estado Democrático”.

“(…) No es coincidencia, tampoco, que muchos de los recortes planteados afecten a los derechos consagrados en los últimos cuarenta años, y que ponen en riesgo a aquellos colectivos históricamente más vulnerados: las mujeres, las disidencias sexuales, las personas con discapacidad. El cierre de las instituciones dedicadas a la defensa de estos derechos, particularmente el INADI, es el ejemplo más claro de cuál es la orientación que persigue la administración de ultraderecha de Milei y su séquito”.

“Cuarenta y ocho años atrás, en un día como hoy, un grupo de militares tomó por asalto el gobierno nacional, para dar comienzo a la peor Dictadura que nuestra Historia haya vivido. Con la excusa de una supuesta guerra contra la subversión, se aplicó un programa de ajuste neoliberal como pocas veces se había visto hasta ese momento, no sólo en nuestro país, sino a escala internacional. Un programa que sólo podría favorecer a los grupos concentrados de poder económico y mediático, apoyado por una parte de la sociedad civil y por un sector de la Iglesia Católica, especialmente por la jerarquía de la misma. Ese plan solamente se pudo sostener por medio de la violencia, la proscripción y la vulneración de los Derechos Humanos más elementales. El Terrorismo de Estado fue la principal herramienta para intentar disciplinar a una Comunidad Organizada, la cual fue atacada en todos sus niveles. La represión, salvaje y feroz, no fue indiscriminada. Los militantes más comprometidos de esa generación fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Queremos mencionar especialmente a los y las 400 compañeros y compañeras atacados a causa de su orientación sexual e identidad de género, cuyo destino fue especialmente ocultado, debido a presiones originadas en la cúpula de la Iglesia Católica. Nuestros 30.000 nos recuerdan lo que fueron capaces de hacer para imponer un proyecto de país excluyente, basado en la miseria planificada de su población”.

“Cualquier similitud con la situación actual no es mera coincidencia. Quienes hoy gestionan el gobierno nacional son continuadores de ese proyecto, cuando no sus herederos directos. Tal es el caso de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo padre fuera un militar genocida, torturador de soldados en Malvinas y que se negara a jurar por la Constitución Nacional. Lo que antes era negacionismo, ahora es reivindicación abierta del Genocidio. Repudiamos la burla hecha por el presidente en su discurso de Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación, en la que cuestionó la veracidad del número de compañeros detenidos desaparecidos durante la Dictadura. Señor Presidente Milei: FUERON 30.000”.