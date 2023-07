De los medios al Concejo Deliberante: qué piensan dos concejalas electas sobre su nuevo rol

El domingo 10 de diciembre próximo, Inés Caffaro (Hacemos Unidos por Córdoba) y Camila Pérez (Juntos por el Cambio) asumirán una banca en el Concejo Deliberante de San Francisco. Se trata de dos mujeres que ejercieron el periodismo en los últimos años pero que dejaron la profesión para dedicarse de lleno a la política. Incluso, ambas compartieron algunos meses de trabajo en el canal televisivo de la ciudad.

Caffaro arrancó a inicios de la década del ’90 con su participación en un programa de radio de la Alianza Francesa en LV27. Luego pasó por Canal 2 y FM Galaxia hasta que arribó a Canal 4, hoy Radiocanal. Fue en 2017 cuando decidió que su ciclo ya estaba cumplido y se apartó de los medios.

Pérez, en tanto, después de terminar el secundario en Morteros llegó a San Francisco para estudiar en 2014 la Tecnicatura Superior en Periodismo en el Centro Universitario San Francisco (Cusf, hoy convertido en Cres). También trabajó hasta hace poco en el canal de cable.

La llegada a la política, por distintos caminos

En el caso de Camila Pérez, empezó a militar en el PRO apenas llegada a San Francisco por invitación de una de las amigas de su hermana.

“A la política la tenía como anexada en mi vida desde el primario y secundario, en ambos lugares participé en cooperativas escolares haciéndome cargo de lo que tenía que ver con la parte comercial. No tuve una participación demasiado activa al principio. Sí formé parte del equipo de Medioambiente pero entre que estudiaba y trabajaba, se me hacía muy complicado tener tiempo”, contó.

“Voy a tratar de dar todo lo posible por San Francisco. Creo que tenemos que hacer hincapié en el medio ambiente, en la juventud, en los animales. Y hablar de Desarrollo Social, que de desarrollo no tiene nada”.

Camila Pérez

Para Inés Caffaro, su acercamiento a la política fue fortuito. “No fue una cosa premeditada, se fue dando. Me propusieron ingresar en la Tecnoteca, yo tenía un poco de reticencia al mundo de la política, pero pensé que este ámbito era muy lindo, acá en la Tecnoteca está todo por hacer y acepté la propuesta”.

Explicó que decidió sumarse a la gestión de Damián Bernarte –a quien agradeció por sumarla a su equipo- porque notó su vocación de servicio: “Eso que dice él (por el intendente) de que San Francisco es la ciudad más linda, es así. A lo mejor uno piensa en la estética, pero lo lindo también es vivir en una ciudad tranquila, con las calles limpias, en la que se arreglan los baches y se va pavimentando. Está bueno que más allá de lo estético, sea una ciudad en la que te den ganas de vivir, que puedas criar a tus hijos”, agregó.

Periodismo y política

Para ambas, concejalas electas, su paso por el periodismo les brindó herramientas que piensan que podrán aprovechar en el recinto legislativo.

“Tiene mucho que ver estar en la calle, ser periodista te permite conocer a la gente de una manera en la que al político tradicional no se le daría. Recorremos la calle escuchando a los vecinos todos los días”, sostuvo Pérez.

“Quiero que los jóvenes sepan que el Concejo Deliberante es un lugar que va a estar abierto para ellos también, que está abierto para todos para todos. Todo el mundo puede acercar su propuesta”.

Inés Cáffaro.

En ese sentido reconoció que sus siete años en el canal local le permitieron observar “muchas realidades" al caminar las calles de todos los barrios rescatando el “contacto” con la gente.

Caffaro opinó en el mismo sentido: “A los medios de comunicación siempre los vi como un servicio a la gente. Lo más lindo del paso por el periodismo era la calle. Me gustaba estar en el lugar, ver con mis propios ojos, porque por ahí soy incrédula, en la prensa en definitiva tenés que ir en busca de la verdad, buscar las dos campanas, eso me gusta”.

El interés por el Concejo

Respecto a lo que las atrae de una tarea legislativa, la representante del oficialismo reconoció que al principio la propuesta “la asustó un poco” pero que luego advirtió que podía realizarla: “Es más responsabilidad. Es el Poder Legislativo, el que va a hacer las ordenanzas, los proyectos para la ciudad. Y creo que uno puede, que el paso por los medios de comunicación me dio el contacto con la gente y las instituciones y espero que eso se siga dando, que sigan viendo en mí ese referente al que pueden venir y decirle ‘necesito esto’, ‘me gusta esto’, ‘tenemos tal proyecto’, y por qué no reflotar la Banca del Vecino o canalizar esas inquietudes”, dijo.

Por el lado de la concejala que representará al bloque opositor, recordó que su interés nació antes incluso de su postulación: “En 2018 tomé el equipo de comunicación de campaña de Luciano Stoppani y desde ahí me pude interiorizar mucho más en otra parte de la política. Desde el equipo de comunicación estuvimos en reuniones muy importantes y por mi personalidad, además de sacar fotos, opinaba, hablaba de los temas que me parecían y daba mi punto de vista. Y me permitieron crecer todo lo que pude crecer”.

Luego dijo que su banca representa el trabajo de la Juventud del PRO desde 2013.

Problemáticas a resolver

Si bien aún no asumieron, ambas se refirieron a los problemas que, creen, son prioridad a resolver.

“Veo un San Francisco que se ha quedado, que se está olvidando de los barrios, que tiene a La Milka o San Cayetano sin pavimento cuando son los más antiguos de la ciudad. Esta gestión te está pintando vacas o un tanque de agua y se está olvidando de los barrios. El claro ejemplo es el 103, que debería ser una escucha para el vecino, ese 103 no funciona”, enumeró Pérez.

Por su parte, Caffaro dio su mirada: “Justamente en estos días estuvimos en barrio Vélez Sarsfield con la entrega de las alarmas comunitarias. El tema de la inseguridad, que si bien no es un tema municipal, es un tema que a todos nos preocupa. Notás que la gente necesita seguridad, con más policías, pero también con más luces, con las calles en condiciones, la gente no quiere cosas sofisticadas, quiere vivir tranquila. Es a lo que aspiramos todos”.