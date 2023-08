Este sábado 12 de agosto se llevará a cabo una charla de prevención del abuso sexual en la infancia en la Iglesia Nueva Vida, sobre Gutiérrez 2555, una actividad que estará a cargo del fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione; Milagros Carballo, símbolo en esta lucha; y la psicóloga social Marisa Martin.

En La Mañana de El Periódico, Alberione y Carballo brindaron detalles de esta actividad que, indicaron, es abierta a todo público.

“Esta charla se da por la propuesta del pastor de la iglesia Nueva Vida de armar algo para concientizar para prevenir el abuso sexual infantil. Si bien no es la primera vez que la vamos a hacer en San Francisco, y ya la hemos dado en otros lugares, esta convocatoria no deja de ser importante ya que consideramos que la prevención del abuso sexual infantil es responsabilidad de todos", sostuvo Carballo.

Seguidamente, agregó: "Esto se tiene que seguir visibilizando. Tenemos que cerrarle el camino libre a los abusadores, que sepan que hay gente que está trabajando en esto, que sepan que los chicos cada vez están adquiriendo más herramientas para poder detectar una posible situación de abuso. Si un abusador sabe que un niño tiene herramientas, tiene conocimiento de lo que es el abuso sexual infantil, lo va a pensar antes de hacerlo”.

La joven, que es un símbolo en la lucha contra el abuso sexual en la infancia tras haber llevado a juicio y logrado que se condene a su abusador, comentó también que este tipo de abusos suele darse en la familia. “Es algo progresivo, no es un hecho puntual, se empieza con manoseos, con palabras, con juegos, entonces creemos que por eso que es muy importante brindar las herramientas necesarias para que los ciudadanos conozcan qué hay detectar cuando un niño puede estar siendo abusado", detalló.

Alberione apuntó a que cuando la denuncia llega “ya es tarde”. “Cuando la Justicia actúa ya es tarde. Ya es tarde porque ya tenemos una persona detenida, una menor o un menor con una vida condicionada, tenemos una familia desintegrada, tenemos enfrentamientos internos y tenemos revictimización de la víctima porque se le termina achacando la responsabilidad de la desintegración del núcleo”, dijo.

Asimismo, añadió: “Entonces ocurre que en los años en que voy viendo cómo evoluciona el tema del abuso sexual se me ocurrió hablar con Mili y se me ocurrió hablar con Marisa. Con Mili particularmente porque es un ejemplo de que se puede salir adelante. De que se puede hacer una vida perfectamente normal. Pero la idea no es llegar a esto sino prevenir, ir a la fuente de donde se genera el ámbito para el abuso y a partir de ahí empezar a trabajar con que todo el núcleo familiar esté enterado de que elementos hay que tener en cuenta para detectar si puede haber un posible abuso. Y a partir de ahí tener la oportunidad de empezar a prevenirlo o a tomar medidas para evitar que esto progrese, porque con la represión no hacemos nada. Tenemos una persona detenida a la que el Estado tiene que mantener, tenemos una víctima a la que el Estado no acompaña, tenemos una familia que se desintegra, a la que tampoco el Estado la acompaña. Entonces es una situación de daño tan grande que es fundamental tratarla desde desde la base”.

Talleres para los más chiquitos

Milagros Carballos no se quedó con lo que pasó, sino que se transformó en una mujer símbolo de la lucha contra el abuso sexual en la infancia. Y desde ello, empezó a brindar talleres para concientizar, algunos de los cuales, particularmente, están dirigidos a los más chiquitos.

Por ello, consultada acerca del balance que hace de esos espacios, dijo: “En Las Varillas dimos talleres de prevención para niños de nivel inicial, salitas de tres, cuatro, y cinco años. Y Marisa (Martin) continúa este año con las escuelas primarias de esa misma ciudad. Súper positivo. Los niños hablan cuando les das el lugar. Ha sido muy positivo y considero también que se logró que los maestros se interioricen y se involucren un poco más. Porque mientras de esto no se hable las cosas siguen, pero cuando de pronto alguien alza la voz se genera una cadena de compromisos, de estar realmente involucrados con esto”.

Sobre los debates que se arman en torno a estos encuentros, Carballo sostuvo que los adultos suelen consultar qué hacer: “Siempre surge que el docente nos dice que hay alguna personita que está pasando por algo y nos pregunta cómo actuar, qué hacer. Entonces, ahí ya tenés un docente con las herramientas necesarias para que realmente actúe, ayude al niño”.

“Hay demasiados mitos. Esto de que al varón no le pasa sigue estando, sigue siendo un mito muy fuerte. Y realmente pasa muchísimo. También existe el mito de que en las familias de alto nivel económico no sucede y sí pasa, pasa en todos los ámbitos, nadie está exento”, agregó.

La denuncia

Más allá de que sostiene que cuando existe una denuncia ya es tarde, Alberione reconoció la importancia que tiene y reveló que se está trabajando en mejorar las condiciones en las que se toman las denuncias de este tipo de hechos.

“Es muy ingrato estar expresando, en un lugar donde hay más personas que las necesarias, las particularidades que se dieron en el abuso sexual. Entonces estamos tratando de generar un ámbito donde esto sea con el respeto y la empatía que requiere el lograr que una persona traumatizada pueda volcar en el menor tiempo posible todos los elementos necesarios para lograr investigar si existe o no tal abuso y en su caso tomar las medidas”, apuntó Alberione.

La charla

La charla tendrá lugar este sábado 12 de agosto a las 17 en Gutiérrez 2555. Será abierta a todo público. Estará dirigida, particularmente, a padres, docentes e integrantes de establecimientos que tengan contacto con niños. La entrada es libre y gratuita.