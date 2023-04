Dengue en San Francisco: ya son 60 los casos y el municipio intensifica medidas

Frente al incremento de casos positivos de dengue en San Francisco, la Secretaría de Salud de municipal intensificó medidas preventivas y fumigaciones en distintos sectores de la ciudad.

“Hasta el día de la fecha (8 de abril) tenemos registrados 60 casos positivos de dengue en San Francisco en lo que va del 2023, realidad que no escapa a lo que sucede en las últimas semanas en todo el país. Esto se incrementó hace un mes aproximadamente, si bien en los últimos 7 días no tuvimos muchos casos”, contó el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino.

“Sabemos que muchos de estos casos son importados de gente que viajó por distintas partes del país y se contagió, por eso, ante el importante movimiento que habrá por Semana Santa y frente a la circulación viral de dengue en Argentina, se espera que tengamos mayor cantidad de casos en los próximos 15 días, por lo que desde la Secretaría de Salud estamos redoblando esfuerzos y sumado más acciones para el cuidado de los vecinos”, agregó el funcionario.

En ese sentido, el secretario relató que hoy se intervinieron tres barrios con tres equipos diferentes: Catedral, La Florida y Sarmiento. Además, informó que tres grupos de enfermeros de la dependencia sanitaria a su cargo, salieron a controlar febriles en barrios Vélez Sarsfield, Sarmiento y Roca. “Desde mañana también haremos un seguimiento telefónico de los posibles casos sospechosos, algo similar a lo que hacíamos con el Covid, donde personal de la Secretaría de Salud realizará el seguimiento del caso positivo y de aquellos sospechosos”.

Giacomino recordó que en San Francisco hay un barrio con circulación viral, se trata de barrio José Hernández. “Que haya circulación viral significa que el mosquito Aedes aegypti está localizado en esa zona, que ya se han detectado varios focos de ese insecto. Allí debemos esperar que inhiba la actividad del mosquito, que en el caso de la hembra (que es la que pica) dura 7 días y se muere, pero ha puesto huevos que pueden estar infectados en lugares en los cuales podemos llegar con las fumigaciones o no”.

Vale recordar que el insecticida solamente actúa en contacto con el mosquito adulto en vuelo, pero no tiene poder residual y es inocuo (inofensivo) para las larvas o huevos. “Se estima que las fumigaciones espaciales son efectivas en un 20%, por lo que les pedimos a los vecinos que rocíen con cipermetrina, que es un insecticida no sistémico y no volátil, arriba de los zócalos por ejemplo, para que no permitir que la hembra habite en esos lugares de la casa”.

Recomendaciones ante caso sospechoso

Ante sospechas de ser positivo de dengue, el médico explicó que “aquellos que tengan cefalea, dolor retroocular, dolor muscular, fiebre, diarrea, vómitos o que detecten un brote en la piel, deben consultar de manera inmediata con su médico de cabecera, quien le hará la ficha epidemiológica y lo derivará a hacer los estudios correspondientes. Nosotros estamos en contacto permanente con los laboratorios, quienes nos informan los casos sospechosos al instante y llevamos a cabo una actividad de manera conjunta con personal del hospital J. B. Iturraspe para estar en contacto permanente durante los primeros 7 días de los síntomas ante un caso sospechoso”.

Ante la detección de un caso positivo, se procede al “bloqueo domiciliario” y a la búsqueda de febriles. Se trata de la fumigación intradomiciliaria del caso positivo y de los vecinos en nueve manzanas a la redonda.

Fumigaciones espaciales

La fumigación espacial es la dispersión de una niebla líquida de insecticida en una zona exterior para eliminar insectos adultos. “La venimos realizando desde hace mucho tiempo en cortinas forestales, en espacios públicos y en aquellos sitios donde se detecta un caso positivo ya que no está permitida la fumigación espacial generalizada”, apuntó Giacomino.

El mosquito transmisor del dengue se cría en lugares sombríos y húmedos. Los sitios oscuros aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para los huevos, larvas y pupas. Cuando son adultos requieren de humedad para sobrevivir mayor tiempo, así los pastos altos son un ambiente ideal que ofrece alimento y refugio del Aedes aegypti.

Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero, pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, debido a su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro, que permite mantener la temperatura adecuada.

Pero también otros objetos que están dentro de nuestras casas pueden ser criaderos, como los floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas. Por eso, este mosquito también se puede criar en un departamento.

Es importante destacar que este mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares pueden ser criaderos de otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades.